Benny Gantz sier han ønsker å arbeide for en koalisjonsregjering med sin viktigste politiske motstander:

– Dette er uvanlige tider, og de krever uvanlige avgjørelser, sa Gantz etter å ha blitt valgt til Knessets speaker torsdag.

Denne overraskende utviklingen kommer mens Israel sliter med å få kontroll over koronaviruset. Israel hadde fredag morgen nærmere 2.700 smittetilfeller i landet og 8 personer er registrert døde av COVID-19.

En palestiner dusjes med desinfiserende middel for å hindre koronasmitte når han kommer fra jobb i Israel og skal inn til Vestbredden. Foto: MUSSA ISSA QAWASMA / Reuters

Gantz leder sentrumspartiet «Blått og hvitt» og har kjempet for å ta jobben fra statsminister Benjamin Netanyahu.

Siden april i fjor har det vært tre valg til nasjonalforsamlingen Knesset, men verken Netanyahu eller Gantz har greid å skaffe seg flertall i parlamentet for en regjering.

Det siste valget ble holdt 2. mars.

At Gantz fikk nok stemmer til å bli valgt som speaker i nasjonalforsamlingen, tolkes som et tegn på at han og Netanyahu er blitt enige om å danne en samlingsregjering.

Demonstranter i Jerusalem denne uka protesterte mot det de mener er udemokratiske tiltak fra Netanyahus regjering. Foto: RONEN ZVULUN / Reuters

Deler på jobben

Ifølge ubekreftede meldinger vil Gantz få posten som utenriksminister i regjeringen, som inntil videre skal ledes av Netanyahu. De to vil rotere som statsminister, og Netanyahu er ventet å bli erstattet av Gantz i september 2021.

En politisk hestehandel kan gi Benny Gantz statsministerjobben i 2021. Foto: AHMAD GHARABLI

De to hadde samtaler onsdag. Så trakk parlamentsleder Yuli Edelstein seg. Det ryddet vei for en avstemning. Dermed ble Gantz valgt til dette viktige vervet i Knesset.

Ifølge meldinger fra Israel skal Gantz gi fra seg rollen som speaker etter at regjeringen er dannet.

Gantz' beslutning om å forsøke å få til et samarbeid med Netanyahu har ført til at flere av hans allierte har forlatt partiet

Israels statsminister Benjamin Netanyahu ble i fjor tiltalt for flere tilfeller av bestikkelser, bedrageri og tillitsbrudd. Selv kaller Netanyahu tiltalen for «et kuppforsøk».

