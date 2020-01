Kraftig jordskjelv utenfor Jamaica

Skjelvet kom klokken 20:10 norsk tid. Senteret var omtrent 125 kilometer fra byen Lucea på Jamaica. Skjelvet var grunt, USGS melder at det inntraff bare ti kilometer ned i bakken.

– Vi følte at stolene vi satt på beveget på seg. Vi hørte lyden av at alt var i bevegelse, forteller Belkis Guerrero til AP. Hun arbeider ved et katolsk kultursenter i Santiago, Cuba.

Guerrero opplyser at det ikke ser ut til å være noen skader i den historiske delen av byen. Heller ikke fra Jamaica og Caymann-øyene kommer det meldinger om skader på hus.

Et skjelv med styrke 7,7 er meget sterkt. Dersom det kommer i nærheten av et befolket sted på land, så fører det vanligvis til store skader. Så kraftige skjelv inntreffer bare noen få ganger i løpet av et år.

FLYKTET: Bildet er fra Havanna på Cuba. Folk har gått ut av bygningene etter jordskjelvet. Skjelvet kunne også merkes så langt unna som Florida. Foto: ADALBERTO ROQUE / AFP

Tsunami

Det ble automatisk sendt ut varsel om tsunamibølger etter skjelvet. International Tsunami Information Center sa at bølgene kunne bli så høye som én meter. Lokalt kan slike bølger bli høyere på grunn av grunnforholdene.

De første bølgene vill ha nådd land bare elleve minutter etter skjelvet, men det har ikke kommet noen meldinger om at bølger faktisk ble observert.

Varselet førte til at lokale myndigheter ga ordre om at folk måtte komme seg vekk fra vannkanten.

Varselet ble opphevet klokken 22:18 norsk tid.