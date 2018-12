Kontroversiell Trump-stiftelse legges ned – anklages for å ha blitt brukt til egen vinning

Statsadvokaten i New York mener at den kontroversielle Trump-stiftelsen Trump Foundation i flere år har operert ulovlig.

Foto: Hans Pennink / AP

Nå krever påtalemyndigheten tilbakebetaling av flere millioner dollar, opplyser statsadvokat Barbara Underwood i en pressemelding.

– Dette er en viktig seier for loven, som gjør det klart at den er lik for alle, sier statsadvokaten.

– Politisk sjekkhefte

Anklagene går på at fondene på ulovlig vis skal ha hjulpet Trumps presidentkampanje med å samle inn penger i 2016.

Trump og hans familie anklages for «omfattende ulovlig koordinering med Trumps presidentvalgkamp, gjentatte pengeoverføringer gjort med overlegg til fordel for Trumps personlige og forretningsmessige interesser, og brudd på grunnleggende juridiske krav som stilles til idealistiske stiftelser».

– Fondene fungerte ikke som mye annet enn et sjekkhefte for Trumps politiske og forretningsmessige interesser, skriver Underwood i pressemeldingen.

Påtalemyndigheten krever nå at fondet legges ned, og at pengene som er igjen skal doneres til et veldedig formål godkjent av dem.

Under etterforskning

Presidenten har foreløpig ikke kommentert den seneste utviklingen i saken, men den veldedige stiftelsen har tidligere vedgått å ha brutt reglene til det amerikanske skattevesenet.

I desember 2016 opplyste Trump han skulle legge ned stiftelsen fordi han ikke ønsket interessekonflikter når han er president.

– Stiftelsen har gjort mye godt arbeid over årene og bidratt med millioner av dollar til utallige verdige grupper, inkludert støtte til krigsveteraner, politi og barn, sa han i en uttalelse.

Men hittil har det ikke vært mulig å legge ned Trump Foundation, ettersom den har vært under etterforskning.