Mens både myndighetene i Norge og Danmark har bestemt å stenge både skoler og grenser, så er disse fortsatt åpne i Sverige.

Svenskene rådes til å ikke reise ut av landet, men mindre arrangementer kan fortsatt gjennomføres og folk bes om holde seg hjemme dersom de føler seg syke.

– Vi er fortsatt på den linjen at å stenge skoler ikke er aktuelt nå, sier statsepidemiolog Anders Tegnell i den svenske Folkehelsemyndigheten.

Denne langt forsiktigere linjen har de siste dagene ført til en svært polarisert og hatsk debatt i Sverige, skriver avisa Expressen.

SVENSKE TILSTANDER: Pressekonferanse søndag i Stockholm om koronasituasjonen i Sverige. Johan Carlson, generaldirektør i Folkhälsomyndigheten, Olivia Wigzell, generaldirektør i Socialstyrelsen, statsminister Stefan Löfven (S) og Dan Eliasson, generaldirektør i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Foto: Janerik Henriksson/TT Nyhetsbyrån / NTB scanpix

Mener Sverige har tapt viktig tid

Blant andre har sjefredaktøren i Dagens Nyheter, Peter Wolodarski, rettet sterk kritikk mot svenske myndigheter for hvordan de håndterer krisen:

«Sverige har dessverre tapt viktig tid på grunn av Folkehelsemyndighetens langsomme håndtering og feilaktige vurdering av situasjonen.»

Sjefredaktøren har gjennom to lederartikler argumentert for at Sverige også burde stenge landet. Wolodarski peker på andre land i Europa og på situasjonen i Italia. Han argumenterer for at også svenske innbyggere må isoleres – for å unngå katastrofale tilstander.

FÅR KRITIKK: Sveriges statsminister Stefan Löfven får kritikk for å ikke innføre strengere tiltak – slik som Norge og andre land i Europa. I Sverige er det en debatt med steile fronter i disse dager. Her fra søndagens pressekonferanse om virussituasjonen. Foto: Janerik Henriksson / AP

Utspillene til Wolodarski har møtt kritikk fra blant andre fra Johan von Schreeb, som er professor i global katastrofemedisin ved Karolinska institutet og grunnlegger av Leger uten grenser i Sverige.

Han mener at sjefredaktøren sprer «alternative fakta» og at han undergraver de svenske ekspertene og fagfolkene i Folkehelsemyndigheten.

Venter over sju millioner sykehusinnleggelser

I Storbritannia vil koronautbruddet vare til våren 2021, og fire av fem briter vil bli smittet, ifølge et notat fra britiske helsemyndigheter. Det rapporterer avisa The Guardian. Det er ventet at over sju millioner vil trenge sykehusinnleggelse.

Foreløpig er det ikke snakk om å stenge skoler, barnehager og universiteter, slik f.eks. Irland har gjort.

Over 1543 personer er smittet og 35 briter har til nå mistet livet på grunn av viruset, ifølge britiske helsemyndigheter.

Regjeringens nasjonale helserådgiver har forklart at rundt 60 prosent av befolkningen bør få sykdommen slik at det utvikles en immunitet.

Dessuten har myndighetene vært redde for at dersom man setter i verk for drastiske tiltak for tidlig, vil det føre til at befolkningen går lei, en form for «fatigue».

I ettermiddag kom det likevel endel nye tiltak fra den britiske regjeringen, men de er foreløpig ikke i nærheten av det som skjer på kontinentet.

MANGE ELDRE VIL DØ: Statsminister i Storbritannia, Boris Johnson, sier folk må være forberedt på at mange vil oppleve at flere eldre vil dø tidligere enn det som er vanlig. Lokalvalgene som skulle holdes i Storbritannia 7. mai blir utsatt i ett år. Foto: Henry Nicholls / AP

Trodde det var en spøk

Men flere eksperter er svært kritiske til den britiske håndteringen av koronaepedemien. Blant andre epidemiolog og professor ved Harvard, William Hanage:

«Jeg er en epidemiolog. Da jeg hørte om Storbritannias flokkimmunitet-plan for koronaviruset, trodde jeg det var satire».

Slik begynner hans kronikk som ble publisert denne søndagen i The Guardian. Også flere andre setter nå spørsmålstegn ved den britiske håndteringen av koronautbruddet.

Søndag sa helseminister Matt Hancock plutselig at det deres egen helseekspert hadde sagt, ikke var regjeringens politikk.

Spania: 40 prosent av smittede innlagt

I Spania har antallet smittede skutt i været. 1000 er smittet det siste døgnet. Av 8744 smittede litt over klokken 11.00 mandag, er 3200 personer innlagt på sykehus. 410 ligger på intensivavdelingen. Litt over 500 er blitt utskrevet og sendt hjem.

