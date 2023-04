Kraftig brann i oljelager på Krim etter påstått droneangrep

Bilder fra stedet viser en enorm sky av ild og røyk som stiger opp. Ifølge den russisk-innsatte borgermesteren i byen, Mikhail Razvozjajev, har brannen spredt seg rundt tusen kvadratmeter.

– Foreløpige informasjon tyder på at brannen ble forårsaket av et ukrainsk droneangrep. Det er ikke meldt om skadde eller døde, skriver han på Telegram.

Razvozjajev legger til at situasjonen er under kontroll, og at brannvesenet jobber med å få slukket brannen.

I 11-tiden norsk tid raser flammene fortsatt, men ifølge borgermesteren er de fire tankene snart tom for olje.

25 drept i Ukraina

Tidligere denne uken hevdet Razvozjajev at det russiske militæret ødela en ukrainsk drone som forsøkte å angripe havnen i Sevastopol. En annen drone skal ha truffet en boligblokk i byen, men ingen ble skadd.

En talsperson for det ukrainske forsvaret sier til Reuters at han ikke har noen informasjon som tilsier at Ukraina står bak angrepet, som skjer dagen etter et omfattende russisk rakettangrep mot ukrainske byer. Minst 25 personer ble drept, blant dem fire barn.

Sevastopol på Krim-halvøya er hovedkvarter for den russiske Svartehavsflåten og har vært utsatt for gjentatte luftangrep siden Russland fullskala invasjon av Ukraina i fjor. Halvøya ble annektert av Russland i 2014.