Sist helg var en ganske kaotisk affære i Russland, spesielt for den mannlige delen av befolkningen.

I dagene som leder opp til 8. mars må mennene i dette landet gjennom en ganske omfattende hinderløype, som består av diverse innkjøp. Det er snakk om konfekt, champagne og blomster.

Den som ikke har planlagt godt på forhånd, kan fort ende opp med veldig mange timer i endeløse køer.

En helt spesiell dag

Både på arbeidsplasser og i hjemmene forventer russiske kvinner spesialbehandling denne dagen.

ALVORLIG: 8. mars-gratulasjoner på en kjempeskjerm i sentrum av Moskva. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Det blir sagt at dette er den eneste dagen i året at russiske menn gjør noe hjemme. Tidligere var det vanlig at mennene lagde hele forestillinger på arbeidsplassene, med spesiallagde dikt og taler.

Nå blir det nok mer vanlig at kollegaer går ut på restaurant og markerer kvinnedagen der.

Men i de mange tusen russiske hjem holder det ikke bare å si skål og gratulerer med kvinnedagen, kjære!

Nei, det forventes noe langt mer enn det, og det skal være spesiallaget hvert eneste år. Det nytter ikke bare å snu bunken. Det mannen sier, må være sånn noenlunde intelligent, og det må inneholde humor og varme.

En sikker vinner er naturligvis å sitere et vers fra et kjent russisk kjærlighetsdikt.

Men hvis det er personling, kan det også være litt mer klissete enn det en skandinavisk mannehjerne ville tro var mulig.

Kan være vinn eller forsvinn

Her er et eksempel som jeg har brukt med hell i litt forskjellige varianter: «For meg er du som den mest lysende stjernen på nattehimmelen, du er den vakreste og jeg kan ikke annet enn å følge etter deg, slik jeg har gjort helt siden vi møttes første gang.»

Eller:«Jeg ønsker at du i året som kommer får oppleve masse kjærlighet (med meg, naturligvis) og lykke, fordi du fortjener alt det beste, og jeg ønsker at de tårene som måtte komme på dine kinn, bare skal være gledestårer.

LANG TRADISJON: Russiske kvinner forlanger spesialbehandling i forbindelse med kvinnedagen. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Kort sagt, så skal man være veldig god for å ta sånt på sparket, min erfaring er det som skal sies på denne dagen må klekkes ut flere dager i forveien, og det bør helst øves på for å bli en suksess.

Hvis det er tidlig i et russisk forhold, kan innsatsen på kvinnedagen være vinn eller forsvinn for mannens del.

Vekt på det feminine

Når mine mannlige venner kommer på besøk til Moskva, er det en kommentar som går igjen.

– Wow, så elegante damene er i denne byen!

Og det er sant, det er sjelden de er kledd som om de er på vei til eller fra et sportsarrangement.

PÅ METROEN: sannsynligvis på vei hjem fra en sammenkomst på jobben en av dagene før kvinnedagen. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

De legger stor vekt på å framheve det feminine og utsøkte. En av mine naboer er i den kategorien. Hun arbeider tydeligvis i ledelsen i et viktig selskap, for hver dag frakter en stor, svart bil henne til og fra jobb.

Og det er min påstand at uten de russiske kvinnene, så hadde dette landet rett og slett stanset opp.

Presidenten må stille opp

President Vladimir Putin pleier å si i sin årlige hilsen til landets kvinner, at de klarer alt. De arbeider som regel i full stilling, de oppdrar barna, de tar ansvaret for det som skal gjøre hjemme, russiske kvinner er rett og slett unike, sier landets leder.

FAST OPPLEGG: Hvert eneste år sier president Vladimir Putin noen velvalgte ord til russiske kvinner på 8. mars. Du trenger javascript for å se video. FAST OPPLEGG: Hvert eneste år sier president Vladimir Putin noen velvalgte ord til russiske kvinner på 8. mars.

Det er naturligvis riktig å hylle kvinnene, men det er vel et spørsmål hva mennene gjør eller ikke gjør.

Med nye generasjoner skjer det en endring her også, men tradisjonelt har mannens rolle ofte vært mest formelt viktig.

Ordet for å være en gift kvinne på russisk, betyr direkte oversatt å stå bak mannen.

Det skapes et inntrykk av at mannen er hovedpersonen, noe som svært ofte er direkte feil. Det er som regel de russiske kvinnene som tar ansvar og avgjørelser i viktige saker, og de gjør det med den største selvfølge.

Det kan naturligvis være litt irriterende når de ikke en gang informerer mannen om hvilke avgjørelser de har tatt og hvilke planer de har lagt, men det gir jo ofte mennene en mulighet til å surre rundt med sine mindre viktige saker.

Ingen kampdag

Markeringen av kvinnedagen i Russland er kjemisk renset for demonstrasjonstog og krav om bedre rettigheter for denne halvparten av befolkningen. Alt er bare kos, hygge og uten brodd.

ALLE SKAL KJØPE: Det er travelt utenfor ett av blomstermarkedene i Moskva de siste dagene før den 8. mars. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Og fraværet av politikk og kamp er vel en av grunnene til at russiske kvinner sitter med hovedansvaret for både arbeid, hus og hjem.

I tillegg til at de i gjennomsnitt tjener 30 prosent mindre enn russiske menn. Også er de underrepresentert i viktige politiske organer. Så de russiske kvinnene har litt å kjempe for.

En arv fra Sovjetunionen er at Russland har en befolkning med ganske høy utdannelse. Også en stor andel kvinner har høyere utdanning. Helsevesenet, lærerstanden og vitenskapen er noen områder der kvinner er sterkt representert.

ALLE MED: Yngre menn slipper heller ikke unna forpliktelsene på kvinnedagen i Russland. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

I mange andre store land jeg har besøkt, er ofte folk opptatt av seg og sitt, og ikke så opptatt av internasjonale forhold.

I Russland er det ofte annerledes, og også russiske kvinner er nysgjerrige når de hører at jeg er fra Norge.

Det de mener å vite om norske forhold stemmer ikke alltid med min egen erfaring, men det er som regel mulig å få i gang en interessant meningsutveksling. Også om politikk, men et godt råd er holde seg unna Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014.

Det norske synspunktet om denne saken gir ikke mange poeng på russisk side, og vil garantert ikke føre til en romantisk kveld, hvis det skulle være målet.

Mulige kulturkollisjoner

Siden jeg nå har vært gift med min hviterussiske kone i 23 år, kan jeg kanskje tillate meg å komme med noen synspunkter på denne typen forhold.

Jeg tror at kambinasjonen norsk mann og russisk kvinne ikke er så verst.

Norske menn er riktig nok ikke galante, vi åpner ikke dører og gir ikke en støttende hånd ned en trapp osv.

FELLESSKAP: En ting har russiske menn til felles denne dagen. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Men vi deltar litt hjemme og får masse kred for det.

Russisk mann og norsk kvinne har jeg derimot mindre tro på.

Der vil nok forventningene fra norsk side være mye større enn det en gjennomsnittlig russisk mann kan bidra med i hjemmet.

Kulturkollisjonene vil nok være større i det siste tilfellet enn i det første.

Kvinnedagen er altså over for denne gang, og jeg forberedte meg godt, som vanlig. Blomster, rosa russisk champagne og sort kaviar ble handlet inn litt i forveien. En liten tale ble forfattet, øvd inn og framført med brask og bram.

Jeg styrte elegant utenom teamer som kunne føre til mulige katastrofer.

Helt til min kjære litt utpå kvelden spurte med yndig stemme: Hva synes du egentlig om president Putin?