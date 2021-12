Koronatala går rett til vêrs i Europa

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fleire europeiske land vart rett før jul flytta over i raud kategori av det europeiske smittevernbyrået ECDC, noko som inneber strengare reiseråd.

I julehelga har tala forverra seg ytterlegare, to år etter at pandemien braut laus. No peiker pilene rett til vêrs.

Storbritannia: Smitta eksploderer

Storbritannia meldte julaftan om 122.186 nye smittetilfelle. Dagen før var første gongen at landet kryssa 100.000-grensa. Tala doblar seg no kvar andre til tredje dag.

Landet er det hardast ramma i Vest-Europa med 147.857 døde.

VIRTUELT FELLESSKAP: Tracey Dunn er på video med familiemedlemmer som ikkje kan møtast i jula på grunn av den eksplosive koronasmitta i Storbritannia. Foto: KEVIN COOMBS / Reuters

Omikronsmitta brer seg no så raskt at britiske forskarar kallar det ein «eksplosjon». Dei gir omikron skulda.

Forskarane bak ein stor koronastudie meiner at over halvparten av dei som no blir forkjølt, truleg er smitta med covid-19, skriv BBC. Førebelse undersøkingar tyder på at omikron gir mildare sjukdom. Dermed aukar smittefaren sidan mange ikkje vil vere klar over at dei er smitteberarar.

Forskarane tilrår derfor at alle som får symptom som sår hals, rennande nase og hovudpine dei næraste dagane, tar ein hurtigtest før dei skal møte vener og familie i jula.

Helsestyresmaktene i Storbritannia er, som i Noreg, redde for at smittetala skal føre til at helsestellet blir overbelasta av sjuke frå utsette grupper.

Italia: Nye rekordar kvar dag

54.762 italienarar er registrerte som smitta av korona det siste døgnet. Det er tredje dagen på rad med ny smittetopp i landet, og talet er meir enn dobla frå vesle julaftan.

KØ FOR TEST: Folk sto i kø utanfor eit apotek i Milano vesle julaftan. Mange var ute etter hurtigtestar mot korona. Foto: Luca Bruno / AP

Styresmaktene har kunngjort nye restriksjonar i eit forsøk på å bremse den kraftige smittebølgja. Mellom anna må alle teste seg ved innreise til landet, og det er innført fem dagars karantene for uvaksinerte. Dei nye tiltaka skal gjelde ut januar.

Totalt har 136.530 personar mista livet av covid-19 i Italia.

Frankrike: Over 100.000 smitta dagleg

Julaftan var det registrert 104.611 nye koronasmitta i Frankrike. Det er det høgste talet på éin enkelt dag så langt under pandemien og første gangen talet er over 100.000.

Berre eit døgn tidlegare var talet 91.000, også det ny rekord.

INTENSIV-JUL: Sjukehustilsette tar selfie på ei intensiveining i Marseille i Sør-Frankrike 1. juledag. Timone-sjukehuset er eitt av dei største i landet og dei tilsette har stått på gjennom smittebølgje etter smittebølgje. Foto: Daniel Cole / AP

Måndag skal president Emmanuel Macron og regjeringa diskutere nye koronatiltak.

Dei nye tiltaka inneber at gjestar på spisestadar og kulturarrangement må bevise at dei anten er vaksinerte eller at dei nyleg har blitt friske etter covid-19-smitte. Ein negativ test vil ikkje lenger vere nok når dei nye tiltaka vert innførte.

76,5 prosent av befolkninga i Frankrike har fått to vaksinedosar. Nesten ein tredel av landets drygt 67 millionar innbyggjarar har fått tredje dosen.

I alt har 122.546 døydd i Frankrike sidan smitten braut laus.

Spania: På med munnbindet igjen

Dei siste offentleggjorde smittetala frå Spania er frå vesle julaftan. Då melde helsestyresmaktene om 72.912 nye smittetilfelle. Dagen før var talet under 50.000, så veksten er svært bratt.

Den tidlegare toppnoteringa var frå januar i år, med 44.357 nye tilfelle. Forskjellen frå då til no er at meir enn 80 prosent av befolkninga har fått minst ein dose koronavaksine. Dei fleste som blir smitta no, får dermed berre milde eller inga symptom.

Det heng og saman med spreiinga av omikronvarianten, som no skal utgjere 80 prosent av dei melde tilfella i hovudstaden Madrid.

TESTAR KVARANDRE: Venninnene Maria Pardo t.v. og Milagros Garcia tar hurtigtestar på kvarandre før julemiddagen i Malaga i Spania. Foto: JON NAZCA / Reuters

Regjeringa innførte torsdag påbod om bruk av munnbind også utandørs på offentleg stad, skriv avisa El Pais. Det er ikkje sagt når påbodet skal gjelde frå.

Etter møtet understreka statsminister Pedro Sanches viktigheita av at fleire tar vaksinen. Han seier at lokale styresmakter kan få hjelp av forsvaret dersom dei treng det.

89.019 koronarelaterte dødsfall er rapporterte i Spania. På julaftan auka talet med 82.

Koronasmitte pr. 25.12.2021 Ekspandér faktaboks Desse landa opplever for tida det største smittetrykket i verda, sortert etter registrerte koronasmitta per 100.000 innbyggjarar dei siste 14 dagane. (Tal i parentes viser registrerte dødsfall per 100.000 i same perioden). Storbritannia: 1759 smitta (2,4 døde)

Danmark: 1681 smitta (1,8 døde)

Irland: 1562 smitta (2,1 døde)

Slovakia: 1374 smitta (19,3 døde)

Sveits: 1351 smitta (3,7 døde)

Frankrike: 1212 smitta (3,1 døde)

Nederland: 1125 smitta (3,8 døde)

Noreg: 1114 smitta (2,3 døde)

Eswatini: 1113 smitta (2,1 døde)

Kypros: 1090 smitta (2,3 døde)

Kroatia: 1026 smitta (17,6 døde)

Belgia: 946 smittede (5,6 døde) --- Sverige: 431 smitta (under eit dødsfall)

Finland: 532 smitta (1,6 døde)

Island: 820 smitta (under eitt dødsfall) --- På verdsbasis har 279,725,740 fått påvist smitte, og 5.412.553 er døde . Kjelde: Johns Hopkins-universitetet / Worldometer / NTB / NRK.