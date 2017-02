Jeg har kjøpt ny TV. Det var ikke annet å gjøre. Egentlig hadde jeg sluttet å se fjernsyn her borte, for amerikanske TV-kanaler er utmattende.

Reklamepausene kommer tett som hagl, prorgramlederne er anmassende, og det meste er breaking news.

De siste årene har jeg lest nyheter på nettbrett og telefon i stedet og sett de klippene jeg trengte å se på nettsidene til NBC, Fox og CNN.

Men nå, som vi skriver uke 4 i USAs nye tidsregning i dette herrens år 2017, har jeg kapitulert.

Derfor tyter en 48 tommer stor flatskjerm nå ut av det plassbygde TV-skapet på kjøkkenet hjemme, et skap som ble bygget i gamle dager for et klumpete TV-apparat på 28 tommer.

Tilbake til 80-tallet

Og hvem tror du jeg kan jeg takke for dette tilbaketoget?

USAs 45. president, selvfølgelig!

Donald Trump har gjort TV-titting greit igjen. Faktisk har han gjort det til et must for oss som skal klare å henge med i det heseblesende tempoet hans.

Om en ser bort fra Trumps nymotens Twittervaner, kan det virke som han forsøker å føre USA tilbake til 1980-tallet på mer enn en måte. Den gang var Reagan president og alle så nyhetene på TV.

Trump har jo lovet amerikanere som mistet arbeidsplassene sine omtrent på den tida å gjenreise bilindustri og kullkraft.

Men som en del av denne åttitallsnostalgien, kan han også være i ferd med å gjenreise TV-mediet som har sakket akterut de siste årene. For USAs president føler seg visst mer hjemme på eller foran en TV-skjerm enn kanskje noe annet sted.

Hadde det ikke vært for fjernsynet, hadde han trolig bare vært en helt vanlig eiendomsmogul

Men takket være TV ble han realitystjerne og kunne bygge tilhengerskaren også for sitt politiske budskap opp over tid.

Daglig realityshow

– Jeg er visst blitt politiker nå, sa Trump da han holdt en impulsiv pressekonferanse i Det hvite hus på torsdag.

Han skulle egentlig bare lansere sin nye arbeidsministerkandidat etter at den første ble avvist på grunn av for mye tvilsomt i bagasje.

Men TV-stjernen, som nå altså er president, ble stående foran mikrofonen i 77 minutter.

President Donald Trump møtte pressen Du trenger javascript for å se video.

Der angrep han mediene så hardt han kunne, og koste seg akkurat så mye med det som han pleier.

Det hele var selvsagt en avledningsmanøver. Kaoset rundt hans avgåtte sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, rykter om kontakt med Russland i valgkampen og stadige stridigheter om innreiseforbudet har gjort den siste uka kjip for Trump. Så hvorfor ikke gjøre en annonserring i The East Room om til en 77 minutters pressekonferanse som fikk journalistene til å fokusere på seg selv igjen?

Det har alltid vært Trumps vinnerstrategi.

Veldig effektivt. Det er helt latterlig, som presidenten selv ville uttrykt det.

– Jeg tenkte at vi må finne en kran for å få ham vekk fra det podiet, for han kommer aldri til å forlate det frivillig, sa CNN kommentator Ana Navarro i sin oppsummering av forestillingen på torsdag.

For Trump ville ikke at showet skulle ta slutt . Han var tilbake i valgkampmodus og snakket rett til tilhengerne sine.

Om de satt foran TV-skjermene, vet ikke jeg. Men de flest av de 77 minuttene var nokså underholdende.

Og i helga kan amerikanere som orker få mer TV-underholdning når presidenten holder folkemøte i Florida. Som en slags start på 2020 valgkampen, har han sagt.

Mika og Joe på opptak

TV-programmer som dekker Trumps heseblesende agenda og framferd er selvsagt en viktig grunn til at jeg har kjøpt ny TV.

Klokka halv sju om morgenen benker meg i lenestolen på kjøkkenet med kaffekoppen, to fjernkontroller telefonen og laptopen for mitt nye morgenrituale.

Tretti minutter tidligere begynte frokosttalkshowene. Og det jeg ser mest på, som varer i tre timer fra seks til ni hver morgen står på fast opptak.

Jeg spoler tilbake og får med meg begynnelsen av Morning Joe på MSNBC.

Joe og Mika og de faste og spesielt inviterte gjestene deres sitter klare med de mest oppsiktsvekkende klippene fra de siste døgnet i Det hvite hus og tilstøtende områder.

De ser forbløffende våkne ut, tar en slurk av kaffen og durer i vei med sin heseblesende analyse.

Joe og Mika har holdt på med dette poltiiske frokostprogrammet siden 2007. Joe Scarborough er en svært taletrengt republikaner og tidligere kongressmann fra Florida.

Mika Brzezinsky er datteren til Jimmy Carters nasjonale sikkerhetsrådgiver Zbignew. En kjent størrelse fra den kalde krigen.

Tove Bjørgaas møtte programlederne Mika og Joe under en boklansering. Foto: NRK

Joe avbryter Mika uavbrutt, og det er nokså irriterende. Men som kvinne i dette landet og samboer med en jurist fra Manhattan, er jeg i grunnen vant til å bli behandlet på den måten selv.

Alle de store TV-nettverkene har sitt frokostprogram. Fox and Friends på Fox News. New Day på CNN.

Jeg zapper innom disse også hvert 2. eller 3. minutt siden jeg har Joe og Mika på opptak.

Verdens mektigste seer

Men Morning Joe har et fortrinn de andre ikke later til å ha i samme grad.

De har en celeber fast seer.

