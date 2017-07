Kraftig auke i syreangrep i London: Offera lemlesta for livet

Årsaka er at mange av offera ikkje torer å melde gjerningspersonane i frykt for represaliar.

Trass i mørketala har talet på slike angrep i London gått opp med 30 prosent i løpet av dei siste to åra.

Ein tenåring er arrestert etter dei siste angrepa, opplyser politiet. Han er mistenkt for ran og for å ha gjort seg skuldig i alvorleg kroppsskade.

Politiet leitar etter minst ein mistenkt til. Angrepa i natt skjedde i løpet av eit og ein halv time i bydelane Hackney, Stoke Newington og Islington.

– Fullstendig barbarisk

Sjefen for London Metropolitan Police, Cressida Dick, er sterkt uroa over den kraftige auken i talet på syreangrep i den britiske hovudstaden. Foto: Odd Andersen / AFP

Berre i London var det 261 syreangrep som vart melde til politiet i 2015, medan talet i fjor var 454 slike angrep.

Rundt 74 prosent av sakene er seinare lagde bort fordi det ikkje har vore mogleg å identifisere gjeringspersonane, eller at offera ikkje var villige til å vitne.

Leiaren av London Metropolitan Police, Cressida Dick, seier til BBC at den kraftige auken i slike angrep er urovekkjande. Ho karakteriserer angrepa natt til fredag som fullstendig barbariske .

– Syre kan føre til forferdelege skadar. Angrepa i natt var knytte til fleire ran, og eg er glad for at ein person er arrestert. No skal ikkje folk tru at dette er noko som skjer i London heile tida, men vi er uroa over den kraftige auken, seier ho til BBC.

Alle typar syre

Cressida Dick seier at politiet i samarbeid med innanriksdepartementet vil sjå på om det er naudsynt med endringar i lovverket når det gjeld slike angrep.

Svovelsyre er mest brukt i slike angrep, men alle moglege typar etsande væskar blir brukte, til dømes avløps- eller bleikemiddel, som finst i dei fleste heimar.

Den kraftige auken i bruk av syre i kriminelle miljø kan vere at det ikkje er ulovleg å ha mindre kvantum med etsande væske med seg, og at det derfor kan vere lettare å ty til enn skytevåpen og kniv.

Mange av offera blir skadde for livet, og ofte svært synlege skadar fører til at dei også isolerer seg.

Angrep på nattklubb

Under ein krangel på ein nattklubb i det austlege London natt til andre påskedag i år, vart 20 personar spraya med syre.

Det skal ha vore ein krangel om narkotika mellom to grupper menn, melder nettstaden Vice .

600 gjestar vart evakuerte. To personar vart blinde på eitt auge, to fekk alvorlege skadar i ansiktet og fleire måtte behandlast for sårskadar i ansiktet. Det var fleire andre liknande angrep i London i påska, ifølgje Vice.

På verdsbasis er det flest kvinner som blir ramma av syreangrep, og då er angrepa ofte knytte til familie og ære.

I Storbritannia er fleirtalet av offera menn, og det er også menn som utfører angrepa.

