Den svenske regjeringen planlegger å starte vaksinasjon av befolkningen rett etter nyttår.

– Sverige har flere avtaler med EU-kommisjonen om vaksineinnkjøp. Vi kommer til å ha tilgang til vaksiner til tre til fire ganger vår befolkning. Det sier Richard Bergstrøm, som er regjeringens vaksinesamordner.

Han forventer at flere vaksiner nå blir godkjent, slik at svenskene kan komme i gang med vaksinering fra årsskiftet.

Stor smittespredning

Det er fortsatt stor smittespredning i Sverige. Sveriges sjefsepidemiolog, Anders Tegnell, sa på pressekonferansen i dag at situasjonen er alvorlig, og at smitteøkningen i landet kommer til å fortsette i noen uker til. Han kan ikke si noe om når landet vil nå toppen. Tegnell sa at tiltakene i landet må forlenges.

Siden fredag er det registrert 94 døde og 17.265 nye smittetilfeller Sverige. Det totale antallet koronasmittede i landet er 225.560.

Alle svenske regioner melder om økende smitte. 44 prosent av intensivpasientene på sykehusene i Sverige er koronapasienter. Belastningen på intensivavdelingene øker fortsatt.

Tegnell sa på pressekonferansen at det foreløpig ikke er noe tegn til flokkimmunitet i landet.

Mange vil dø

– 10. og 17. april døde 115 personer i Sverige med korona, sier den svenske epidemiologen David Steadson. Ut fra hans beregninger kommer like mange eller flere til å dø per døgn framover.

– Vi overstiger 100 dødsfall per dag innen jul, selv om det ikke kommer til å synes i statistikken før etter nyttår, sier han.

Stedsons beregninger over døde per dag utgår fra andelen smittede som dør i ulike aldersgrupper, og når de fleste smittede dør. Ut fra det mener han at man kan beregne hvor mange som kommer til å dø innen tre uker.

– De fleste andre land gikk tidlig ut fra at viruset var såpass ukjent og dødelig at det var for risikabelt å la det spre seg i samfunnet.

Mens land etter land stengte ned i Europa, valgte Sverige en annen strategi. Epidemiolog David Steadson mener avgjørelsen var feil. Foto: Reuters

Steadson mener at Sverige fokuserte for mye på å beskytte helsetjenesten og sårbare grupper, i stedet for å holde smitten nede over hele landet.

– Det som gjøres er helt enkelt ikke tilstrekkelig, og nå vet vi at en vaksine er på vei. Vi må bare redde livet og helsen på tusentalls mennesker før den kommer, sier Steadson.

Kritikk av eldreomsorgen

Thomas Lindén fra Den svenske sosialstyrelsen, kommenterte den sterke kritikken av eldreomsorgen som kommer fram i en rapport fra tilsynsmyndigheten IVO på pressekonferansen.

Han sa at det er særlig er kunnskapen om hygiene som ikke har vært bra. Personalet på flere sykehjem har gått fra rom til rom uten å skifte smittevernutstyr. Han sa også at det er kritikkverdig at pasienter og pårørende ikke er blitt involvert i forhold til behandlingen pasientene har fått.

Pleien på svenske sykehjem har sviktet

Over 2700 beboere på svenske sykehjem har dødd i koronaepidemien. I en nasjonal gransking kommer det fram at en av fem pasienter med covid-19 ikke fikk individuell legekonsultasjon. Granskingen er gjort av den svenske tilsynsmyndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

1 av fem koronasmittede pasienter på svenske sykehjem har ikke fått tilsyn av lege. Foto: Mobilkamera: Johanna Backström / NRK

Ingen regioner i Sverige har tatt ansvar for sikker pleie og behandling for pasienter med mistanke om, eller påvist covid-19. Det kommer fram av rapporten fra IVO. Mange av de syke har heller ikke blitt behandlet av sykepleier.

IVO har mottatt over 20.000 tips om situasjonen på sykehjem i Sverige.

– Det er et veldig høyt tall, og det er ikke akseptabelt, sier generaldirektør i IVO Sofia Wallström.

Alvorlig

– Dette er en kraftig kritikk og da er det veldig alvorlig. Det sier Sveriges statsminister Stefan Löfven i en kommentar til rapporten.

– Det er tydelig i lovgivningen hva innbyggerne kan forvente seg når det gjelder helse og omsorg, sier Löfven.

Han sier at regionene må sørge for at alle får den omsorgen de har krav på.

– Det har ikke fungert.

Han sier dette om sveriges eldre:

– De skal ha verdens beste eldreomsorg.