Private sykehus og legesentre er nå satt under offentlig administrasjon.

– Private klinikker vil bli rekvirert til behandling av koronasmittede, sa helseminister Salvador Illa.

Alle produsenter og leverandører av helseutstyr er bedt om å henvende seg til myndighetene innen 48 timer.

Spania forbereder seg på at man snart er der Italia er i antall smittede. De vil trolig passere 10.000 mandag eller tirsdag. Det er innført strenge restriksjoner i folks frihet til å bevege seg. Kun besøk til matbutikk, apotek og reise til jobb hvis du ikke kan jobbe hjemmefra er tillatt.

FÅR IKKE BEVEGE SEG OVERALT: Det er nå innført strenge restriksjoner i Spania. Men eldre som ikke klarer å vaske håret selv for likevel lov å gå til frisøren. Frisørenes forening ber sine medlemmer beskytte seg selv. Foto: Alvaro Barrientos / AP

EU holder korona-toppmøte via videolink

For andre gang på en uke skal regjeringssjefene i EUs medlemsland holde toppmøte via videolink.

– Tema er å hindre spredning, fordeling av medisinsk utstyr til de delene av EU hvor behovet er størst, øke innsatsen innen forskning på viruset og å begrense de økonomiske skadevirkningene, sier EU president og vert for toppmøtet Charles Michel.

Toppmøtet er tirsdag. Samtidig rapporteres det om at EU-kvartalet i Brussel er nær tomt for folk. Et verdens mektigste og største byråkratier med nesten 40 000 ansatte jobber mest mulig fra hjemmekontor.

GJENNOMFØRTE LOKALVALG: Resultatet fra lokalvalget i Frankrike ga en rekordlav deltagelse. Det kan ende under 40 prosent. Foto: Frederick Florin / AFP

Frankrike vurderer å utsette andre runde av lokalvalg

Til tross for en sterk økning og antallet smittede og nye strenge tiltak, gjennomførte Frankrike lokalvalg i alle sine 35.000 kommuner og byer søndag.

Presidenten, etatsdirektører og flere ministere sitter i krisestab, som de også gjorde sist torsdag. Mandag kveld klokken 20.00 vil presidenten vil tale til folket. Parker og offentlig plasser kan bli stengt. Andre runde av lokalvalget, som skulle være neste søndag, kan bli avlyst.

Frankrike begynner å nærme seg Spania og Italia i antall smittede og har lange grenser til begge land.

– Det forverrer seg veldig raskt. Det gir stor grunn til bekymring, sier Frankrikes helsedirektør Jérôme Salomon, til radiostasjonen France Inter.

DESINFISERER: Her blir en trapp i sentrum av Brussel i Belgia renset, på grunn av utbruddet av koronaviruset. Foto: Johanna Geron / Reuters

Belgia setter grunnloven til side

Belgia stenger i likhet med Frankrike alle skoler og barnehager mandag.

I tillegg har 10 partier blitt enig om i gi statsminister Sophie Wilmes ekstraordinære fullmakter utover det grunnloven normalt tillater.

Fullmaktene gjelder til over sommeren og skal gjøre Belgias regjering i stand til å håndtere koronautbruddet.

USA vil ikke bruke test fra WHO

Myndighetene i USA anbefaler ingen ansamlinger av mer enn 50 mennesker. Delstaten Massachusetts går lenger, her er grensen 25 mennesker. Det anbefales at folk holder avstand til hverandre og ikke håndhilser.

33 delstater har nå stengt alle skoler og høyere læresteder. Ordføreren i New York nølte lenge med å gjennomføre dette fordi tusener av unger fra fattige familier får mat bare på skolen. Nå har skolene stengt og myndighetene forsøker å få mat til dem på andre måter.

Åtte delstater og mange byer – som New York, Los Angeles og Boston – har forbudt alle restauranter, barer og nattklubber å holde åpent. Men de får lov til å levere matvarer på døren til folk.

HÅNDHILSING: President Donald Trump har ikke vært noe godt forbilde. Når han viser seg på pressekonferanser har han pakket hele landets helse-elite tett rundt seg og håndhilser på mange av dem. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Det er nå 4000 smittede og 70 døde av koronavirus i USA. Tallene er lave i forhold til andre land, men helseekspertene mener det skyldes at svært få er blitt testet. I underkant av 15.000 mennesker er hittil testet, og det er svært lite testeutstyr tilgjengelig.

Til tross for at president Trump har sagt at alle som ønsker en test skal få det, opplever folk det motsatte når de henvender seg til helsevesenet: Sykehusene sier de ikke har fått nok tester.

USA kom sent i gang med prøvetaking fordi regjeringen ville at man skulle utvikle en egen test. Det første amerikanske forsøket var mislykket, men amerikanerne ville ikke bruke testen fra WHO som alle andre land bruker.

