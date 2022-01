Korona-suksess i Sør-Amerika

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Å besøke Chile er blitt et byråkratisk mareritt. Det fikk denne journalisten erfare under en reportasjereise til landet ved valget nå i desember.

Den første utfordringen var å få et såkalt «Pase de mobilidad» – et chilensk vaksinesertifikat.

Det kan man få ved å sende inn sitt norske sertifikat. Men ventetiden er opptil en måned, og i mitt tilfelle var det på hengende håret at ikke turen gikk i vasken.

I tillegg var lista lang over nødvendige dokumenter, og det føltes som en lottogevinst da jeg endelig kunne sette meg på flyet her i Rio de Janeiro.

Chile kjemper mot korona med stor suksess. Her fra et vaksinesenter i hovedstaden Santiago. Foto: JAVIER TORRES / AFP

Og de ti dagene jeg var i Chile måtte jeg hver dag sende en e-post til myndighetene med svar på en lang rekke spørsmål om min helsesituasjon.

Men medaljens forside av dette byråkratiet er at Chile har ført en særdeles vellykket kamp mot koronapandemien.

Verdensmestre i vaksinering

Nå ved nyttår er mer enn 85 prosent av Chiles befolkning fullvaksinert mot covid-19. Blant innbyggere over 18 år er tallet rundt 92 prosent.

Andre land med en høy andel vaksinerte er Uruguay, Argentina, og Ecuador.

Mer enn 56 prosent av Sør-Amerikas innbyggere er nå fullvaksinert. Det er den høyeste andelen i noen del av verden.

Brasils president, Jair Bolsonaro, vil ikke ta koronavaksinen. Men det vil 95 prosent av hans landsmenn. Foto: EVARISTO SA / AFP

Sør-Amerikas mest folkerike land, Brasil, har også hatt stor fremgang i vaksineringen den siste tiden. 67 prosent av befolkningen er nå fullvaksinert, mens 76,5 prosent har fått den første vaksinedosen.

Blant dem som ikke har vaksinert seg er landets president, Jair Bolsonaro. Han og hans regjering har fått voldsom kritikk for sin koronapolitikk, og Brasil var i perioder verdens episenter for pandemien.

Men de siste månedene har stor tilgang på vaksinene Pfizer og AstraZeneka ført til at situasjonen har bedret seg kraftig.

Koronatallene faller kraftig

De siste par dagene har tallet på daglige koronadødsfall ligget under 100 her i Brasil. Det er første gang dette skjer siden starten av pandemien, i mars 2020.

Like før påske i fjor ble det registrert mer enn 4000 døde pr. døgn, og ekspertene er ikke i tvil om at den formidable nedgangen i all hovedsak skyldes vaksineringen.

Andre land i Sør-Amerika har også opplevd kraftige fall i tallet på daglige koronaofre. I Peru har i gjennomsnitt rundt 50 mennesker dødd med covid de siste par ukene, mot 1100 da pandemien var på det verste i april i fjor.

Folk i Rio de Janeiro feiret nyttår med brask og bram. Men mange advarte. Foto: DANIEL RAMALHO / AFP

Tilsvarende tall for Argentina er rundt 30, mot 700 i juni i fjor, ifølge nettstedet Worldometers.

Lite vaksinemotstand og omfattende bruk av koronasertifikater er de viktigste momentene for å forklare Sør-Amerikas koronasuksess. Men det er også stor aksept i befolkningene for bruk av munnbind og andre smittetiltak.

Frykt for Omicron

Det store spørsmålet her i Sør-Amerika er nå hvordan Omicron vil slå ut. Den nye varianten er oppdaget i flere land, som Brasil, Argentina og Chile, men det er foreløpig ikke registrert høye smittetall.

Cruiseskipet m/s Hamburg måtte forlate havna i Buenos Aires etter et koronautbrudd. Frykten for Omicron er stor. Foto: STRINGER / AFP

Det er likevel ventet at den nye varianten vil spre seg raskt, og helsemyndighetene anbefaler nå sterkt en tredje vaksinedose for alle.

Chile ligger også her først i løypa. Rundt 50 prosent av befolkningen har allerede fått sin booster-vaksine. Det er det høyeste tallet i verden. I Brasil har rundt 25 millioner mennesker – drøyt 12 prosent av befolkningen – fått den ekstra vaksinen.

Så hva er vel mer naturlig enn at brasilianerne har valgt «vaksine» som årets ord i 2021? Ifølge en undersøkelse kommer ordene «håp» og «helse» på de neste plassene.