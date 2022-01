Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Statens Legmiddelverk følger nå nøye med på innmeldte bivirkninger etter oppfriskningsdosen. Over en og en halv million slike doser er satt til nå i Norge.

– Vi ber helsepersonell, leger og privatpersoner å være nøye med å melde inn bivirkninger, slik at vi får ytterlig klarhet i dette, sier fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen.

Det de har sett til nå, kan virke oppløftende.

– Det er den samme type bivirkninger som etter første og andre dose. Det aller meste er milde bivirkninger, men vi er spesielt oppmerksomme på hjerteproblemene myokarditt og perikarditt, opplyser Madsen.

LITT RUSKETE: Fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, opplyser at folk kan føle seg litt småsyke etter oppfriskningsdosen, men at det aller meste går over på kort tid. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Mindre enn dose to

Det amerikanske smittevernbyrået CDC begynner også å få mye erfaring med effekten av en tredje dose. De kan også støtte seg på utredningsarbeidet fra FDA da dosene ble godkjent.

– Sikkerhetsdata viser at folk har færre bivirkninger etter den tredje dosen enn det de fikk etter den andre dosen, sa lederen for CDC, Rochelle Walensky, under en pressorientering i Det hvite hus.

Amerikanerne melder om smerte ved stikkstedet, slapphet og leddvondt som de helt klart vanligste bivirkningene.

FORKJEMPER: Lederen for amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle Walensky, anbefaler amerikanerne å ta oppfriskningsdosen, men sier samtidig at det viktigste er at de uvaksinerte får sine første doser. Foto: Brynn Anderson / AP

FHI enig

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle tilbys en oppfriskningsdose. Du kan få en slik dose når det er gått 20 uker etter dose to.

– Vi antar at flere fullvaksinerte vil bli smittet fremover, særlig med omikronvarianten. Derfor er det viktig at man tilbyr oppfriskningsdose så raskt som mulig, etter at det er gått 20 uker etter dose to, sier Geir Bukholm.

Han er assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet.

FHI tror også at det vil være færre som opplever bivirkninger etter oppfriskningdosen enn det de fikk etter dose to.

– Vi ser gjennomgående en økt forekomst av bivirkninger etter dose to sammenlignet med dose en. Oppfriskningsdosene rapporteres muligens å gi noe lavere forekomst av bivirkninger enn det man ser etter dose to, sier Bukholm.

LITT MINDRE: Leder av koronavaksinasjonsprogrammet i FHI, Geir Bukholm, mener oppfriskningsdosene kan fare litt mildere med kroppen din enn det dose to gjorde. Foto: Berit Roald / NTB

Reduserer faren

To doser gir fortsatt god beskyttelse mot alvorlig sykdom, men en tredje dose vil hjelpe ytterligere til.

– Oppfriskingsdosene gir økt beskyttelse mot alvorlig sykdom og bidrar til færre innleggelser i sykehus og mindre press på helsevesenet totalt sett. Da blir også behovet for smitteverntiltak i samfunnet mindre på sikt, sier assisternde helsedirektør Espen Nakstad.

Beskytter mot smitte

To doser med koronavaksine har vist seg å ikke være en effektiv beskyttelse mot smitte av omikronvarianten.

Data fra Storbritannia viser at oppfriskningsdoser gir deg god beskyttelse mot symptomatisk sykdom i møtet med omikron. Beskyttelsen kan se ut til å være så høy som 80 prosent én uke etter at dosen blir satt. Dette er altså beskyttelse mot infeksjon med symptomer. Infeksjon uten symptomer forteller ikke de britiske data noe om.

MODERNA BEDRE: Data fra britiske pasienter tyder på at effekten av oppfriskningsdosen mot symptomatisk sykdom er best dersom Moderna blir brukt. Foto: UK Health Security Agency

Moderna best?

Vaksineprodusenten Moderna meldte rett før jul at de hadde fått meget gode resultater fra sine omikron-undersøkelser. Laboratorieforsøk tydet på at en fersk oppfriskningsdose ga store mengder antistoffer som nøytraliserte selv den sterkt endrede varianten.

De britiske undersøkelsene av oppfriskningsdosene i ekte mennesker, altså utenfor laboratoriet, peker i retning av at Moderna er et hakk bedre enn Pfizer.

Dette er uansett hvilken vaksine du har som første- og andredose.

– Både Moderna og Pfizer som oppfriskningsdose gir veldig god effekt. Det som kommer fram i de britiske tallene er en marginal forskjell, sier direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg.

Hun poengterer at det viktige er at vaksinene blir satt.

– Og den aller viktigste dosen er den første. Nå gjelder det å takke ja enten man skal ha første, andre eller tredje dose, sier Stoltenberg.

NATURLIG: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener forskjellene kan forklares med at Moderna gir kraftigere immunresponser. Foto: Ola Sæther / UiO

Moderna har mer

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo tror grunnen kan være at det er flere mRNA-molekyler i dosene til Moderna.

– Oppfriskningsdosen til Moderna er bare halvparten av de vanlige dosene, men det er likevel mer mRNA i den enn det er i dosene fra Pfizer, opplyser Grødeland.

En kanskje uheldig effekt av dette, er at folk kanskje må forvente å få litt kraftigere reaksjon på oppfriskningsdosen fra Moderna enn de ville ha fått fra Pfizer.

– Dette er etter det jeg forstår ennå ikke dokumentert, så det er bare noe som blir antatt, sier Grødeland.

BEST MED MODERNA: Direktør i FHI, Camilla Stoltenberg, sier det er greit dersom folk velger Moderna. Da vil det være mye Pfizer til overs for yngre mennesker.

Ikke redd for lageret

Camilla Stoltenberg tror ikke det vil bli et problem at folk velger Moderna som oppfriskningsdose ut fra tanken om at den gir litt bedre beskyttelse.

– Det vil egentlig bare være bra. Dosene med Pfizer kan vi spare til de gruppene som. er anbefalt å ta den, sier Stoltenberg.

Regjeringen har som mål at alle over 18 år skal få tilbud om oppfriskningsdose innen utgangen av februar. Samtidig er det mange yngre som ennå ikke har tatt, eller er ferdig med sin primære vaksinasjon.

På grunn av faren for hjerteproblemer som bivirkning er menn under 30 anbefalt å vaksinere seg med Pfizer. Unge under 18, både jenter og gutter, skal i utgangspunktet ikke få tilbud om Moderna som vaksine.