Tidligere ringte han ofte inn for å være med i programmet, men det passer seg ikke lenger nå.

Men finnes andre måter å delta på slik som nå på onsdag.

Klokka 07.09 skjer det:

– VI har en en tweet,sier Mika

Det er president Trump som har meldt seg for å si sin ærlige mening om debatten om sin avgåtte sikkerhetrådgiver Michael Flynn:

"De falske nyhetsmediene har gått av skaftet med konspirasjonsteorier og blindt hat. MSNBC og CNN går det ikke an å se på. Fox and Friends er supert!"

hilsen real donald trump

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Fox and Friends er altså Morning Joes hardeste konkurrent på Fox News. Av navnet skjønner vi at de har noen venner, og Donald Trump ser seg selv som en av dem.

Seertallene til begge programmer har gått opp siden valget.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det som er helt sikkert er at President Trump ser på begge. USA har kanskje aldri hatt hatt en president som ser så mye på TV som ham.

Donald Trump trekker seg tilbake til presidentleiligheten i Det hvite hus før 1900 når han har mulighet og bruker gjerne kvelden til TV og Twitter, i følge The New York Times.

Han sagt han ikke trenger daglige etterretningsbrifer. En gang før presidentvalget, da han ble spurt om hvordan han setter seg inn i det som skjer i USA og i verden, svarte han bare:

– I watch the shows.

Donald Trump på settet til Morning Joe under primærvalget i New Hampshire i fjor. Nå er de ikke like gode venner. Foto: SCOTT MORGAN / Reuters

En kjærlighetshistorie

Joe Scarborough og Mika Brzezisky er blitt beskyld for mye de siste månedene, inkludert å være romantisk involvert med hverandre etter at de begge ble skilt for ikke så lenge siden.

En stund ble de også beskyldt for å behandle presidentkandidat Donald Trump for ukritisk.

Broren til Joe Scarborough støttet Trump i valgkampen. Og republikaneren kjenner mange som støtter ham.

Men nå er det kjærlighetsforholdet over.

Denne uka annonserte Mika at hun nekter å invitere Trump-rådgiver Kellyanne Conway som gjest fordi hun aldri svarer på det hun blir spurt om. Trump var neppe glad for denne siste utviklingen i sitt forhold til programmet.

Men hans varme forhold til programlederne tok slutt for lenge siden.

Allerede i august i fjor lot presidentkandidat Trump sin velkjente sarkasme regne over Mika og Joe på twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

"En dag. når det hele begynner å roe seg ned, skal jeg fortelle sannheten om NBC Joe og den svær lite selvsikre kjæresten hans Mika. To klovner", tvitret Trump i august i fjor.

Fra Ivanka-reklame til «den lille diktatoren»

Den viktigste oppgaven til de politiske prateprogrammene i USA nå er selvsagt å dissekere og forklare den til dels kaotiske strømmen av nyheter fra Det hvite hus.

Trumps nærmeste medarbeidere, med unntak av sjefstrateg Steve Bannon som foretrekker å trekke i trådene i kulissene, har opptrådt på TV.

Pressetalsmann Sean Spicers daglige pressebriefer har vært både konfrontererende og underholdene, og Spicer har allerede fått fast plass i satireprogrammet Saturday Night i Melissa McCarthys skikkelse.

Kellyanne Conways intervjuer om alternative fakta og Ivanka Trumps kleskolleksjon er legendariske TV-øyeblikk vi vil huske lenge. Helt annerledes enn det vi er vant til å høre fra en av de nærmeste rådgiverne til USAs president.

Men også andre har gjort seg bemerket. Sist søndag dukket rådgiver Stephen Miller opp på alle de ukentlige politiske oppsummeringsprogrammene, Meet The Press på NBC, Fox News Sunday og This week på ABC.

31 år unge Miller var selve arkitekten bak innreiseforbudet og har fått gjennomgå for det i mediene. Men da han fikk taletid i TV-ruta, brukte han den til et flammende forsvar for den amerikanske presidentens makt.

På morning Joe kunne en se en sammenklippet versjon av det han sa om hvordan Det hvite hus skal vise domstolene, det amerikanske folket og resten av planeneten jorden hvem som har makt til å kontrollere grensene.

Stephen Miller fortjener tilnavnet Den Lille diktatoren, mente Mika Brzezinsky. Han brukte et språk som passer best i Starwars-filmene.

Du kan se hele segmentet her, og jeg anbefaler alle 15 mintuttene. For øvrig var det Chris Wallace hos konservative FoxNews som stilte Miller aller mest effektivt til veggs.

– Til helvete uansett

Uke fire i Trumpsregjeringstid er snart ved veis ende, og jeg er allerede tørr i øynene av TV-titting.

Men jeg er litt usikker på om vanlige folk ser på, eller om det mest er oss journalister.. Folks tillitt til mediene er nede på 30-tallet, ifølge en undersøkelse Washington Post presenterte denne uka.

Faktisk er andelen amerikanerer som stoler på oss journalister nokså lik andelen som liker president Trump.

Robbie, som jeg traff i en forstad til Detroit denne uka, benker seg i hvertfall ikke foran TV-en før halv sju om morgenen slik jeg gjør.

– Det går til helvete med oss uansett. Kanskje går det litt mer til helvete nå enn det hadde gjort om Hillary hadde vunnet, men jeg tror vi er dømt til å mislykkes så lenge vi fortsetter på denne måten, sa 28-åringen.

Han stemte ikke i november og forklarte at kandidatene og TV-hysteriet rundt dem var en viktig årsak til det.

Kanskje nettopp derfor bør han få det siste ordet i akkurat dette korrespondentbrevet.