Bildet var nesten ferdig. Det var lagt ned et stort og detaljert arbeid i mosaikken.

Det gjensto bare å få det godkjent, og å montere det på veggen i den nye og praktfulle katedralen som tilhører det russiske militæret.

Noen russiske medier offentliggjorde bildet der president Vladimir Putin står omringet av politikere og militære ledere.

VILLE IKKE: President Putin besøkte den militære katedralen noen dager etter at den ble innviet. Han syntes det var for tidlig å havne på veggen her blant de ortodokse helgnene. Foto: Alexei Nikolsky

Da landets leder så det, fikk han stanset hele prosjektet. Han ville ikke plasseres på veggen i katedralen ved siden av den russiskortodokse kirkens helgener.

Putin utelukket ikke at han ville godkjenne bildet på et eller annet tidspunkt, men han skal ha sagt at «nå er det for tidlig».

Kan bli for mye

I land med autoritære ledere er det ofte en vanskelig balansegang dette med persondyrkelse.

Rundt omkring den suverene lederen er det mange mennesker som gjerne vil gjøre han til lags, de vil vise hengivenhet og lojalitet, men så vet man ikke helt hvor grensa går.

OMSTRIDT: Det var også meningen at Sovjetunionens leder Josef Stalin skulle vært på kirkeveggen, men etter mange protester ble heller ikke det noe av. Foto: Mbkh media

Det kan være veldig liten forskjell på det som blir godtatt, og det som blir oppfattet som for drøyt.

I tilfellet med mosaikken i militærkatedralen, hadde initiativtakerne tydeligvis tråkket i salaten, for sjefen ville ikke ha det.

I Putins Russland har det gjennom mange år blitt bygd opp en betydelig personkultus rundt landets leder, men det finnes grenser. Putin selv vil ikke at det skal utvikle seg til det fullstendig absurde, slik det gjør i en del andre land.

«Putin, Putin, Putin»

For eksempel i den sentralasiatiske republikken Turkmenistan der den forrige lederen fikk bygd en gigantisk forgylt statue av seg selv i hovedstaden. Den dreide rundt slik at den fulgte solens gang.

Presidenten nedsatte en komite for å finne ut hvem som skulle ha sitt portrett på landets pengesedler. Komiteen insisterte på at den eneste som var verdig til denne æren, var presidenten selv. Han forsikret at han ikke ønsket det selv, men måtte gi etter for presset.

SAMMEN: Presidenten, forsvarsministeren og patriarken i Den russiskortodokse kirken utenfor den militære katedralen utenfor Moskva. Foto: SPUTNIK

Når jeg ser på norske nyhetssendinger, tenker jeg av og til at det kanskje ikke er nødvendig å vise vår egen statsminister nesten hver gang hun er ute og støtter opp om en eller annen aksjon.

Og når hun dukker opp to eller tre ganger i forskjellige saker i en sending, synes jeg av og til at det kan bli litt mye.

Hvis du tenker på samme måte, kan du være glad for at du slipper å se nyhetssendingene på de statlige kanalene i Russland.

Der kan de prestere å vise presidentens gjøren og laden i timesvis. Der finnes det ingen grenser, og det Putin sier og gjør er per definisjon det viktigste som har skjedd i landet den dagen. Jeg stønner og vrir meg i frustrasjon over mangelen på journalistisk vurderingsevne, uten at det har hjulpet noe særlig.

På søndagskvelden vises programmet «Moskva, Kreml, Putin». For dem som ikke allerede har fått nok, oppsummeres det presidenten har gjort gjennom hele uka. Programmet burde hete «Putin, Putin, Putin».

Noen ble lurt

I januar i år lanserte presidenten et forslag til endringer i grunnloven. Han hevdet at det ville være fornuftig å overføre en del makt fra presidenten til parlamentet.

Mange trodde at han gjorde seg klar til å fortsette som russisk statsminister når hans nåværende presidentperiode går ut i 2024. Putin forsikret at det russiske folket skulle få si sin mening om endringene i en nasjonal avstemning.

FIKK FLERTALL: President Putin kan teoretisk fortsette som Russlands leder til 2036, dersom han gjenvelges to ganger til. Her fra folkeavstemningen i slutten av juni. Foto: Pavel Golovkin / AP

I ukene som fulgte, fikk Putin spørsmål om han ikke kunne vurdere å fortsette som president i flere perioder. Dette benektet han ganske overbevisende, og sa at han ikke ville finne på noen triks for å sitte med makten. Ja, så klar var han, at jeg også tenkte at saken var avgjort.

I ettertid har jeg gremmet meg, og tenkt tusen ganger at jeg burde visst bedre etter å ha arbeidet med de slaviske landene og deres politiske ledere i så mange tiår.

Hvordan kunne jeg la meg lure så grundig?

Trenger ikke etterfølger nå

For det ble arbeidet med endringene i grunnloven i en rasende fart. Først i en komite, og deretter i parlamentet. Og en vakker dag kom Valentina Teresjkova, verdens første kvinnelige romfarer, nå parlamentsmedlem, med et oppsiktsvekkende forslag.

Hun ville at Putins tidligere presidentperioder skulle nulles ut, slik at han kunne stille med blanke ark og få to nye presidentperioder, og teoretisk sitte til 2036.

KAN BLI AKTUELL: Slik så mosaikken med president Putin og andre politiske ledere ut mens den ble laget. Kanskje den kommer på kirkeveggen om noen år? Foto: Mbkh media

Putin var praktisk nok like i nærheten, han troppet opp i parlamentet og sa at han støttet ideen, og jammen ble forslaget vedtatt. Det fikk også flertall i folkeavstemningen i sommer.

Så det er en grunn til at Putin ikke har arbeidet noe særlig med å forberede en etterfølger.

Det var aldri hans plan å gi seg som russisk leder når perioden hans går ut i 2024.

Og nå har han god tid på seg til å fintenke på når tiden er moden til å pynte opp veggen i den militære katedralen.

Ved siden av de russiske helgenene.