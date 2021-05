1. Dexys Midnight Runners – «Come on Eileen»

Du har ikke vært på fest i Storbritannia hvis den ikke har endt med at noen danser på bordene etter «Come on Eileen» av Dexys Midnight Runners.

Britene er et festglad folk. Salget av alkohol har steget under pandemien, og mange tok glassene med seg i parken selv om det ikke var lov.

Denne ukens gjenåpning av pubene har ført til at den nasjonale mentale likevekten er gjenopprettet.

Vaksineprogrammet er så vellykket at tometeren trolig blir fjernet 21. juni. Min etterfølger Gry Blekastad Almås vil komme til et optimistisk Storbritannia der det normale livet etter alle solemerker er tilbake.

2. The Who – «Won`t Get Fooled again»

«Won`t Get Fooled Again» med The Who er rock`n roll på sitt beste.

The Who-konserten jeg skulle på i fjor ble dessverre avlyst. Vi skulle få besøk fra Norge og høre de gamle rockerne spille på Wembley. Kona og våre to barn flyttet hjem til Norge for å få fri fra knallharde koronatiltak i UK.

Korona har preget det siste året for London-korrespondent Øyvind Nyborg og fotograf Johan E. Bull. Foto: Johan E. Bull / NRK

Korrespondentlivet ble ikke helt som jeg og familien hadde tenkt.

Fotograf Johan E. Bull og jeg bevæpnet oss med sprit, langt mikrofonstativ og stod i det. Det føltes meningsfullt å rapportere om koronaens herjinger i et land som ble ett av de hardest rammede i verden.

3. The Kinks – «Waterloo Sunset»

Legendariske The Kinks får en selvskreven plass på listen med sin strålende melodi «Waterloo Sunset». Jeg er ikke den eneste som nynner på sangen i rulletrappa på Waterloo-Station.

T-banen er pulsåren som binder sammen småby-idylliske Richmond og rufsete Hackney. Mange kvelder på vei hjem fra jobb har jeg bare blitt sittende og se på alle menneskene, lukte alle luktene, og la tankene vandre. Jeg kommer til å savne det og byens mangfold.

4. Elvis Costello – «Tramp the Dirt Down»

Elvis Costello spytter ut sin kritikk av Margaret Thatcher i «Tramp the Dirt Down» fra 1987. Jernkvinnen satte dype spor i det britiske samfunnet, men det er en annen splittende figur som skulle dominere mine fire år her for NRK.

Med sin eksentriske fremtoning og fremragende taleevner, fikk Boris Johnson ikke bare gjennomført sin Brexit, men han har også maktet å farge nesten hele det engelske politiske kartet blått.

Det er en bragd under en pandemi og mens hans stod midt i anklager om korrupsjon og kritikk for kjærestens dyre tapetvalg i No. 10.

Folk har vendt ryggen til Arbeiderpartiet, unntatt i lille Wales. Johnsons politiske hodebry framover blir skottenes ønske om en ny folkeavstemning om uavhengighet.

5. Billy Bragg – «Full English Brexit»

Protestsanger Billy Braggs vemodige vise om briten som synes innvandrerne har tatt over nabolaget er sarkastisk.

Men å begrense innvandringen var en av drivkreftene bak Brexit. EU-saken skulle vise seg å bli den største politiske krisen siden andre verdenskrig.

Sammen med demonstranter fra ja- og neisiden ble jeg stående kveld etter kveld utenfor Westminster for å forsøke å forklare hva som foregikk mens jeg holdt på å fryse av meg tærne.

Kontoret vårt har ofte vært gata eller en pub. Dette var internasjonale nyheter og vi var midt i smørøyet!

6. John Lennon, Yoko Ono – «Instant Karma! (We All Shine On)»

Beatles-geniet John Lennon slo seg ned i New York med Yoko Ono og sammen lagde de «We all Shine On», kanskje om en slags miljøvennlig utopisk verden. I min tid her har oppfinnsomme miljøforkjemperne i Extinsion Rebellion lagd mye kaos, liv og røre.

Samtidig har Boris Johnson satt seg hårete klimamål. Men det er en falmet stormakt som er vert for høstens klimatoppmøte i Skottland.

7. David Bowie – «Changes»

David Bowies «Changes» handler vel om forandringer generelt, noe det ikke var tvil om at prins Harry ønsket seg.

Det famøse TV-intervju har såret følelsene til mange som også tok det tungt da Harry forlot landet til fordel for LA. Kritikken mot Meghan har vært rå, og William og Harry har sklidd fra hverandre.

Gata får duge til kontor når du skal rekke å få på en TV-sak til Dagsrevyen kl. 19. Her er vi utenfor Windsor under begravelsen til prins Philip. Foto: Johan E. Bull / NRK

En nødvendig endring ble det og da prins Charles sparket broren sin fra jobben som kongelig på grunn av sin relasjon til pedofilidømte Jeffrey Epstein.

Men størst forandring i kongefamilien har det blitt for dronning Elizabeth. Jeg kommer ikke til å glemme hvordan det var å bli kastet stein på i Belfast den ene dagen og rapportere utenfor Buckingham Palace den andre. Det ble stor kontrast.

8. Jamie Webster – «Allez Allez Allez»

Jamie Websters «Allez Allez Allez» er en av de vakreste fotballsangene som er laget.

Men det kokte over for fotballfansen da noen klubber ville starte en ny superliga. På Old Trafford stormet folk banen i protest. En vesentlig del av fotballkulturen var truet, fortalte fans meg fra London til Manchester.

Etter bare 48 timer ble superligaen skutt ned.

9. Richard Thompson – «The End of The Rainbow»

Det er ikke snev av framtidshåp i Richard Thompsons låt «The End of the Rainbow».

Storbritannia er hjemmet til noen av Europas aller fattigste. Det har gjort inntrykk å se den skrikende forskjellen på fattig og rik, som ser ut til å gå i arv.

Det har blitt mange kvelder i surt vær utenfor Underhuset i Westminster for London-korrespondent Øyvind Nyborg. Foto: Johan E. Bull / NRK

Mørkt har det og sett ut for Storbritannias økonomi. Over 127.000 mennesker har dødd av korona, og pandemien sendte landet ut i sin verste økonomiske krise på 300 år. Men også økonomien er i bedring nå.

Det har og vært rørende å se hvordan mange jobber gratis for sine medmennesker her. Det er ikke bare vi nordmenn som driver med dugnad når kriser inntreffer.

10. The Smiths – «Heaven Knows I`m Miserable Now»

The Smiths har låter som står seg mange år etter de kom ut, som «Heaven Knows I`m Miserable Know».

Litt selvmedlidenhet må jeg kunne koste på meg nå som flyttelasset snart er på vei fra London til Oslo. For det er vemodig å skulle forlate Storbritannia etter fire år.

En kjapp telling viser at jeg har laget over 200 TV-innslag. Jeg har forsøkt å fortelle historiene mine gjennom vanlige folk.

Håper du har likt noen av dem. Det har vært et privilegium å få være NRKs korrespondent på De britiske øyer. Takk for meg.