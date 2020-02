– Vi er veldig deprimerte og sinte akkurat nå. Denne morgenen fikk vi vite at vårt fremtidige hjem skal brukes som karantenesenter, sier Kay (28).

NRK møter henne lørdag, samme dag som hun og flere andre i Hongkong våknet til nyheten om at de må stille sine hjem til rådighet for myndighetene, som vil bruke dem til karantenesenter for folk som kan ha blitt smittet av koronaviruset.

INNFLYTTINGSKLARE: I disse innflyttingsklare boligene skal myndighetene i Hongkong plassere folk som kan ha blitt smittet av koronaviruset. Foto: Kjersti Strømmen/NRK

I fastlands-Kina er over 34.500 mennesker smittet av viruset. For bare noen dager siden streiket helsearbeiderne i Hongkong for å få stengt grensene.

Risikerer fengselsstraff

Myndighetene i Hongkong har nå gitt ordre om at alle som ankommer fra Kina må sette seg selv i karantene, enten på hotell, eller i egne hjem for å hindre et større utbrudd av koronasmitte i byen.

De som ikke forholder seg til dette risikerer fengselsstraff på opp til et halvt år og bøter på tretti tusen kroner, men så langt blir dette ikke strengt håndhevet.

– Jeg er bekymret over om de har kontroll. Hvis de har det og folk ikke rømmer, er det greit, men myndighetene våre gjør alltid ting verre, sier Duke, som NRK møter på vei til boligkomplekset.

BEKYMRET: Duke er usikker på om myndighetene har god nok kontroll. Det gjør ham bekymret. Foto: Fang Yongbin/NRK

– Vi trenger en slik plass, men jeg kunne ønske at de gjorde det på en kontrollert måte. De roter alltid til alt, sier han.

Han forteller at det er usikkerheten rundt det nye viruset som gjør de bekymret.

– Vi kom oss gjennom SARS-viruset i 2003, så vi har den erfaringen. Men jeg vet ikke hvordan dette viruset kan sammenlignes.

Kritiserer myndighetene

Mange i Hongkong er oppgitt over myndighetene. Lørdag ettermiddag var det varslet en større protest mot myndighetenes håndtering av virussituasjonen, men da NRK ankom var det kun opprørspoliti til stede.

Et annet sted i byen var karantenesenterets beslutningstakere samlet i et møte. Utenfor sto folk som berøres av situasjonen og lokale politikere. Blant dem var Kay, som må sette boligplanene på vent. Hun skulle ha flyttet inn i leiligheten i slutten av måneden.

– Alt vi kan gjøre er å vente, slik vi er vant til å gjøre, fordi myndighetene hører ikke på oss. De ignorerer meningene våre, og det er derfor vi er så sinte.