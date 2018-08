Et kraftig jordskjelv målt til en styrke på 7 har rammet ferieøya Lombok i Indonesia. Det er sendt ut varsel om en mulig tsunami.

Jordskjelvets episenter ligger kun 10 kilometer under bakken, ifølge det amerikanske overvåkingssenteret USGS.

For bare en uke siden omkom 17 personer i et annet jordskjelv på den samme øya. Det hadde en styrke på 6,4. Da ble også over 1.000 bygninger helt eller delvis ødelagt.

Lombok ligger like ved ferieøya Bali og er et populært mål for ryggsekkturister.