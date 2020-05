Koronasmitte i Det hvite hus – alle må bruke maske

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Men presidenten var ikke bekymret da en journalist spurte om kontrollen med viruset i Det hvite hus har brutt sammen

– Nei, den har ikke brutt sammen. De positive testene var overraskende, men det kan skje. Vi har å gjøre med en skjult fiende her, sa Trump.

Trump la til at det er mange ansatte i Det hvite hus, og at man må fortsette å lede landet.

I løpet av de siste dagene har en av Trumps personlige tjenere og visepresident Mike Pence' pressesekretær Katie Miller testet positivt for koronaviruset.

Katie Miller, pressesekretær for visepresident Mike Pence. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Det å stoppe et utbrudd i den berømte West Wing er ikke nødvendigvis så enkelt.

Det er egentlig ganske trange arbeidsforhold for presidentens medarbeiderne der. Det er vanskelig å holde god nok avstand til andre, for å hindre smitte. Men nå er det altså sendt ut en melding til alle ansatte om de nye direktivene for smittebeskyttelse, blant annet bruk av maske.

Det er nå 80.000 mennesker i USA som har dødd av covic-19 sykdommen.

Tester flere

Donald Trump la vekt på at USA tester stadig flere for koronavirus, på sin pressekonferanse mandag.

– Vi har nå verdens beste test-kapasitet. Vi kan gjennomføre flere tester enn noe annet land i verden, sa Trump.

På et bord i Rosehaven ved siden av presidentens talerstol står en maskin som brukes til å ta tester i Det hvite hus. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Han fortalte også at visepresident Mike Pence var testet for viruset både søndag og mandag. Begge testene var negative.

En journaliist utfordret presidenten og minnet om noe han har sagt tidligere, at alle som vil skal få ta en test. Men det viser seg at det ikke er god nok kapasitet til det,

- Nei, fordi ikke alle trenger en test, det må være noe feil med dem, sa presidenten, som altså viste til at det måtte være symptomer på sykdom før man går og ber om en test.

Anthony Fauci er gått i frivillig karantene. Foto: Alex Brandon / Alex Brandon

Tre i karantene

Tre av medlemmene i presidentens krisestab for bekjempelse av koronaviruset har gått i frivillig karantene fordi de har vært i kontakt med de smittende i Det hvite hus.

Det er smitteverneksperten Anthony Fauci, Robert Redfield, direktør for Centers for Disease Control and Prevention og Stephen Hahn, leder for Food and Drug Administration.

– De vil sikkert være ute av karantenen innen kort tid. Ingen av dem har testet positivt for viruset, sa Trump

Trump ble også spurt om han vi reforhandle handelsavtalen med Kina når han nå kritiserer landet så sterkt for ikke å ha reagert raskt nok da koronasmitten brøt ut der. Svaret fra presidenten var klart:

- Nei, det er jeg ikke interessert i. La oss se hvordan Kina lever opp til den avtalen de har signert, sa Trump.