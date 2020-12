Koronatallene rett til værs i Tyrkia: – Akkurat nå er vi på vei inn i en katastrofe

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Slik ser smitteutviklingen i Tyrkia ut ifølge de siste tallene myndighetene har meldt inn. Foto: Skjermdump

Dette er grafen som skaper stor usikkerhet og redsel i Tyrkia for tiden. Her ser man at de innrapportere smittetallene fra myndighetene har vært svært jevne og lave under hele pandemien til nå. Med kun en liten økning i april.

Nå går tallene rett til værs. Det meldes om den ene smitterekorden etter den andre. Antall nye daglige smittede er nå mye høyere enn da pandemien var på sitt verste i april.

Ifølge Gürkan Öztura har den tyrkiske legeforeningen og flere tusen helsearbeidere i lang tid sagt fra at de lave smittetallene som myndighetene opererer med er feil.

Han er daglig leder og journalist for det tyrkiske uavhengige nettstedet Dokuz8.

– I flere måneder har regjeringen sagt «Se på tallene i Europa. Vi har det bra». Mens virkeligheten er at vi lever i en dystopi (et skrekksamfunn hvor dårlige krefter har fått overtaket; red.adm), sier Gürkan Özturan til NRK.

De siste tallene fra Worldometers viser at det per 29. november er 607.628 koronasmittede i Tyrkia. 13.558 er så langt døde, i landet med 84 millioner innbyggere.

Leger og helsearbeidere har prøvd å si fra at smittetallene i Tyrkia ikke stemmer. Langt flere er døde og syke enn myndighetene oppgir mener de. Foto: Emrah Gurel / AP

Endret taktikk

Tyrkia har i lang tid blitt kritisert for måten de fører koronastatistikk på. Inntil for få dager siden ble kun de som ble innlagt på sykehus med koronasmitte registrert.

Samtidig forteller folk NRK snakker med i Istanbul, at alle kjenner noen som er syk av korona. Folk er redde og forbannet på myndighetene, som de føler fører dem bak lyset med falske smittetall.

Nå har myndighetene snudd og bestemt seg for å registrere alle koronasmittede, ikke bare de som er innlagt.

– Selv i dag, når de nye høye tallene blir lagt frem, er det mange som tror de ikke stemmer heller. Når folk ikke stoler på myndighetene er det heller ikke alle som tar de forebyggende tiltakene på alvor, sier Gürkan Özturan.

Journalist og daglig leder for det tyrkiske uavhengige nettstedet Dokuz8 Gürkan Özturan er svært kritisk til myndighetenes håndtering av koronapandemien. Foto: GÜRKAN ÖZTURAN, DOKUZ8

Ifølge den uavhengige tyrkiske nettavisen Bianet, stemmer heller ikke myndighetenes tall over hvor mange koronapasienter som opptar sykehusenes intensivplasser.

Avisen skriver at mens myndighetene mener koronapasienter opptar 71 prosent av intensivplassene på sykehusene, forteller legene om en helt annen virkelighet.

Ifølge legene er det nå så fullt på mange offentlige sykehus at pasienter må ligge på gangen i påvente av plass på intensivavdelingen. Både tilfluktsrom og spisesaler er tatt i bruk for å få plass til alle de koronasyke.

Rundt 40 prosent av smittetilfellene i Tyrkia er registrert i storbyen Istanbul som har 16 millioner innbyggere, ifølge helseminister Fahrettin Koca.

Koronatiltak

I midten av november innførte Tyrkia portforbud og stengte en rekke bedrifter og institusjoner for å bremse smitteøkningen.

Skoler er gått over til fjernundervisning, og kinoer er stengt fram til årsskiftet. I tillegg er spisesteder stengt, unntatt for levering og takeaway. Åpningstider for butikker, kjøpesentre og frisører kraftig innskrenket.

Det er også innført ekstra begrensninger for mennesker over 65. Det innebærer at eldre innbyggere kun får gå ut av husene sine mellom klokka 10.00 og 16.00.

Det er ikke alltid like lett å se hvem som skjuler seg bak munnbindene. Det største problemet nå er at smitten stiger raskt i Tyrkia tross munnbind og tiltak fra myndighetene. Foto: Christian Feiland

Munnbind er påbudt.

Tyrkiske myndigheter håper også at røykeforbud på offentlig sted skal bidra til å bremse spredning av koronasmitte. Årsaken er at røykere ofte trosser munnbindreglene.

Dermed blir det forbud mot å røyke på busstopp, gater og plasser med mye folk.

Business as usual

Daglig leder for nettstedet Dokuz8 har ikke noe tro på regjeringens tiltak.

– Akkurat nå er vi på vei inn i en katastrofe, med mindre regjeringens strategi er å oppnå flokkimmunitet over hele Tyrkia.

– Regjeringen må få samfunnet til å forstå at det er nødvendig med harde tiltak. Da nytter det ikke med åpne koranskoler og moskeer, mens stedene som serverer alkohol må holde stengt. Og på dagtid er det «business as usual» før portforbudet trer i kraft på kvelden, sier Gürkan Özturan til NRK.

Ifølge ham har myndighetene i det siste også innrømmet at de reelle tallene på smittede er nesten ti ganger høyere enn tidligere annonsert.

I mai ble den berømte Süleymaniye-moskeen stengt noe dager for å bli desinfisert. Til tross for kraftige økning i koronasmitten er moskeene åpne for bønn. Foto: Emrah Gurel / AP

Smitte i regjeringen

Flere i den tyrkiske regjeringen er koronasmittet. I starten av november tvitret Ibrahim Kalin, som er talsperson for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, at han har fått påvist koronasmitte.

Kalin skrev at han har fått behandling, men at han bare har hatt milde symptomer.

Den tyrkiske innenriksministeren Suleyman Soylu har også bekreftet at han har testet positivt for koronaviruset.

– Testen jeg, min kone og min datter tok etter å ha følt oss dårlige, viste seg å være positiv. Heldigvis føler vi oss bedre nå, skrev Soylu på Twitter.

Også ordføreren i Istanbul har hatt korona. Her fra et besøk tidligere i år der frivillige lager mat til fattige i Istanbul som rammes ekstra hardt av pandemien. Foto: AP

Fra før har også ordfører i Istanbul, Ekrem Imamoglu, testet positivt for viruset. Han er fra opposisjonspartiet CHP og har kritisert sentralmyndighetenes håndtering av pandemien.