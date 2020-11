Koronasmitten tjue- og trettidoblet i Europa siden i sommer

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Smittetallene handler om hvor mange smittede et land har hatt de siste 14 dagene per 100.000 innbyggere.

Da regjeringen i sommer åpnet opp for reiser til andre europeiske land ble det smittetallet satt til 20.

Etter den siste månedens kraftige økning er tallene nå langt høyere. NRK har beregnet smittetallene for europeiske land til og med sist tirsdag.

Tallene viser at Frankrike nå har smittetall på 876,3, Italia har 538,2 og Spania har 536,5.

Høyest i Europa er Belgia med et smittetall på 1871,3. Norge har nå et smittetall på 95,6.

Smittetall i europeiske land per 3. november Belgia 1871,3 Danmark 228,3 Frankrike 876,3 Italia 538,2 Nederland 767,4 Norge 95,6 Polen 587,4 Spania 536,5 Storbritannia 458,6 Sverige 304,9 Tsjekkia 1578,5 Tyskland 234,2

Sterk vekst i Norge

Smittetallene har gått opp i alle europeiske land de siste dagene.

I Norge har det gått opp fra 69,9 sist fredag. Det betyr at Norge har hatt en vekst på 36,8 prosent på fem dager.

Det innebærer at selv om smittetallet i Norge er blant Europas laveste, har Norge nå en av de kraftigste økningene målt i prosent.

Nye rekordtall

Flere land har rapportert om nye dagsrekorder i antall smittede torsdag.

Frankrike rapporterte torsdag om 58.046 nye koronasmittede. Det er en ny dagsrekord og over 5000 flere enn mandag, da den forrige rekorden ble satt.

Samtidig øker antall døde. 2654 mennesker er døde av covid-19 i Frankrike den siste uken. Det er den verste uken siden viruset herjet som verst i april.

Frankrike har nå over 4000 covid-19-pasienter i intensivbehandling. Landet har totalt 6400 intensivplasser og frykter at de raskt kan bli fylt opp.

– De neste dagene og ukene blir vanskelige, sa helseminister Olivier Véran på en pressekonferanse torsdag.

Som Frankrike rapporterte også Italia om nye rekordtall torsdag. 34.505 er det høyeste antall smittede på en dag siden pandemien startet.

Også i Italia har dødstallene begynt å stige. Torsdag ble det meldt om 425 covid-19-dødsfall. Det er det høyeste antall døde på en dag siden 2. mai.

Europa – det nye episenteret.

Totalt er over 560.000 mennesker smittet i Europa de to siste dagene. Det betyr at 5 prosent av Europas drøyt 11 millioner smittede, har fått viruset i løpet av de to siste dagene.

Europa er dermed igjen – som i vår – episenteret for viruset.

Antall smittede per dag i Europa er nå over dobbelt så høyt som i Nord-Amerika og over fem ganger høyere enn i Sør-Amerika.

Verdens helseorganisasjons Europa-direktør, Hans Kluge, kaller smitteøkningen i Europa en «eksplosjon».

– Vi ser en eksplosjon ved at det bare tar noen dager for smitten å øke med en million i Europa, sier Kluge til AFP.