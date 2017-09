Kraftig jordskjelv ryster Mexico

Et kraftig jordskjelv har rammet det sørlige Mexico. Skjelvet skal ha hatt en styrke på 8. 1 hovedstaden Mexico by flykter folk i panikk ut fra bygninger, melder AP. Ifølge myndighetene er 32 personer er så langt bekreftet omkommet i Mexico, der minst to av dem er barn. I tillegg har en person i Guatemala mistet livet.

Baby døde av strømstans

Det ene barnet døde da en vegg kollapset som følge av jordskjelvet mens det andre barnet døde på et barnesykehus som mistet strømmen under skjelvet. Dermed stoppet maskinen som hjalp babyen å puste. Det melder Arturo Nunez, guvernør i Tabasco .

Skjelvet har utløst tsunamivarsel i hele Mellom-Amerika.

– Det er ikke tvil om at dette er et stort skjelv. Det sier Tormod Kværna som er seismolog i NORSAR og forsker på jordskjelv.

Advares om tsunamibølger

Det advares om mulige tsunamibølger i Mexico, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Honduras og Ecuador, melder Reuters.

Myndighetene melder at det kan komme bølger som kan bli over tre meter høyere enn vanlig tidevann i Mexico.

Skjelvet har en dybde på 33 kilometer, ifølge jordskjelvsenteret USGS. Ifølge senteret ligger jordskjelvets episenter i havet 9 mil sørvest for byen Pijijiapan i Mexico. Byen ligger rundt 100 mil sør for Mexico City.

Presidenten i Mexico, Enrique Peña Nieto, melder at 50 millioner mennesker merket jordskjelvet i dag. Og at dette er det største jordskjelvet i Mexico på 100 år.

Et hotell er ifølge presidenten kollapset i byen Matias Romera i Oaxaca provinsen sør i landet.

Video lagt ut på Twitter viser kontorbygg i kraftig bevegelse

Lyktestolper langs veiene svaier

Bowlinghall i Mexico da skjelvet inntraff

– Faren for tsunami er mindre når skjelvet går dypt. Nå varierer informasjonen om dybden på skjelvet fra 30 til 70 kilometer, forteller seismolog Tormod Kværna til NRK.

Det er målt minst fire etterskjelv med en styrke på 5,7 og 5,2 utenfor Mexico.

Pasienter og familiemedlemmer ved et sykehus i Puebla i Mexico har trukket ut på gaten etter at jordskjelv fikk bygninger til å svaie. Foto: IMELDA MEDINA / Reuters

Rystelsene var også kraftige i den mexicanske hovedstaden, som er en av verdens største byer. Folk har flyktet i panikk ut fra bygninger som svaiet.

– Jeg har aldri tidligere vært et sted der bakken beveget seg så mye. Til å begynne med, så bare lo jeg. Men da strømmen forsvant, visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre, sier 31-åringen Luis Carlos Brienco i Mexico by til Reuters.

Ber folk evakuere

Mexicanske myndigheter har bedt folk som bor langs den sørvestlige kysten om å evakuere.

Fredagens skjelv er det kraftigste i Mexico siden 1985, da minst 9000 mennesker omkom.

Det er foreløpig ikke kommet indikasjoner på at nordmenn er rammet av det kraftige jordskjelvet i Mexico, opplyser Utenriksdepartementet.