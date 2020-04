Koronarestriksjoner stopper drapsmenn

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Latin-Amerika har 40 av verdens 50 voldeligste byer.

Sammen med Honduras og Guatemala danner El Salvador det Nordre Triangel i Mellom-Amerika – verdens mest voldelige område som ikke befinner seg i en krigssone.

Ifølge tall fra FN ble det i 2019 utført 464.000 drap i verden. Over 1/3 av disse skjedde i denne regionen.

To dager uten drap

Akkurat som mange andre steder i verden har regjeringer i Latin-Amerika innført reisebegrensninger, portforbud og karantene for å hjelpe til med å kontrollere spredningen av koronaviruset.

Seniorrådgiver i Røde Kors, Morten Tønnessen-Krokan, ser at drapstallene i verdens voldeligste land når går ned. Foto: Røde Kors

– Ut fra informasjonen vi får fra kontaktene våre i Latin-Amerika, ser vi nå at drapstallene i denne regionen går ned, sier Morten Tønnessen-Krokan, seniorrådgiver i Røde Kors til NRK.

Han følger Latin-Amerika og den organiserte volden i regionen tett.

Dette bekreftes også av tall New York Times har samlet inn. De viser til at i El Salvador er antall drap nesten halvert mellom februar og mars. Også i nabolandet Honduras og i Guatemala er drapstallene gått kraftig ned, med en reduksjon på en tredjedel.

Honduras har stengt grensene og innført portforbud om natten i kampen mot koronaviruset. Nå fører det også til at færre i landet blir drept. Foto: ORLANDO SIERRA

I oktober 2019 lå drapsraten i El Salvador på hele 62 per 100.000 innbyggere. I enkelte områder i storbyen San Salvador ble det ifølge Morten Tønnessen-Krokan drept så mange som 100 personer per 100.000 innbyggere.

Til sammenligning har Norge en drapsrate på 0,4 per 100.000 innbyggere.

De fleste av drapene blir begått av medlemmer av gjenger som for eksempel de ekstremt voldelige Mara Salvatrucha (MS-13) og Barrio 18, som er involvert i narkotikasmugling, utpressing og grensekonflikter seg imellom.

Kravet om å holde avstand til folk har vist seg å være et effektivt redskap for å bremse spredning av koronaviruset. Nå kan det vise seg å være effektivt mot drap også.

Selv om det fortsatt skjer drap i El Salvador har det blitt mindre å gjøre for etterforskerne under koronapandemien. Foto: JOSE CABEZAS / Reuters

Ifølge CBS News meldte El Salvador sin president i starten av april at det kun hadde vært 65 drap i hele landet i mars, mens det måneden før var 114 drap. To av dagene i mars skjedde ingen drap.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Vi er midt i en pandemi, og vår prioritet er å kjempe mot den, men i dag ble mange liv reddet, sa presidenten, Nayib Bukele på Twitter .

Kriminelle frykter korona

Da koronaviruset dukket opp, stengte president Bukele grensene og flyplassene. Han innførte obligatorisk hjemmekarantene for alle unntatt de som jobber for myndighetene, på sykehus, apotek og enkelte andre bedrifter. Folk får bare lov til å gå ut for å kjøpe dagligvarer og de som bryter reglene blir varetektsfengslet. Over 2000 er så langt fengslet.

Kriminelle bander har i mange år sørget for høy drapsstatistikk i El Salvador. Nå kan det virke som de som er på frifot ikke gjennomfører like mange drap av frykt for å bli smittet. Foto: JOSE CABEZAS / Reuters

– Når færre folk er ute og mange butikker er stengt blir det vanskeligere for dem som driver med drap og organisert kriminalitet. De kriminelle er også redde for å bli smittet av koronaviruset og flere har gått i selvpålagt karantene, sier Morten Tønnessen-Krokan.

Ifølge Los Angeles Times har frykten for viruset blant de kriminelle medført at de har tatt på seg en ny rolle. Bander som vanligvis terroriserer innbyggere i El Salvador sørger nå for at folk holder avstand slik myndighetene har beordret.

De kriminelle gjør det på sin egen måte. Innbyggere som ikke følger reglene trues og bankes.

Helsearbeiderne får mer tid til å konsentrere seg om koronasmitten i El Salvador når det skjer færre drap. Foto: YURI CORTEZ

Korona redder liv

29. april var det registrert 91 døde av koronaviruset totalt i verdens mest voldelige område.

– Hvis man ser på statistikken kan man mest sannsynlig si at korona redder liv. Det er langt færre som dør av korona i dette området enn det antallet som vanligvis blir drept, sier Tønnessen-Krokan.

Ifølge Røde Kors er det områder i byene hvor gjengene har full kontroll slik at folk ikke våger snakke eller be om hjelp. Med færre kriminelle i gatene kan flere nå få hjelp om myndighetene legger opp til dialog.

– Det foregår en humanitær krise i de voldelige, urbaniserte storbyene i denne delen av verden. Folk dør av vanlige sår og infeksjoner fordi de ikke våger oppsøke hjelp. De er redde for å risikere å bli avhørt av politiet. Enkelte nabolag har vært avstengt for vaksinasjonsprogrammer i 10 år fordi gjengene har kontroll, sier Tønnessen-Krokan.

Drapstall skal ned

Etter at president Nayib Bukele kom til makten 1. juni 2019 har han satt inn politi og soldater i kampen mot utpressing, som utgjør den største inntektskilden til de kriminelle gjengene.

El Salvadors president Nayib Bukele har innført hjemmekarantene for landets befolkning. Nå er den utvidet til å vare til 16. mai. Nå kan han også glede seg over at færre blir drept mens landet er lukket ned. Foto: Salvador Melendez / Salvador Melendez

Da han i februar ikke fikk støtte til sitt ønske om å låne 109 millioner dollar fra utlandet til innkjøp av sikkerhetsutstyr til politiet og militæret, svarte Bukele med å sende spesialstyrker inn i kongressen i hovedstaden San Salvador. Hendelsen skal ha vakt kraftige reaksjoner blant opposisjonen og menneskerettighetsforkjempere.

Ifølge BBC avviste Bukele kritikken og sa at «hvis jeg var en diktator, ville jeg tatt kontroll overalt».

Sist søndag gjorde han det igjen tydelig hvordan kommunikasjonen med de kriminelle skal foregå. Da ga han politiet og militæret i El Salvador tillatelse til å bruke dødelig makt mot gjengmedlemmer på gaten.

Reaksjonen kom etter at drapstallene plutselig steg igjen. 23 mennesker ble drept i El Salvador fredag – det høyeste antallet drepte på én dag siden Bukele ble president i juni i fjor. Ifølge The Guardian mener Bukele at drapene har skjedd på ordre fra fengslede gjengledere.

Bukele beordret at alle cellene til innsatte i landets sju høysikkerhetsfengsler skulle ransakes. De innsatte ble kommandert til å sitte tett sammen, til tross for at folk flest er blitt oppfordret til å holde avstand på grunn av koronaviruset.

Bildet er fra Izalco-fengselet i El Salvador sist helg. President Bukele har også beordret at medlemmer fra rivaliserende gjenger nå skal dele celle. Dermed kan ikke medlemmer av samme gjeng kommunisere med hverandre. Foto: El Salvador Presidency

Spørsmålet nå er om drapstallene igjen vil stige når koronarestriksjonene er over. Ikke minst som en reaksjon på presidentens fremgangsmåte sist helg.