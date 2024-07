Ifølge Ukrainas innenriksdepartement er minst 20 mennesker drept og rundt 50 såret i det massive angrepet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at Russland brukte over 40 raketter i angrepet i Kyiv, som også skal ha truffet et barnesykehus.

Ifølge ordføreren i Kyiv er barnesykehuset evakuert etter rakettangrepet.

Folk ser på mens redningsmenn jobber ved Ohmatdyt barnesykehus som ble skadet under det russiske angrepet mandag. Foto: Gleb Garanich / Reuters

Zelenskyj sier til nyhetsbyrået AFP at folk er fanget under ruinene til barnesykehuset.

– Det er mennesker under ruinene, og det nøyaktige tallet på skadede er fortsatt ukjent. Akkurat nå hjelper alle til med å få bort bygningsrestene – leger og vanlige folk, skriver president Volodymyr Zelenskyj på sosiale medier.

Ifølge ordføreren i Kyiv er angrepet et av de verste mot hovedstaden i løpet av de to årene krigen har vart

Lokale medier melder samtidig som eksplosjoner i byene Kropyvnytskyj og Kryvyj Rih, lenger sør i landet.

Minst sju er døde i Kyiv, ti i Kryvyj Rih og tre i Pokrovsk. Rundt 50 skal være skadet i angrepene.

– Angrep mot Ukraina på den tiden av døgnet når det er mest folk i gatene. Gale russiske terrorister, skriver Andrij Jermak, som er stabssjefen til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, på Telegram.

Eksplosjonene i Kyiv beskrives som massive. Foto: Gleb Garanich / Reuters

NRK var på stedet i det rakettene falt i hovedstaden. Ødeleggelsene er voldsomme og deler fra eksplosjonen ligger utover hele området.

– Hele verden må bruke sin viljestyrke til å endelig få slutt på de russiske angrepene. Bare sammen kan vi oppnå virkelig fred og sikkerhet, sier Zelenskyj.

Høyst uvanlig

Rakettene ble skutt mot den ukrainske hovedstaden midt på formiddagen, noe som er høyst uvanlig. Det ble ifølge det ukrainske luftvåpenet blant annet brukt supersoniske raketter av modellen Kinzjal, som er ett av Russlands mest avanserte våpen.

Redningsmannskaper jobber stedet ved en bygning som ble skadet under angrepet i Kyiv. Foto: Gleb Garanich / Reuters

De flyr fem ganger så fort som lyden, noe som gjør det svært vanskelig å stanse dem med luftvernraketter. Bygningene i Kyiv ristet da rakettene slo ned.

– Vi hørte en eksplosjon, og så ble vi truffet av et regn av fragmenter, sier Svitlaka Kravtsjenko (33) i Kyiv til Reuters.

– Det var skremmende. Jeg fikk ikke puste. Jeg prøvde å dekke til babyen min med et tøystykke så han skulle få puste.

Ti drept og mange såret

Industribyen Kryvyj Rih sentralt i Ukraina er også hardt rammet. Der er minst ti mennesker drept og 31 såret, ifølge lokale myndigheter Flere bygninger er truffet, blant annet en kontorbygning og et industribygg.

For ti av de sårede er tilstanden alvorlig, opplyser ordfører Oleksandr Vilkul.

Russland har gjentatte ganger benektet at de angriper sivile mål.