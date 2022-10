Kraftig brann på broen mellom Russland og Krim

Bilder fra broen mellom den russisk-okkuperte Krim-halvøya og selve Russland viser flammer og røyk som stenger forbindelsen i morgentimene.

Det er uklart hva som er grunnen til brannen på broen. Vitner sier at det skal ha vært en kraftig eksplosjon rundt klokken 05.00 norsk tid.

Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået RIA er det snakk om en brann i en oljetank.

Bilder viser at det brenner i minst to jernbanevogner på broen. De to vognene er fullstendig omsluttet av flammer.

Vet ikke hvem som står bak

Ifølge russiske nyhetsbyråer skal en bilbombe være årsaken til eksplosjonen. Det er ikke klart hvem som står bak.

De siste månedene har ukrainske styrker rettet flere angrep mot russisk-okkuperte Krim.

Flammene og røyken er synlig på lang avstand. Foto: STRINGER / Reuters

Hevder broen ikke er skadet

Både bil- og jernbanetrafikk på broen er stanset av brannen.

Ifølge statlige RIA skal ikke broen ha fått strukturelle skader. De opplysningene er ikke bekreftet fra andre kilder.

Bilder på Twitter viser tydelig at et stykke har kollapset av den delen av broen som brukes av biler.

Broen over Kertsj-stredet er nesten 19 kilometer lang og sto ferdig i 2018. Foto: PAVEL REBROV / Reuters

Bygget etter annekteringen

Broen over Kertsj-stredet ble bygget av Russland etter at landet invaderte Krim i 2014.

Den sto ferdig i 2018 og var da den eneste forbindelsen mellom Krim og Russland.

Etter Russlands invasjon av Ukraina i år, har landet nå kontroll over andre landforbindelser til Krim.

For å bruke de andre veiene må imidlertid russerne kjøre over okkuperte ukrainske områder, der de er utsatte for angrep.