I løpet av de siste 24 timer er om lag 1500 nye smittede registrert. Antall døde har økt fra 81 til 107, viser en oversikt fra kinesiske myndigheter.

De fleste døde er registrert i den kinesiske Hubei provinsen der byen Wuhan ligger. Det er i hovedsak eldre og personer som allerede hadde luftveissykdommer som har dødd.

Det første dødsfallet i hovedstaden Beijing ble registrert mandag.

Informasjonsvideo fra Verdens helseorganisasjon

Foreldre justerer ansiktsmasken til sitt barn utenfor en av jernbanestasjonene i Beijing. Foto: NICOLAS ASFOURI

De aller fleste tilfeller av virussmitte er altså i Kina. Noen smittede er også registrert i andre land. Der er det minst 44 tilfeller.

Men det er ennå ikke meldt om noen dødsfall utenfor Kina.

I løpet av natten har helsemyndighetene i München opplyst at en tysk mann i 30-årene er smittet. Tidligere er det meldt om to tilfeller i Frankrike. Det er også registrert tilfeller i USA og Australia, og i noen av Kinas asiatiske naboland.

– Unngå panikk og bekymring

– Her i landet bør vi følge nøye med på det som skjer internasjonalt, men vi bør unngå hysteri og unødig bekymring, sier infeksjonsmedisiner Øyunn Holen til NRK. Hun jobber for Diakonhjemmet i Oslo og for Leger uten grenser.

Øyunn Holen er infeksjonsmedisiner og sier at de rike land sørger for vaksiner til seg selv først. Foto: Øystein Heggen / NRK

Holen sier at det nå er viktig å få kartlagt sykdommen. Slik kan vi få vite mer om hvordan den smitter og hvor farlig den er.

– Mest sannsynlig er den ikke så farlig som først antatt. Vi vet ikke sikkert hvor lett den smitter, sier Holen.

Kinesiske myndigheter antar at viruset stammer fra et marked i byen Wuhan. De tror det kan ha kommet fra levende, ville dyr som ble solgt der.

Vi er en del av naturen

– Virus eller bakterier som i utgangspunktene rammer dyr kan hoppe over og tilpasse seg mennesker, sier Holen.

Hun sier at også vi mennesker er en del av naturen og at vi ikke kan garantere oss mot at slikt skjer. Holen understreker at det viktigste er å ha grunnleggende helsetjenester slik at nye sykdommer blir oppdaget og at det blir satt i gang tiltak for å hindre smitte.

Arbeidere i beskyttelsesdrakter fjerner en salamander fra markedet i byen Wuhan der koronaviruset kan ha blitt overført fra dyr til mennesker. Foto: AP

– Men det er en tendens til at vi glemmer å tenke globalt og at hver nasjon er opptatt av at sykdommen ikke kommer til dem, sier Holen.

Hun sier at det skjedde under svineinfluensaen i 2009. Da sørget de rike land for vaksiner til seg selv. Det var ingen global fordeling av vaksinen sett i forhold til hvem som trengte den mest.

– I andre epidemier som har rammer utelukkende fattige mennesker i fattige land, utvikles det ikke vaksiner fordi det ikke ligger penger i det, sier Holen.

Hun peker på ebola som et eksempel på dette. Ingen satte i gang videre studier av denne vaksinen før ebola hadde tatt livet av 11.000 mennesker i Liberia, Sierra Leone og Guinea.

Utsatt skolestart og stans i turisme

En følge av det nye koronaviruset i Kina er at skolestart etter nyttårsfeiringen er utsatt for å hindre smittespredning. Utdanningsdepartementet har ikke satt noen ny dato for hvor lenge barn og studenter skal holde seg borte fra skoler og universiteter.

Turister fra Kina blir nektet å reise til andre land på grunn av koronaviruset.

For Norges del kan det bety 85.000 færre gjestedøgn om forbudet varer ut våren, ifølge Visit Norway.