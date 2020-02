Koronafrykt: Deler av Københavns lufthavn sperret av

– Etter ankomst henvendte kvinnen seg til vårt personale og sa hun hadde influensalignende symptomer. I overensstemmelse med de retningslinjene vi har fått fra myndighetene, sperret vi av stedet og tilkalte en ambulanse, sier pressesjef Kenni Leth til Danmarks radio.

Han understreker at det er for tidlig å si om kvinnen er smittet av det nye viruset.

Den danske kringkasteren skriver at flyet med kvinnen landet klokka 07.40 og at terminal 3 ble stengt like før klokka 09. Hun har fortalt at hun hadde på seg munnbind mens hun oppholdt seg på Kastrup.

Ifølge Ekstra Bladet er ansatte nå i full gang med å rengjøre lokalene. Det er ikke klart hvor lenge terminalen må holdes stengt.

Kvinnen er kjørt til Hvidovre Hospital, sentralt i København. Sykehuset opplyser at hun er plassert i isolat og at det nå skal tas prøver. Svaret på dem kommer først om noen timer.

Forberedelser i Norge

Norske beredskapsmyndigheter har forberedt seg på at viruset kan komme til Norge.

– Det mest effektive er å ha en lokal helsetjeneste i hver kommune, som de som er usikre på om de kan være smittet kan kontakte, sa helsedirektør Bjørn Guldvog etter et møte i Beredskapsutvalget for biologiske hendelser.

Et annet tiltak er informasjon til reisende til Norge. Det er hengt opp plakater på alle ankomstpunkter i Norge slik at de med frykt for smitte vet hvordan de skal gå fram.

Det er også sendt ut et skriv til helsetjenesten og alle kommunene om hvordan eventuell smitte skal håndteres.

Det siste døgnet har ytterligere 73 personer dødd av det nye koronaviruset i Kina. Antall personer som har dødd av viruset i landet så langt, er steget til 636. I tillegg har én i Hongkong og én i Filippinene dødd, så det totale antallet er nå 638 omkomne.