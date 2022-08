Det er tid for å snakke om følelser. Det gjelder tross alt et forhold som har vart i 49 år, riktig nok litt av og på, men likevel.

Og nå ser det ut til at den ene parten ikke vil lenger.

Det gjelder naturligvis mitt forhold til Russland. Det har gått litt opp og ned gjennom mange år, som de fleste forhold, men det har alltid vært en av de viktigste kjærlighetshistoriene i mitt liv.

Ingen middelvei

Jeg var bare 17 år gammel da jeg for første gang besøkte Den røde plass i sentrum av Moskva. Det gjorde et voldsomt inntrykk. Kremls tårn og murer, varemagasinet GUM, Vasilij-katedralen, Lenins mausoleum, Historisk museum og brosteinen over hele plassen.

VISTE STYRKE: Fra en militærparade på Den røde plass på 1970-tallet. Foto: BORIS YURCHENKO / Ap

Det er nesten umulig å ikke kjenne historiens sus på dette stedet. Uansett hvor mange ganger jeg går inn på Den røde plass, så føler jeg alltid at det er spesielt.

Denne byen og dette landet har en så utrolig dramatisk historie. Det beveger seg fra den ene ytterkanten til den andre, en gyllen middelvei ser ikke ut til å være et særlig fristende alternativ for Russland og russerne.

Dessuten skjer det hele tiden noe overraskende, noe jeg med min lange erfaring fra Russland antakelig burde ha forutsett, men likevel sliter med å forklare.

SPENNENDE: NRKs fotograf Jurij Linkevitsj under opptak i Samarkand i Usbekistan. På grunn av pandemi og krig ble det ikke så mange slike reiser som jeg hadde håpet. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Da jeg for andre gang fikk jobben som korrespondent i dette landet, regnet jeg med at det ville bli en periode med stabilitet under president Vladimir Putins autoritære styre.

Planen var å reise rundt i Russland og lage mest mulig forhåpentligvis interessante reportasjer. I politikken tenkte jeg at det ikke ville skje særlig annet enn at Putin og hans regime ville sitte stille og fortsette å klamre seg til makten.

Så feil kan man ta.

Skruen strammes

Jeg hadde bare så vidt kommet i gang, før en dramatisk maktkamp mellom myndighetene og opposisjonslederen Aleksej Navalnyj ble enda mer tilspisset. Politiet brukte stadig mer brutal vold for å slå ned opposisjonens protestmarkeringer.

Etter hvert ble titusenvis av mennesker arrestert, mange fikk kortere fengselsstraffer og bøter, noen fikk lengre straff.

Studenter vi intervjuet, sa at de ville fortsette å kreve demokrati og frihet, uansett hva som skjedde. Men de også måtte gi seg, og alle protester stilnet.

HARD POLITIMAKT: Tusenvis av mennesker ble arrestert under demonstrasjoner som den russiske opposisjonen arrangerte. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Det siste halve året er det ingen av studentene som svarer når vi forsøker å kontakte dem. Kanskje har de forlatt landet, slik de sa de ville gjøre hvis det ble for ille. Kanskje tør de ikke lenger snakke med en utenlandsk journalist.

I august 2019 ble Navalnyj forgiftet, senere ble han fengslet og dømt for det han og vestlige land sier er politisk motiverte anklager.

Pandemien gjorde det også svært vanskelig å drive normal journalistikk i Russland. Men parallelt med virusets herjinger, fortsatte undertrykkingen av kritiske røster i politikk, medier og samfunnsorganisasjoner.

Så skjedde det likevel

Den statlige kontrollen over internett ble kraftig skjerpet, staten stemplet også stadig flere personer, organisasjoner og medier som «utenlandske agenter». Det gjorde det i praksis nesten umulig å fortsette virksomheten for dem som ble rammet, og mange forlot Russland.

Propagandaen i de statlige mediene ble også i økende grad aggressiv i forhold til Vesten.

BLE FORBUDT I RUSSLAND: Den regimekritiske TV-stasjonen Dozjd måtte flytte til utlandet. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Det ble påstått at Nato og vestlige land, med USA i spissen, var i ferd med å omringe Russland og at landets sikkerhet var truet.

Russiske myndigheter krevde vestlige sikkerhetsgarantier for at Ukraina aldri ville bli medlem av Nato. Samtidig samlet den russiske hæren en styrke på om lag 100.000 soldater i grenseområdet mot nabolandet.

Fra russisk side ble det sagt at Russland ikke truet noen, og at et militært angrep var helt uaktuelt.

Jeg trodde også at russerne bare ville understreke alvoret i situasjonen med sin styrkeoppbygging, og at det ville være altfor skadelig for Russland dersom et angrep ble satt i gang.

Det trodde jeg helt til president Putin satte krigen i gang den 24. februar i år.

Han trodde nok at Kyiv og resten av landet skulle bli tatt i løpet av kort tid, men det var en grov feilvurdering.

LITEN FRAMGANG: Russiske styrker i den østlige delen av Ukraina. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Nå har det blitt en utmattelseskrig og russerne har okkupert mindre områder øst og sør i Ukraina.

I mars vedtok Russland en lov der man kan få inntil 15 år i fengsel for å si noe som russiske myndigheter mener er usant om landets væpnede styrker. Da fikk min russiske fotograf og jeg beskjed av NRKs ledelse om å komme oss ut av landet så fort som mulig.

Etter et par uker så det ut til at loven først og fremst ble rettet mot russiske statsborgere, og ikke utlendinger. Vi reiste tilbake, men loven er der fremdeles. Og ingen vet hvordan den vil praktiseres i fremtiden.