Stikk i strid med myndighetenes anbefalinger om å ikke samles i store grupper, skal det i løpet av tirsdag gjennomføres primærvalg i fire folkerike delstater.

Florida

Ohio

Arizona

Illinois

Her kan folk komme til å stå tett inntil hverandre i køer for å komme inn til stemmelokalene.

Sentralbanken forsøkte i går å lette på USAs økonomiske situasjon ved å sette renten ned til nesten 0 prosent. Men børsene reagerer likevel negativt – hittil i dag har de rast ned med nesten 10 prosent. Økonomiske eksperter frykter nå at en finanskrise kommer, i tillegg til helsekrisen.

Irans leder mener viruset kan være biologisk angrep

I Midtøsten er situasjonen mest alvorlig i Iran, der dødsraten er svært høy. I tillegg er landet tynget av internasjonale sanksjoner som hindrer Iran i å importere nødvendig medisinsk utstyr for å bekjempe smitten og behandle de syke.

Myndighetene trygler omverdenen om at sanksjonene må settes til side nå.

Øverste leder Ali Khamenei mener at koronaviruset kan være et biologisk angrep på landet, og at kampen mot koronaviruset derfor kan overlates til de væpnede styrker.

Mange leger har allerede dødd av koronaviruset. Iran har avlyst fredagsbønner, stanset pilgrimreiser, stengt parlamentet, teatre, universiteter og skoler.

Myndighetene ber folk om å holde seg hjemme, og det gjør iranere flest nå til tross for at nyttåret newrouz skal feires på fredag.

Før helgen sto revolusjonsgarden for desinfisering av gater og husfasader flere steder. Under et voldsomt arbeidspress med lite ressurser har flere leger og sykepleiere delt videoer der de danser for å holde motet oppe.

Tyrkia stenger nå utesteder og bibliotek

Tyrkia har derimot ligget bak andre land. Første koronatilfelle ble oppdaget først sist uke og nå stiger antall smittede også der.

Landet stopper nå fredagsbønner og massegudstjenester, men folk får fremdeles gå i moskeene å be alene.

Fra i dag skal også alle barer, nattklubber og bibliotek stenges til 30. mars. Også universiteter og skoler er stengt, og de fotballgale tyrkerne må holde seg hjemme fra fotballkamper.

I Tyrkia har folk følt seg ganske trygge helt til nå. En forsker hevdet til og med på statlig TV at «Tyrkere har et gen som gjør dem immune mot corona-smitte», men nå siger alvoret inn i millionbyen Istanbul og andre steder.

RENSELSE: En arbeider desinfiserer St. Antuan-kirka i Istanbul i Tyrkia. Foto: Kemal Aslan / Reuters

Koronapandemien øker også i omfang i Afrika, og viruset er nå påvist i 24 av de 54 landene på kontinentet.

Kina frykter at viruset skal komme tilbake

Kina ser endelig lys i tunnelen etter å ha lukket ned landet i slutten av januar. Episenteret Wuhan ble stengt for inn- og utreise 23. januar, og flere byer i Hubei-provinsen ble like etter også stengt. Andre små og store byer fulgte etter hvert etter.

Innad i byene ble offentlig transport strengt begrenset, nesten alle butikker, bortsett fra dagligvarehandelen lukket dørene, og folk fikk hjemmekontor. I Kina har det vært et krav at alle som oppholder seg i det offentlige rom har på seg ansiktsmasker.

Når Kina nå stabler seg på beina etter denne kraftoperasjonen, er frykten at viruset skal komme inn i landet fra andre land.

Det blir stadig strengere for tilreisende, og i natt innførte Beijing nye karanteneregler: Alle som kommer til hovedstaden fra andre land vil bli transportert til et karantenesenter, og de må selv betale for 14 dagers opphold der.

PÅ REISE: Kinesere i kø for å ta ferga over Yangtze-elven ved Jiangzhou i Jiangxi-provinsen. Foto: Noel Celis / AFP

167 447 Antall tilfeller 6 440 Antall dødsfall Antall registrerte tilfeller per 100 000 innbyggere < 3 < 11 < 17 < 26 > 50 image/svg+xml Kilde: Johns Hopkins University

Har testet 250.000 i Sør-Korea

Sammen med Singapore og Hongkong har Sør-Korea klart å håndtere koronaviruset bedre enn mange andre steder.

Sør-Korea har hatt 8000 bekreftede tilfeller og 65 dødsfall, men har ikke stengt ned samfunnet. En offensiv testing av personer med symptomer og oppfordring til befolkningen om å holde seg inne, og unna offentlige tilstelninger, har gitt svært gode resultater.

Sør-Korea har testet 250.000 personer siden utbruddet begynte, og har i stor grad klart å få oversikt over smitten.