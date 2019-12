Veldig mange russere er fryktelig travle, og en kjempestor andel av menneskene på gata bærer på en pen presangpose av ett eller annet slag.

Jammen, det er jo straks jul, sier du kanskje, så det er vel helt naturlig. Men nei, det er ikke juleforberedelsene som er saken.

Her i Russland er ikke jul den store høytiden, selv om det har blitt litt større oppmerksomhet om julefeiring også.

VAKKERT: Den russiske hovedstaden er utrolig flott pyntet i forbindelse med nyttår. Folk kommer fra fjern og nær for å oppleve stemningen. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Her i landet er det nyttår som er årets største høytid.

Og veldig mye av det som russerne driver med i desember, har med nyttårsforberedelser å gjøre.

Nyttår trumfer alt

Da kommunistene styrte i Sovjetunionen, ville myndighetene ha minst mulig å gjøre med den kristne julen.

TRADISJON: Kommunistene ville ha minst mulig å gjøre med den kristne julen, derfor ble nyttår den største høytiden. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Derfor satset man på nyttår som den store festen.

Og denne tradisjonen holder seg fortsatt, selv om religionen igjen har blitt mye mer sentral i det russiske samfunnet.

Den ortodokse kirken bruker en kalender som ligger et par uker etter den vanlige, og derfor blir den russiskortodokse julen markert 6.–7. januar. Den er i stor grad en religiøs høytid.

Den russiske nyttårsfeiringen har mange likhetstrekk med vår jul. De fleste har et pyntet nyttårstre, og man gir sine nærmeste nyttårsgaver.

Akkurat som bedrifter og andre typer arbeidsplasser i Norge har julebord, har man i Russland nyttårsfester i løpet av desember.

Nyttårspresanger er kjempeviktige

Men for et par uker siden spurte NRKs fotograf Jurij hva slags presanger vi skulle handle inn til våre forbindelser.

Jeg svarte som sant var at jeg ikke hadde tenkt å handle inn noe som helst. Da ble Jurij sjokkert.

SPEKTAKULÆRT: Bolshoi-teateret i Moskva er pyntet til nyttår. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Jeg fikk en skjennepreken om at jeg som har hatt et nært forhold til Russland i så mange år, burde vite bedre. Forsto jeg virkelig ikke hvorfor vi ofte får ordnet tillatelser og papirer innen rimelig tid, mens det ellers kan ta fryktelig lang tid?

Og hvorfor er enkelte russiske kollegaer er vennlige og gir oss tips og informasjon uten å kreve noe til gjengjeld?

Riktig svar var naturligvis at vi pleier å gi en hyggelig nyttårsgave til de menneskene som vi er avhengige av for å få hjulene til å gå rundt på NRKs kontor i Moskva.

Hva skal en presang inneholde?

Det begynte å demre for meg at dette er en svært viktig del av russisk kultur. Det er også grunnen til at i desember blir nesten ingen verdens ting gjort i private og statlige russiske bedrifter og organisasjoner.

VIKTIG: Hva bør en gavepose til nyttår inneholde ifølge russisk kultur og tradisjon? Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Alle sitter i uendelige køer på veiene i Moskva. Først skal disse gavene handles inn, deretter skal de leveres til alle mottakerne.

Da jeg innså at det var umulig å komme utenom dette problemet, spurt jeg Jurij om hva vi skulle kjøpe. Han var ikke i tvil.

En hel side røkt laks og en flaske vodka til mennene, og fisk og en flaske vin til kvinnene.

Jeg fortalte fotografen at vi som en bedrift med sterk tilknytning til den norske stat ikke kan gi alkohol i gave, og at han fikk komme med et bedre forslag.

Da så han på meg med et oppgitt blikk og mumlet at det kan være fryktelig frustrerende å slite med moralistiske nordmenn som ikke forstår sitt eget beste. Og at det kanskje ville være best å droppe hele nyttårspresangen hvis vi ikke kan gi flasker.

