Pelsdyrnæringen i utlandet har blitt hardt rammet de siste månedene. På flere pelsdyrfarmer i Nederland og Spania har minker fått påvist koronaviruset.

Det har ført til at myndighetene i de to landene har avlivet over én million minker, melder nyhetsbyrået AP.

Vi vet sikkert at koronaviruset ble overført fra dyr til menneske. Koronaviruset kom trolig fra flaggermus, og kanskje også fra skjelldyret pangolin.

I april fikk flere tigre i en dyrepark i USA positiv test på viruset. De kan ha blitt smittet av de ansatte.

Utbruddet på pelsdyrfarmene skal også mest sannsynlig ha startet blant smittede ansatte, men myndighetene er ikke sikre.

MINK: Slik kan en pelsdyrfarm med mink se ut. Dyrene på bildet er fra en pelsdyrfarm i Hviterussland, og ble tatt for flere år siden. Foto: Sergei Grits / AP

Undersøker menneske-mink-smitte

Nederlandske myndigheter og en forsker har sagt at det kan være mulig at noen av de ansatte ved minkfarmene senere ble smittet av dyrene.

Forskere vil derfor se om dyrene kan smitte tilbake til mennesker, og hvor alvorlig en slik spredning kan være.

En professor ved et universitet i Nederland sa i april etter flere utbrudd ved pelsdyrfarmene, at virusstammen hos dyrene var lik hos mennesker.

– Vi antok at det var mulig at viruset ville bli overført tilbake igjen, sier Professor Wim van der Poel, som studerer virus ved Wageningen universitet og forskningssenter.

Det er det som mest sannsynlig skal ha skjedd med minst to av de smittede ansatte ved en pelsdyrfarm i Nederland.

En forsker i USA sier at hvis dette blir bekreftet, vil dette være de første kjente tilfellene av smitteoverføring mellom dyr og mennesker.

– Med bevis på at mink kan smitte mennesker, bør vi være bekymret for at husdyr også kan smitte oss, sier Richard Ostfeld, forsker ved Cary Institute of Ecosystem Studies i New York.

FANGET: En mink ser ut av gitteret på en pelsdyrfarm i Hviterussland. Bildet ble tatt for flere år siden. Foto: Sergei Grits / AP

Kan ha smittet mennesker fra flere andre dyr

Verdens helseorganisasjon (WHO) har merket seg at smitten på minkfarmene kan ha gått begge veier, men doktor Maria Van Kerkhove i WHO sa på en pressekonferanse forrige måned at slik smitte var veldig begrenset.

– Dette gir oss noen ledetråder om hvilke dyr som kan være mottakelige for infeksjoner, sa Kerkhove.

Hun legger til at dette vil lære dem mer om dyreartene der viruset stammer fra.

WHO mener fra før at viruset mest sannsynlig stammer fra flaggermus. De tror også at viruset kan ha smittet fra andre dyr før det smittet mennesker. Representanter fra WHO har derfor reist til Kina for å undersøke dette.

– Alarmen ble utløst i Wuhan, men det betyr ikke nødvendigvis at det var da viruset krysset fra dyr til menneske, sier administrerende direktør Mike Ryan til Reuters.

NYSGJERRIG: En nysgjerrig mink ser mot kameraet. Bildet er fra en pelsdyrfarm i Gjøvik. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Flere millioner minker avlivet

Mer enn 1,1 millioner minker er avlivet på 26 nederlandske pelsdyrfarmer som følge av utbrudd.

Nederlandske myndigheter kunngjorde også torsdag at mink på en 27. gård var smittet og ville bli avlivet.

Nederland har rundt 160 pelsdyrfarmer og er verdens fjerde største produsent av pelsdyr. Danmark, Kina og Polen ligger over, ifølge direktør for pelsdyrbønder i Nederland, Wim Verhagen.

Spania har 38 minkfarmer. På en pelsdyrfarm nordøst i Spania ble flere enn 92.000 minker avlivet, med ni av ti smittet av viruset. Også i Danmark ble 11.000 minker i juni avlivet etter at det ble påvist smitte, ifølge Reuters.

Det har ikke vært rapportert om utbrudd i Norge. Heller ikke i USA eller Kina, som står for omtrent en tredjedel av markedet for minkpels, har hatt utbrudd.

DEMONSTRERER: I juni holdt en demonstrant et bilde av en mink i Haag, Nederland, etter at myndighetene besluttet å avlive tusenvis av minker etter smitte av koronaviruset. Foto: Eva Plevier / Reuters

Ved minkfarmene i Spania og Nederland har de nå strammet inn hygienereglene. De har også sluttet med besøk og transport av dyrene.

Pelsdyroppdrett Ekspandér faktaboks Mink og rev dominerer verdens pelsdyravl, men også kombinasjoner av mink, rev, nutria, chinchilla, mårhund og ilder er etter denne definisjonen de viktigste pelsdyr.

Første oppdrettet av pelsdyr skjedde i Alaska i 1860-årene. Først ut var oppdrett av blårev. Få år seinere kom også mink og sølvrev inn med i oppdrettet.

I 1913 ble det for første gang startet oppdrett i Norge, og det skjedde med sølvrev.

Ordet «farm» har hele tiden vært knyttet til pelsdyrnæringen her i landet, fordi både fagord og uttrykk var knyttet til amerikansk. Derfor har det opp gjennom årene blitt brukt ord som pelsdyrfarm, farmer og navn på skinnene som til for eksempel «white shadow» på minkskinn.

Prisene og etterspørselen etter skinnene er nært knyttet opp mot svingninger i moteverden.

Pelsdyrnæringen har vært gjenstand for debatt om hvorvidt det er etisk forsvarlig å holde rovdyr i fangenskap for skinnets skyld. Dyrevernsaktivister har også gått til aksjoner mot pelsfarmer og sluppet løs dyrene.

Pelsdyrindustrien i Norge skal per i dag avvikles innen februar i 2025. Kilde: SNL, dyrebeskyttelsen.