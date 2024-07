Russland har angrepet fem ukrainske byer, blant annet Kyiv, på høylys dag.



Ifølge Kyivs ordfører er angrepet mandag et av de verste mot byen siden krigen startet.

Ifølge Ukrainas innenriksdepartement er minst 30 mennesker drept og rundt 50 såret i det massive angrepet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at Russland brukte over 40 raketter i angrepet mot Kyiv, der også et barnesykehus ble truffet.

Video viser ødeleggelsene fra innsiden av barnesykehuset

Barnesykehus truffet

Ifølge den ukrainske helseministeren ble intensiven og avdelingen for kreftbehandling ved barnesykehuset truffet i angrepene.

Så langt er fem bekreftet døde og minst fire såret. Ifølge Zelenskyjsk, som omtaler sykehuset som et av de viktigste i Europa, er også folk fanget under ruinene.

– Sykehuset har reddet tusenvis av barn. Russland kan ikke unngå å vite hvor missilene deres lander, og må svare for alle sine brudd: mot folk, mot barn, mot menneskeheten, sier den ukrainske presidenten.

Pasienter på barnesykehuset som er evakuert ut i forbindelse med angrepet. Foto: Gleb Garanich / Reuters

Ordføreren i Kyiv sier barnesykehuset ble evakuert etter rakettangrepet.

Ihor Klymenko, innenriksminister i Ukraina, sier frivillige, helsepersonell og de statlige nødetatene nå får hjelp av nasjonalgarden til å ta seg gjennom ruinene og redde folk som kan være fanget under bygningsrestene.

Kort tid etter at barnesykehuset ble truffet av raketter ble også et annet medisinsk anlegg i Kyiv truffet, hvor ytterligere fire ble drept og tre sårede, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Flere angrep

Lokale medier melder samtidig om eksplosjoner i byene Kropyvnytskyj og Kryvyj Rih, lenger sør i landet.

Minst 17 er døde i Kyiv, ti i Kryvyj Rih og tre i Pokrovsk. Rundt 50 skal være såret i angrepene.

Redningsmannskaper jobber stedet ved en bygning som ble skadet under angrepet i Kyiv. Foto: Gleb Garanich / Reuters

Industribyen Kryvyj Rih sentralt i Ukraina er også hardt rammet. Der er minst ti mennesker drept og 31 såret, ifølge lokale myndigheter Flere bygninger er truffet, blant annet en kontorbygning og et industribygg.

For ti av de sårede er tilstanden alvorlig, opplyser ordfører Oleksandr Vilkul.

Zelenskyj, som er i Polen for å møte statsminister Donald Tusk, sier at verden må stå sammen for å få slutt på de russiske angrepene. Han forslår også at FNs sikkerhetsråd må møtes for å diskutere angrepene.

– Hele verden må bruke sin viljestyrke til å endelig få slutt på de russiske angrepene. Bare sammen kan vi oppnå virkelig fred og sikkerhet, sier Zelenskyj.

Senere på dagen ble det klart at Sikkerhetsrådet skal holde et ekstraordinært møte tirsdag. Det skjer etter innspill fra Storbritannia, Frankrike, Ecuador, Slovenia og USA.

NRKs team rapporterer fra barnesykehuset

Høyst uvanlig

Rakettene ble skutt mot den ukrainske hovedstaden midt på formiddagen, noe som er høyst uvanlig.

– Angrep mot Ukraina på den tiden av døgnet når det er mest folk i gatene. Gale russiske terrorister, skriver Andrij Jermak, som er stabssjefen til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, på Telegram.

Eksplosjonene i Kyiv beskrives som massive. Foto: Gleb Garanich / Reuters

Det ble, ifølge det ukrainske luftvåpenet, som sier de skjøt ned 30 av 38 russiske raketter, blant annet brukt supersoniske raketter av modellen Kinzjal, som er ett av Russlands mest avanserte våpen.

Rakettene flyr fem ganger så fort som lyden, noe som gjør det svært vanskelig å stanse dem med luftvernraketter. Bygningene i Kyiv ristet da rakettene slo ned.

– Vi hørte en eksplosjon, og så ble vi truffet av et regn av fragmenter, sier Svitlaka Kravtsjenko (33) i Kyiv til Reuters.

– Det var skremmende. Jeg fikk ikke puste. Jeg prøvde å dekke til babyen min med et tøystykke så han skulle få puste.

– Et forferdelig angrep

Flere europeiske land, EU og FN fordømmer angrepet, og FNs Ukraina-koordinator kaller det «samvittighetsløst». Mens Storbritannias utenriksminister, David Lammy, kaller angrepet på barnesykehuset «et forferdelig angrep på ukrainske sivile».

Russland har gjentatte ganger benektet at de angriper sivile mål, men bekrefter mandag at de har utført angrep på «forsvarsindustrimål og luftfartsbaser i Ukraina».

– Målene med angrepene er nådd. Tildelte mål har blir truffet, sa det russiske forsvarsdepartement, ifølge Reuters.

Ifølge DTEK, det største private strømselskapet i Ukraina, ble også tre strømstasjoner skadet i det massive angrepet.

Strømstasjonene er i bydelene Golosivskilj og Sjevtsjenkivskyj i Kyiv. Strømnettet ble også skadet, skriver DTEK på sosiale medier.

Ukrainske brannmenn jobber med å slukke utbrente biler etter angrepet. Foto: ANATOLII STEPANOV / AFP

Orban i Beijing

Angrepet kommer samme dag som Ungarns statsminister, Viktor Orban er i den kinesiske hovedstaden Beijing for å diskutere krigen i Ukraina med president Xi Jinping.

Før helgen møtte Orban den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj i Kyiv, før han dro til Moskva for å snakke med president Vladimir Putin.

Etter dagens møte sa president Xi Jinping at verdenssamfunnet bør kjøle ned situasjonen i Ukraina så mye som mulig og legge til rette for direkte dialog mellom partene.

Ungarns statsminister Viktor Orban håndhilser på Kinas president Xi Jinping under møte i Beijing mandag 8. juli. Foto: Li Xueren / AP