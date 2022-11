Kraftig angrep mot Ukraina, raketter slo ned i Polen

Over hele Ukraina gikk flyalarmen i ettermiddag. Ukrainske myndigheter beskriver det som en sammenhengende angrepsbølge.

Ifølge en talsmann for flyvåpenet ble rundt 100 russiske raketter skutt mot ukrainske mål i over 10 byer.

Målene skal i hovedsak ha vært anlegg for kritisk infrastruktur, som kraftstasjoner og lignende.

To av rakettene havnet på polsk territorium.

Kryssermissilene skal trolig hatt sikte på en kraftstasjon som ligger like ved grensen mellom Ukraina og Polen. I stedet havnet rakettene i den polske landsbyen Przewodów, seks kilometer fra grensen. Der slo de ned i en korntørker.

To personer skal være døde, ifølge radiokanalen ZET. Politi og militære eksperter skal nå være på stedet. Amerikansk etterretning bekrefter hendelsen overfor nyhetsbyrået AP.

Den polske regjeringen har kalt inn til et hastemøte i komiteen for nasjonal sikkerhet og forsvarsspørsmål.

Regn av raketter

Angrepene startet litt etter klokken 14 norsk tid.

«Det pågår et angrep mot hovedstaden. To boligblokker i Petsjersk-distriktet er truffet». Leger og førstehjelpere er på stedet. Flere raketter er skutt ned av luftvernbatterier», skrev borgermester Vitalij Klitsjko i sosiale medier.

Bydelen ligger rett nord for området der presidentens kontor ligger.

Også i Lviv, Kharkiv, Mykolajiv, Tsjernihiv, Dnipro, Zaporizjzja, Krementsjuk, Odesa, Poltava og Zjytomyr kom det rakettangrep.

«Det er eksplosjoner i Lviv», opplyste ordfører Andrij Sadovyj på sosiale medier og bad byens innbyggere forbli i tilfluktsrommene.

Også Kharkivs ordfører Igor Terekhov bekreftet angrepene mot byen.

Timer etter at president Volodymyr Zelenskyj holdt en videotale til G20-møtet på Bali meldes det om angrep mot flere byer i Ukraina.

Naboland rammet av strømkutt

Kraftstasjoner, kraftlinjer og varmeanlegg i flere deler av landet ble truffet. Det har tvunget frem en delvis nedstengning av strømforsyningen.

Ifølge regjeringen er situasjonen kritisk flere steder. Over sju millioner husholdninger skal være helt uten strøm. I hovedstaden Kyiv er store deler av byen er mørklagt.

Også i deler av nabolandet Moldova forsvant strømmen som følge av de russiske angrepene mot det ukrainske kraftnettet.

Moldovas utenriksminister Nicu Popescu sier rakettene og bombene som rammer Ukraina, også påvirker dem.

Han ber Russland stanse ødeleggelsene NÅ.

Røyk stiger opp etter russisk rakettangrep mot en kraftstasjon i Lviv, Ukraina, 15.november 2022. Foto: STRINGER / Reuters

Topper «rekorden» fra oktober

President Volodymyr Zelenskyj bad i en videooppdatering ukrainerne være forberedt på enda flere angrep.

– Vi jobber på spreng. Vi skal gjenopprette alt. Vi vil overleve, sier presidenten.

– Russland kommer ikke til å oppnå noe med dette bombardementet, la han til.

Ifølge det ukrainske flyvåpenet ble rundt 100 raketter skutt mot ukrainske mål.

– Angriperne passerer med det antallet fra 10. oktober, hvor de skjøt 84 raketter, sa en talsmann for flyvåpnet til ukrainsk fjernsyn.

Elektrisiteten ble også slått ut under rakettangrepet mot Kyiv. Beboere og brannmenn står utenfor boligblokken i Petsjersk-distriktet som ble truffet av en av rakettene. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Kommer etter Zelenskyj-tale

Rakettregnet kom bare timer etter at den ukrainske presidenten holdt en videotale til det pågående G20-møtet på Bali.

«Russland svarer på Zelenskyjs kraftige tale på G20-møtet med et nytt rakettangrep. Er det noen som virkelig tror at Kreml ønsker fred? De vil ha lydighet. Men til syvende og sist taper terrorister alltid», skrev stabssjefen for administrasjonen til Ukrainas president på Twitter.

Utenriksminister Dmytro Kuleba henvendte seg direkte til lederne på G20-møtet.

