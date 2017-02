Korrupsjonsanklager mot Santos: - Ikke nok til å ramme ham personlig

Det er den tidligere senatoren Otto Bula som sitter fengslet anklaget for korrupsjon som har kommet med påstandene. Bula skal ha innrømmet å ha mottatt 4,5 millioner dollar fra det brasilianske selskapet Odebrecht og hevder at han har gitt 1 million av dem til Santos valgkampanje i 2014.

Odebrecht knyttes til korrupsjonsskandalen med det statlige oljeselskapet Petrobras i Brasil som har rystet landet og har forgreininger til flere tidligere presidenter og land i Latin-Amerika.

Les mer: Fredsprisvinner Santos knyttes til korrupsjonssak

Nå anklages også den colombianske presidenten og fredsprisvinneren, Juan Manuel Santos, for å ha mottatt bestikkelser:

– Det som er kommet fram så langt, er ikke nok til å ramme Santos personlig i veldig stor grad. Foreløpig finnes ikke andre bevis enn påstandene fra senatoren, sier 1. amanuensis i Latin-amerikastudier ved Universitetet i Oslo, Steinar Sæther.

Narkopenger

Sæther mener summen på 1 million dollar som valgkampanjen til Santos er beskyldt for å ha mottatt ulovlig, heller ikke er så mye i colombiansk sammenheng.

– Politikere er tidligere anklaget for å ha mottatt mye høyere summer fra narkokarteller og illegal virksomhet, sier Sæther.

Den liberale kandidaten Ernesto Samper og flere i hans krets ble etterforsket for å ha mottatt millioner av dollar fra et narkokartell under presidentvalgkampen i 1994. En medarbeider ble fengslet, mens han gikk fri og ble president.

Tidligere president Alvaro Uribe som er Santos politiske hovedfiende, er beskyldt for tette bånd til høyreekstreme, paramilitære grupper. Flere kongressmedlemmer ble under hans presidenttid tiltalt og fengslet for slike forbindelser.

Moralens vokter

Santos ble gjenvalgt som president etter en tøff valgkamp i 2014 hvor han lovte å få til en fredsavtale med FARC-geriljaen og få slutt på krigen i landet.

DEMOBILISERING: FARC-soldater på vei til FN-leire for å legge fra seg våpnene. Foto: LUIS ROBAYO / AFP

Les mer: – Prisen var som en gave fra himmelen

I fjor høst underskrev han fredsavtalen med geriljaen og ble tildelt Nobels fredspris i Oslo for sitt arbeid. Hvis det blir bevist at han har tatt imot bestikkelser, kan det likevel ramme ham hardt og få store politiske konsekvenser, mener Sæther:

– Santos har forsøkt å framstille seg som en moralens vokter og en ren politiker i motsetning til den tradisjonelle colombianske politikere som han anklager for å være korrupt . Hvis anklagene skulle vise seg å stemme, vil det slå veldig hardt tilbake mot ham, sier Sæther.

– Ubegrunnet og tendensiøst

Santos-administrasjonen avfeier korrupsjonsanklagene og sier de er fabrikkert av opposisjonen.

Lederen av valgkampanjen, Roberto Prieto, sier ifølge avisa El Tiempo at anklagene er «ubegrunnede, tendensiøse og sjikanerende» og at han ikke engang har tatt imot en kopp kaffe av det brasilianske selskapet.

Politikere fra opposisjonen, krever at Santos må gå av som følge av anklagene.

ELN-FORHANDLINGER: Myndighetene starter nå fredsforhandlinger med ELN-geriljaen. Foto: DANIEL MARTINEZ / AFP

Beskyldningene kommer samtidig med at Santos starter fredsforhandlinger med den nest største geriljagruppa i landet, ELN, og jobber med å fullføre den omstridte fredsprosessen med FARC-geriljaen.

Les mer: Blir det fred i Colombia med ny fredsavtale?