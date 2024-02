– Ser du den høye kaktusen der? Hullene er ikke fra et grovkalibret våpen eller et fuglerede, sa sjåføren.

Jeg prøvde å se ut bilvinduet. Den lave vintersola avslørte at det var en stund siden bilen hadde blitt vasket.

Kaktusen kan være gjennomhullet, ofte fordi fugler har lagd et rede. Dette er ikke kaktusen med kamera, som taxisjåføren snakker om. Foto: AFP

– Politiet har gjort det på utspekulert vis. De har plassert kameraer i kaktusen.

Vi kjører mot Scottsdale i det sola dukker bak fjellene og spraymaler himmelen i røde, rosa og gule farger.

Mens horisonten dimmes, dempes FM-radioen når Taylor Swift synger noe om «staring at the sunset, babe».

USAs nasjonalskatt, som flere kaller henne, hadde åpnet den siste turneen her i Arizona i fjor. En halvtime unna innfartsåren vi kjørte på.

– Tror du hun dukker opp på neste kamp?

Taylor Swift er ofte å se på tribunen når kjæresten spiller kamp for Kansas City Chiefs. Her fra 28. januar i Baltimore. Foto: AP

Jeg kunne faktisk ikke brydd meg mindre, men hun er en snakkis. Swift klippes ofte inn i TV-ruta fra tribunen når hun heier på kjæresten.

NFL-ligaens seertall skal ha gått opp etter at forholdet ble kjent.

Nå har laget hennes kommet til finalen, Super Bowl. Det har gitt enda mer næring til nettrollene på ytre-høyre.

Mer om det snart fordi nå prøvde jeg å få samtalen bort fra amerikansk fotball og over på politikk.

En kaktus som kanskje kommenterer splittelsen i USA? Foto: AFP

– De store kaktusene har sidearmer som er like gamle som Trump og Biden, sa sjåføren.

I motsetning til presidentkandidatene, trenger plantene lite stell, la han tørt til.

– Når den ene snakker, skrus høreapparatene opp. De som lytter til den andre, sverger til øreklokker. Ferdig snakka, sa han på en dialekt som avslørte at han kom fra sørstatene.

81 år gamle Joe Biden på valgkamparrangement 27. januar i Sør-Carolina. Foto: AP

Jeg var usikker på om dette var et høflig avslag på videre tørrprat, så jeg kikket ned i mobilen for sjekke kaktusens alder.

Nyhetsoverskriften var at yngre var bekymret for nok en omkamp mellom Biden og Trump. Da blir det ingen ny, ung sheriff i byen, men en gammel mann som ser mer i bakspeilet enn på veien som ligger foran.

77 år gamle Donald Trump på valgkamparrangement 27. januar i Nevada. Foto: AP

Kaktusens første sidearm kommer gjerne halvveis i levetida, stod det. I Arizona betyr det at planten har stått som en søyle og støvet ned imellom 70 og 100 år før det kommer en gren.

Saguaroplanten, kjempekaktusen, er Arizonas hestehov. Den gror over alt i delstaten, med sine pigger og karakteristiske armer.

Saguaro-kaktusen i Arizona Foto: Reuters

Det stemte også at fotobokser var plassert inne i kaktuser i dette området som kalles Paradisdalen.

Jeg måtte jo søke opp påstanden siden Arizona også har god grobunn for sammensvergelser.

Det var flere treff og artikler om de støpte, falske betongkaktusene. Installasjonene skulle kontrollere fart og sjekke bilskilt mot en database over stjålne biler.

Jeg rakk aldri å se det skjulte overvåkingskameraet i kaktusen, men framfor oss var det et annet element som krevde oppmerksomhet.

Mobiltårn satt opp som falske palmer i Arizona. Foto: AP

Tingen hadde samme form som et tre, men raget over de andre palmene.

Høyere, grønnere, sprekere.

– Det er et mobiltårn, fortalte sjåføren uoppfordret. Masten skal liksom gli inn i landskapet.