Fra Hønefoss til Moskva

Jeg havnet i Moskva ved en tilfeldighet. Som elev på videregående på Hønefoss deltok jeg i en stilkonkurranse der premien var en reise til St. Petersburg og Moskva ved nyttår.

Med et kommunistisk styre var Sovjetunionen så voldsomt annerledes enn alt annet jeg hadde opplevd så langt i livet, det var bare superinteressant.

Jeg var allerede frilansjournalist i Ringerikes Blad, og en drøm om å arbeide som korrespondent i Moskva begynte nok å ta form allerede under mitt første besøk der.

MYE Å FORTELLE: En reportasje fra Moskva, tidlig på 1990-tallet. Foto: Anatolij Kuprianov / NRK

Etter studier av blant annet russisk, fikk jeg jobb i NRK, og i 1991 ble jeg Moskva-korrespondent første gang.

En uke etter min ankomst gjennomførte konservative krefter i Sovjetunionens kommunistparti et kupp mot landets leder, Mikhail Gorbatsjov. De likte ikke hans oppmyking av partiets politikk.

Jeg husker at det dagen etter kuppet var helt stille på metroen i Moskva. De siste årene hadde Gorbatsjovs reformer ført til livlig politisk diskusjon blant russerne.

Men et kupp var det som skulle til for å få frykten tilbake hos russerne. Kuppmakerne ble fjernet etter tre dager.

VARM: På 1990-tallet ble jeg stolt eier av en lue med pels fra vaskebjørn. Men det var nok ikke så mange som hørte på hva jeg sa. Foto: Anatolij Kuprianov / NRK

Ved nyttår 1991 gikk Sovjetunionen i oppløsning, og de neste årene i Russland ble preget av kamp mellom liberale og konservative krefter. Overgangen fra en fullstendig statsstyrt kommunistisk økonomi til en slags kapitalisme, var smertefull og preget av kriminalitet.

De som stjal mest, ble rikest. Noen ble oligarker, altså superrike.

Tilnærmingen mellom Russland og Vesten var sterk, noen snakket til og med om at Russland en gang kunne bli medlem av Nato.

Da det begynte å gå galt

Ved årtusenskiftet ga Boris Jeltsin seg som russisk leder, og inn kom den temmelig ukjente Vladimir Putin.

Han sto for en mye hardere form for styring. Han slo hardt ned på utfordrere i politikken og stilte tøffere krav på vegne av Russland overfor vestlige land.

DE VAR RUSSISKE: Soldater uten kjennetegn rykket i mars 2014 inn på Krimhalvøya. Foto: Baz Ratner / Reuters

Men det sore vendepunktet kom i 2014 da russiske styrker okkuperte Krim-halvøya som da tilhørte Ukraina. Etter kort tid ble Krim annektert, altså gjort til en del av Russland.

Vesten begynte å innførte straffetiltak mot Russland, og forholdet mellom øst og vest ble gradvis vanskeligere.

Og i februar i år gikk altså Russland til krig mot Ukraina. Det forandret det aller meste i mitt forholdt til Russland og russerne.

Jeg har alltid beundret russernes nysgjerrighet, deres interesse for eget og andre land, og deres forkjærlighet for den gode samtalen.

HYGGELIGE MINNER: Min kone Julia og jeg besøkte Bolsjojteateret en av de siste kveldene vi hadde sammen i Moskva.

På mine reiser rundt om i landet har jeg mange ganger fått høre følgende: «Er du fra Norge? Så spennende! Kan vi ikke slå av en prat, det er så mye jeg gjerne skulle spørre deg om.»

Frykt

Nå er det bare noen ytterst få av mine bekjente som tør å føre en meningsfull samtale med en utlending som meg.

Når vi spør vanlige russere om et intervju, sier de fleste at de ikke vil. De er redde for å få problemer på jobben, unge mennesker frykter at de kan miste studieplassen hvis de sier noe myndighetene ikke liker.

FULLT: I sentrum av Moskva er det ingen tegn til at landet er i krig. Det er fullt på utestedene en lørdagskveld. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Flere russiske eksperter som vi har vært i kontakt med tidligere, sier at de ikke lenger snakker med vestlige journalister. De viser til at russiske myndigheter følger med, og de vil ikke ta noen sjanser.

Opp gjennom historien har den russiske befolkningen gjentatte ganger opplevd perioder med brutalitet, enten i forbindelse med krig eller som et resultat av intern politikk. Ett eksempel er terrorstyret som Stalin-regimet sto for på 1930-tallet, da millioner av russere ble drept og ufattelig mange ble sendt i fangeleirer.

Kanskje er mange russere nå igjen redde for hva fremtiden vil bringe. På meg virker det i hvert fall som om frykten har overtatt i det Russland jeg kjente.

Dyp sorg

De siste årene har det også blitt veldig mye vanskeligere å drive journalistikk her i Russland.

Og jeg føler at krigen har tatt mye av det Russland jeg har elsket og vært fascinert av siden jeg var 17 år.

DET SKJER STADIG NOE: Direkterapport fra balkongen utenfor kontoret i Moskva. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Russland og russere har vært en del av mesteparten av mitt liv, og er blitt en del av meg. Derfor føler jeg det som nå skjer som en dyp sorg.

Men gammel kjærlighet ruster som kjent ikke. Forholdet er satt på en alvorlig prøve, men jeg våger å håpe at dette ikke skal bli siste gang jeg er i Russland.

Det ser ikke så lyst ut akkurat nå. Men jeg, og mange med meg, har tatt feil før om dette gåtefulle landet.