Går det an å gi sjokolade til en russisk mann?

Jurij understreket at de reglene som gjelder i Norge, ikke nødvendigvis gjelder over hele verden.

HJELPER: Den russiske julenisse, Fader Frost, har et barnebarn som hjelper han med å gjøre jobben i desember. Hun kalles «snøjenta». Her et par utgaver av henne i en butikk. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Og at hensikten med en nyttårsgave er å gjøre mottakeren glad, ikke å fornærme vedkommende.

Jeg prøvde meg med å si at vi heller kan gi konfekt enn alkohol. Svaret var at hvis vi gir sjokolade til en russisk mann, så sender vi helt feil signaler.

Kort sagt, jeg fikk et problem i fanget.

En ting er hva nyttårspresangen skal inneholde, en annen hvor mange vi skal gi til.

Jurijs liste inneholdt tolv navn. Jeg protesterte og sa det umulig kan være nødvendig å strø rundt seg med så masse gaver.

Vi er da ingen underavdeling for Julenissen, unnskyld, for Fader Frost, heller.

Så fikk jeg en detaljert gjennomgang av hvorfor det er smart å ha hver enkelt av de tolv personene på gavelista. Og jeg må nok innrømme at det var litt vett og forstand i det han sa.

Når blir en gave korrupsjon?

Men så kommer jo spørsmålet om hvor mye penger det er riktig å bruke på en hyggelig nyttårshilsen til viktige russiske forbindelser.

Når går presangen over fra å være nettopp en hyggelig hilsen, til å bli en form for korrupsjon eller bestikkelse?

ALT KLART: Nyttårstreet står pyntet ved Kreml i Moskva. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Skal vi la norsk tankegang og pengenivå være avgjørende, eller skal vi tilpasse størrelsen på gaven til kulturen i landet der den gis?

NRK har gitt et håndkle med påbrodert firmalogo i julegave til sine ansatte, men hvordan vil det eventuelt bli mottatt i et annet land? Og er det ikke sånn at de fleste mottakerne på lista vår egentlig bare utfører jobben sin, og skal de ha noe ekstra for det?

Spørsmålene er mange, og det er vel ikke helt innlysende hva svaret bør være.

Det russiske festbordet

Men nyttårsfeiring blir det uansett. Festbordet dekkes med den helt uunnværlige, helst hjemmelagde salaten «olivie».

Den består blant annet av kokte poteter og gulrøtter, sure agurker, løk, grønne erter, skinke og russisk majones som heter «provence». Alt kuttet i småbiter og mikset sammen.

FEST: Et typisk russisk nyttårsbord, med sort og rød kaviar, pluss salaten olivie. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

For en utlending er det godt, men ikke så godt. Men russerne bare må ha denne salaten for å komme i nyttårsstemning.

Akkurat det med en fast og ubrytelig tradisjon, det kan vel vi nordmenn forstå.

Ellers på bordet kan det være rød kaviar, eller sort for de mer velstående. Kald fisk og oppskåret kjøtt hører også med, og når alle egentlig er mette, så komme det en kraftig varmrett etterfulgt av kake.

Og ja, russisk champagne og vodka hører med på de fleste bord denne kvelden.

Jobber med et kompromiss

Tilbake til mitt dilemma rundt nyttårsgaver til folk som vi er avhengige av for å få gjort jobben her i Russland.

Fotograf Jurij og jeg har ennå ikke kommet fram til et kompromiss når det gjelder hva gaveposen skal inneholde.

SATSER: Det er ikke spart på noe i et nyttårspyntet Moskva. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Hans siste forslag er å ta meg med i en stor butikk for å se på hvilke alternativer som finnes, og hva andre handler inn til sine forbindelser.

Jeg er litt usikker på hvor god denne ideen er, kanskje vil han bare lure meg over på sin side? Vi har ennå noen få dager å tenke på før en avgjørelse må tas.

En ting har jeg forstått, man tøyser ikke med nyttår her i Russland.