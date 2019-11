Det kraftigste jordskjelvet på flere tiår har rammet Albania, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Livstegn på telefon

Nyhetsbyrået beskriver foreldre som leter etter barna sine som er innesperret etter skjelvet.

En mann med et sår i ansiktet fortalte News24 TV at datteren og niesen var innesperret i en bygning.

– Jeg snakket med dem på telefon. De sa de er uskadd og venter på å bli reddet ut, forteller mannen.

– Jeg har ikke fått kontakt med kona. Det er andre familier i bygningen, men jeg fikk ikke kontakt med dem, sa mannen ifølge Reuters.

Seks personer har mistet livet. Tallet på omkomne og savnede kan komme til å stige.

Hoppet i døden

En mann i 50-årene døde da han hoppet i panikk fra en bygning da jordskjelvet rammet, skriver nyhetsbyrået AFP.

Det skjedde i byen Kurbin nordvest i Albania.

Nyhetsbyrået skriver at innbyggere løp ut i gatene i panikk.

I hovedstaden Tirana samlet innbyggerne seg ute på gatene etter at jordskjelvet rammet kl. 4 tirsdag morgen. Foto: Gent Shkullaku / AFP

Skjelvet inntraff like før klokken 04.00 i natt, om lag 34 kilometer nordvest for hovedstaden Tirana, opplyser Det seismologiske senteret som overvåker Europa og Middelhavet (EMSC).

Sykehus i beredskap

Helseminister Ogerta Manastirliu melder om 50 skadde som behandles ved universitetssykehuset i Tirana, skriver NTB.

– Vi er i beredskap med medisinske team på alle sykehus, opplyser Manastirliu til avisen Gjurma.

Bilder viser ødeleggelser og hus som har rast sammen.

Flere etterskjelv fulgte nattens kraftige skjelv, som ifølge Det amerikanske jordskjelvsenteret US Geological Survey (USGS) er det kraftigste på 20 år, skriver nyhetsbyrået DPA.

Skjelvet var merkbart i et stort område og i flere naboland. Det italienske nyhetsbyrået ANSA melder at skjelvet kunne kjennes i regionene Puglia and Basilicata, helt sør i Italia.