«Russland angriper fredelige ukrainske byer med dødelige raketter. Boligblokker og energiforsyning angripes. Jeg ser frem til en prinsipiell reaksjon på G20-møtet. Stå på folkets side, ikke krigsforbryterne», skriver Kuleba i sin engelske Twitter-post.

I sin videotale til G20-møtet bad president Volodymyr Zelenskyj om at Russland avslutter krigen.

– Jeg er overbevist om at nå er tidspunktet da den russiske destruktive krigen må og kan bli stanset. Det vil redde tusener av liv, sa Zelenskyj.

Han la til at det finnes ingen «unnskyldninger for atomutpressingen» som det russiske lederskapet driver med.

Dette skal være en av boligblokkene som er truffet av raketter tirsdag ettermiddag. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Norge fordømmer rakettangrepene

Flere av deltakerne på G20-møtet fordømmer de massive russiske angrepene i dag. Og

Det gjør også den norske utenriksministeren Anniken Huitfeldt.

– Vi har registrert nyhetene om missilnedslagene i Polen. Dette er en svært alvorlig hendelse, men mye er fortsatt uklart. Vi avventer ytterligere informasjon fra polske myndigheter i saken.

– Men, Norge fordømmer på det sterkeste Russlands gjentatte og ulovlige angrep på ukrainske byer og sivil infrastruktur. Disse målrettede angrepene er uakseptable. Det vil bare føre til mer lidelse for sivile. Norge vil fortsette vår sterke støtte til Ukrainas kamp for frihet, sier Huitfeldt til NRK.

Det estiske utenriksdepartementet beskriver nyheten som svært bekymringsfullt.

– Estland er klar til å beskytte hver bit av Natos territorium, heter det i en uttalelse på Twitter.

Ungarn har i likhet med Polen kalt inn til møte i forsvarsrådet.

Kinas president Xi Jinping gir sin åpningstale under G20-møtet i Bali. Foto: POOL / Reuters

G20-møtet vil fordømme krigen

Ifølge amerikanske diplomater legger slutterklæringen fra G20-møtet opp til en fordømmelse av krigen.

– Jeg tror man kommer til å se at flesteparten av G20s medlemmer vil gjøre det klart at de fordømmer Russlands krig i Ukraina, at de ser på Russlands krig i Ukraina som hovedkilden til ufattelig økonomisk og humanitær lidelse i verden, sier en høytstående amerikansk tjenestemann til det tyske nyhetsbyrået DPA.

Russland skal være klar til å godta slutterklæringen, selv om landet blir kritisert.

Det blir sett på som et mulig tegn på at Moskva ikke lenger kan lene seg på støtte fra Kina.

Presidentene Joe Biden og Emmanuel Macron er to av flere verdensledere som har hatt møter med den kinesiske presidenten Xi Jinping på siden av det offisielle møteprogrammet.

De ber Kina presse på for at Russland avslutter krigen i nabolandet.

Xi Jinping advarte i sin tale til møtet mot å bruke mat og energi som våpen. Det ble tolket som en dårlig skjult kritikk av Russland. Samtidig gjentok han den kinesiske motstanden mot Vestens sanksjonspolitikk.

President Vladimir Putin er selv ikke til stede på Bali. Han meldte avbud i forrige uke. Utenriksminister Sergej Lavrov er nå Russlands fremste representant og den som må møte kritikken.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov møter internasjonal presse under G20-møtet på Bali. President Vladimir Putin valgte å bli hjemme. Foto: AP

Ber Russland betale for krigsskadene

Samtidig som Ukraina-krigen dominerer diskusjonene på G20-møtet, vedtok FNs hovedforsamling i går kveld en resolusjon der det heter at Russland «må stilles til ansvar for alle brudd på folkeretten i eller mot Ukraina».

Selv om resolusjonene som hovedforsamlingen vedtar ikke er juridisk bindende, til forskjell fra resolusjonene som blir vedtatt i Sikkerhetsrådet, har de stor symbolsk tyngde.

Hovedforsamlingen ber Russland betale «oppreisning for skadene» som er forvoldt. Og forsamlingen sier det skal opprettes et register som skal dokumentere de russiske ødeleggelsene.

Latvias utenriksminister Andrejs Pildegovičs sa da han la frem resolusjonsforslaget, som Norge var med på å utforme, at Russland angriper sivil infrastruktur med viten og vilje.

94 av FNs 193 medlemsland stemte for resolusjonen. 73 land avsto fra å stemme, mens 14 land stemte imot, blant dem Kina, Iran og Cuba foruten Russland.

