Kraftig økning i avskogingen i Amazonas

– Et område på størrelse med Rogaland fylke er forsvunnet i Amazonas på bare ett år, sier generalsekretær Øyvind Eggen i Regnskogfondet til NRK.

Tall basert på satellittovervåkning fra det brasilianske romforskningsinstituttet viser en dramatisk økning i avskoging i Brasil.

Regnskogen i Amazonas er på rundt 5,5 millioner kvadratkilometer, hvor 60 prosent av arealet ligger i Brasil. Avskogingen i den brasilianske delen av Amazonas økte med nesten 30 prosent sammenlignet med forrige skogår.

Det gjør avskogingsåret 2019 til det verste avskogingsnivået siden 2008.

– Vil endre kloden for alltid

Øyvind Eggen, generalsekretær i Regnskogfondet, bekrefter at dette er tall som viser at avskogingen i Brasil nå er på vei rett til værs.

Skogbrannene i Amazonas har ulike årsaker. Noen er antent naturlig som følge av tørke og lav fuktighet. Noen områder er tent på lovlig, andre er ulovlig påsatt. Foto: Lars Os / NRK

– Det er en dramatisk utvikling siden i fjor, og det blir enda mer dramatisk når vi ser at størstedelen av økningen skjedde i de siste månedene. Vi er altså inne på en akselererende utvikling med massiv avskoging i Brasil, sier Eggen.

I slutten av august kom det fram at det har vært over 72.000 skogbranner i Amazonas i år.

Eggen mener at politikken som nå føres i Brasil, kommer til å endre kloden «for alltid», hvis ikke politikken nå snur.

– Økosystemet kan være tapt i 2050

I den siste halvårsrapporten fra Norges ambassade i Brasil, som blant annet NTB har fått tilgang til, tegner også norske diplomater i Brasil et urovekkende bilde av utviklingen i landet.

– Hvis avskogingen fortsetter på samme nivå, kan hele økosystemet være tapt i 2050, konkluderer ambassaden i rapporten.

De voldsomme skogbrannene som herjer i regnskogen Amazonas kan ses på satellittbilder. Du trenger javascript for å se video. De voldsomme skogbrannene som herjer i regnskogen Amazonas kan ses på satellittbilder.

Etter at Brasils president Jair Bolsonaro kom til makten ved årsskiftet, har han blant annet lagt ned styret for Amazonasfondet og den tekniske komiteen som gjør begninger for avskoging.

Esben Marcussen, regnskogrådgiver i Greenpeace, forteller til NRK at presidenten i Brasil har hatt mye å si for utviklingen i landet.

– Det vi ser nå er høyeste avskoging på over ti år. Dette har en klar sammenheng med Bolsonaros manglende vilje til å videreføre de ordningene som har blitt satt på plass for å overvåke og bevare regnskogen, mener han.

Esben Marcussen er rådgiver i Greenpeace. Han mener Brasils president Jair Bolsonaro prioriterer landbruk framfor miljøvern. Foto: Viktoria Gjersøe / Greenpeace

– For å forstå omfanget her. Hvor store områder med skog har forsvunnet?

– Vi har regnet ut at dette området tilsvarer ca. 1,4 millioner fotballbaner, sier Marcussen.

Store miljøkonsekvenser

Eggen i Regnskogfondet et enig med Marcussen i at politikken som nå føres i Brasil, får store konsekvenser.

– Dette er en politikk som ikke bare gir alvorlige miljøkonsekvenser i Brasil, men som setter hele kloden i fare.

– Hva er i den politikken, hva er det som spesifikt skjer?

– Det har ikke blitt mer lovlig å avskoge i Brasil. Avskoging i Brasil er stort sett ulovlig. Men det vi har nå er en ny regjering som sier at lover og regler ikke skal gjelde lenger. Det er den ulovlige avskogingen som har skutt fart, siden folk tror at de nå kan ta seg til rette i regnskogen uten å bli straffet for det, sier Eggen.

Øyvind Eggen, generalsekretær i Regnskogfondet, forteller at mye av grunnen til avskogingen er at folk tar seg til rette uten å bli straffet for det. Foto: Gaute Gaarder / Regnskogfondet

Det bekrefter også Ivanheide Bandeira som jobber i Kaninde i Brasil. Organisasjonen forsvarer miljø og urfolk i Rondônia:

– Det har vært en svekkelse av de statlige organene som skal passe på regnskogen og holde oppsyn med den. Det er en av grunnene til at brannene har spredd seg så mye og over et så stort område i år, sier Bandeira.

– En støtteerklæring på sølvfat

Ifølge Amazonasfondet har Norge det siste tiåret bidratt med 8,3 milliarder kroner for å bremse hogsten i verdens største regnskog.

I begynnelsen av november stanset klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen i venstre alle nye overføringer i Amazonasfondet.

Ola Elvestuen (V) stanset alle nye overføringer til Amazonasfondet i begynnelsen av november i år. Foto: Kristian Elster / NRK

– Inntil videre er det ikke aktuelt med nye norske bidrag til Amazonasfondet, og uforpliktede norske midler i fondet er frosset, sa Elvestuen til NTB.

Eggen i Regnskogfondet mener likevel at Norge bør gjøre enda mer:

– Norge har jo i praksis gitt en støtte til myndigheten i Brasil ved å ferdigforhandle en handelsavtale akkurat i det brannene var på det sterkeste i august. Da har vi egentlig gitt Brasils regjering – på sølvfat – en støtteerklæring internasjonalt, sier Eggen.

Frihandelsavtalen med Brasil, som skal legges frem for ratifisering i Stortinget, har fått stor kritikk for å ha blitt signert samtidig som landets regnskoger står i brann.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sa i slutten av august at frihandelsavtalen med Brasil er en viktig plattform for å diskutere miljøspørsmål. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sa i slutten av august at avtalen har tydelige bestemmelser om bærekraft, god forvaltning av skogressurser, folkerettslige forpliktelser for å hindre ulovlig hogst.

– Denne avtalen gir oss en viktig plattform for å diskutere avgjørendes miljøspørsmål med Brasil, sa Røe Isaksen.

Røyk som stiger opp fra skogkanten er et vanlig syn ifølge dem som bor i regnskogen. Foto: Lars Os / NRK

Både Irland og Frankrikes presidenter har tidligere uttalt at de vil stemme mot frihandelsavtalen så lenge Brasils regnskoger brenner og president Jair Bolsonaro ikke gjør mer for å beskytte regnskogen.

– Den norske regjeringen bør si tydelig ifra at de ikke vil engang legge fram handelsavtalen for ratifisering i Stortinget før Brasil har demonstrert at de vil endre sin politikk på regnskog, sier Eggen.