Antennene var kamuflert og formet som grener. Metallets mangel på naturlige skjønnhet var løst med noen lag grønn maling. Akkurat som tegninger av fyrstikkmennesker, stikker installasjonen seg fram når resten av omgivelsene midtvinters er på lavbluss.

Arizona har prøvd å gjøre infrastruktur mer usynlig og mindre påtrengende.

Jeg var der for kort til å mene noe om arkitektur i natur, men temaet engasjerte i kommentarfeltene.

Vindkraft har de også. Turbinene og søksmålene er som hjemme.

En føderal domstol i Arizona skal ta stilling til om byggingen av kraftledninger skal stanses. I søksmålet mot staten heter det at vindkraftprosjektet SunZia ikke tar hensyn til den kulturelle betydningen av San Pedro-dalen og urfolket. Foto: AP

Jeg fikk et inntrykk av at sjåføren brukte mye fritid i høyresidens økosystem.

I konservative blogger og prateprogrammer er superstjerna Taylor Swift en hoggestabbe, eller, som hun selv synger: et mareritt utkledd som en dagdrøm.

Han var iallfall ikke fremmed for tanken om at Taylor Swift kunne være farlig.

Konspirasjonsteorien som florerer nå, er at Swift er en del av en ondskapsfull plan for å påvirke presidentvalget i Joe Bidens favør.

Hun skal angivelig være forsvarsdepartementets ressurs. En brikke i en psykologisk krigføring for å manipulere velgere.

Ved å finne en mektig, vaksineelskede kjendiskjæreste som driver med sport, står hun enda sterkere.

Og så kommer øyeblikket hun aktiverer tilhengerne.

Gjerne på signal fra milliardæren George Soros.

Jeg var usikker på om sjåføren øvde på nye replikker til standup, så jeg humret litt.

Kaktusene (i bakgrunnen) vokser sakte, men kan bli over 10 meter høye. Foto: privat

Jeg vet jo at valgkamp er et emne man bør styre unna om det skal være en hyggelig og overfladisk tone.

Noen opptrer som skråsikre og/eller belærende, uten interesse for å se over gjerdet. Andre er fullstendig likegyldige. Det kan være trist det og.

Og så hender det at du kan føle at hjerneceller dør mens du lytter.



Taylor Swift støttet Joe Biden i 2020 da Donald Trump tapte. Hennes politiske preferanse er dokumentert.

Det nye er at motparten begynner å frykte hva en 34 år gammel sanger kan finne på fra scenekanten.

Hvilken politisk tone slår hun an? Hvor mange nye unge vil ta ordre fra henne?

Selv Vivek Ramaswamy, som ville utfordre Donald Trump som republikanernes presidentkandidat, har sagt at det bare er å sette bitene sammen.

Ramaswamy spår at et kunstig kulturelitepar (LES: Swift og sportskjæresten) kommer med en presidentstøtte til høsten.

Alle ser det når tåka letter, er beskjeden, eller advarselen, fra det miljøet.

Og skulle det ikke stemme, kan Taylor Swift få nytt materiale om oppbrudd og sorg.

Sola forsvinner bak Arizonas fjell og får himmelen til å eksplodere i farger. En fin kulisse for bryllupsfeiring. Foto: Anders Tvegård

Skumringen avslørte at ikke alle lampene på bilen virket.

– På vei til et bryllup. Skal feire nyvunnen kjærlighet, sa jeg da sjåføren spurte.

Mulig han oppfattet det som en kommentar til Swifts nye status som nyforelsket, men det var sant at jeg skulle i et bryllup.

– Bless your heart, sa han.

Først i ettertid fikk jeg vite at det ikke var positivt ment. Det var en sjargong folk fra sørstatene bruker for å fornærme dem fra nord, uten at mottaker skjønner det.

Jeg gjorde som swiftiene: bare ristet det av meg. Gleden var tross alt på min side.

Og jeg avsto fra å nevne at en sikring trolig hadde gått. Det kunne fort misforstås. Kaktuskameraene vil sikkert ta hånd om det, uansett, tenkte jeg, om det ble ansett som alvorlig.