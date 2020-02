Koronaviruset angriper lommebøker i Hongkong

Både næringslivet og folk flest i Hongkong merker at frykten for koronaviruset påvirker deres økonomi.

– Inntekten vår er blitt halvert, forteller drosjesjåføren Simon Lo til NRK.

Han forteller at færre turister er den største grunnen til en magrere lønnsslipp. Samtidig holder lokalbefolkningen seg hjemme.

– Slik er det bare. De er redde for å bli smittet.

HALVERT: Drosjenæringen er hardt rammet av viruset, for nå holder turister seg borte og lokalbefolkningen holder seg hjemme. Simon Lo sier inntekten er halvert. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Dårlig forretning

Han tar oss med til Harbour City. Handlegata byr på verdens store merkevarer og er et yndet sted for dem som vil handle smykker, klokker, vesker og klær.

– Som du ser, er det få kunder nå. Vanligvis er det fullpakket med folk her, og de står i kø for å komme inn i butikkene.

Shopping er det største trekkplasteret Hongkong har å by på, for her er alle varene tollfrie, men nå står mange blant butikkpersonalet og stirrer tomt ut i lufta.

Den største kundegruppen er fastlandskinesere, men Hongkong frykter at de tar med seg koronaviruset, og setter dem i to ukers karantene.

Det er blitt dårlig forretning.

VENTER: Butikkene i Hongkong mangler kunder, men mange holder likevel åpent. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Halv pris

Flere av butikkene har satt varene ned til halv pris for å overleve.

Da jeg trår inn i et lokale for å se på smykker, gjøres det en intens jobb for å få meg til å kjøpe jade.

Den eneste andre kunden i butikken forteller at hun slår til på et armbånd.

– Ifølge et kinesisk ordtak gir jade ro i sjelen, og det trenger jeg nå, sier kunden.

Hun ler hjertelig av forslaget mitt om at hun da trygt kan ta av seg ansiktsmasken.

– Nå er det virus over alt, så masken må jeg nok ha på for ikke å få smitte utenfra, mens smykket gir meg en indre ro, sier hun.

TURISTATTRAKSJON: Guiden Steve Kwong, som er turistguide på havnebåten Star Ferry, frykter at den dramatiske nedgangen i antall turister til byen skal koste ham jobben. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

I billettluken til den populære havnebåten Star Ferry får jeg vite at viruset har skremt bort turistene også fra denne attraksjonen.

Vanligvis har båten flere hundre passasjerer daglig, men på denne avgangen er det kun én betalende kunde, i tillegg til NRK.

– Jeg er redd for at jeg skal miste jobben. Det er alvorlig nedgangstid i turistbransjen nå, sier guiden Steve Kwong.

TOMT: – Vi har vanligvis fullt, men nå er det tomme bord, sier Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Lykkekatt

Også restaurantbransjen sliter.

– Vi pleier å ha fullt på alle bordene, men nå har vi nesten ingen kunder. Vi kan ikke gjøre noe annet enn å vente til viruset gir seg, sier Jacky Lai, som er manager for en Yuen Kee restaurant.

Han forteller at de har begrenset åpningstidene og alle har gått ned i lønn med minst 30 prosent.

– Vi må spare. Vi har ikke mye å leve for nå, sier han.

Drosjesjåføren har likevel ikke mistet motet, og har plassert en lykke-katt på dashbordet i bilen.

– Den har jeg satt der slik at den kan bringe meg lykke, og få pengene til å strømme inn.