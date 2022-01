Det danske kunstmuseet Kunsten lånte bort 532.549 danske kroner til Jens Haaning. Pengene skulle være en del av et kunstverk der to glassrammer er fylt med sedler.

Den 57 år gamle kunstneren stilte ut den dyrebare kunsten for første gang i 2010. Den ene bilderammen var fylt med en gjennomsnittlig dansk årslønn i danske pengesedler, mens det andre inneholdt en gjennomsnittlig østerriksk årslønn i eurosedler, skriver DR.

Avtalen var at Haaning skulle lage en oppdatert versjon for 2021, og Kunsten stilte opp med 532.549 for å realisere visjonen.

Det de snart skulle oppdage, var at Haaning hadde helt andre planer.

– Når jeg signerer kontrakten har jeg tenkt å gjøre som avtalt. Men så, tre måneder før jeg skal levere inn, får jeg en ny idé, forklarer Haaning til DR.

Jens Haaning mener at «Take the Money and Run» er et av hans viktigste verk. Foto: HENNING BAGGER / AFP

Uventet leveranse

I september åpnet de ansatte ved kunstmuseet i Aalborg pakkene med kunsten i god tro om at de skulle romme to glassrammer fylt med flere hundre tusen kroner i sedler. I pakkene lå de to bilderammene som avtalt, men det var ikke en seddel å se.

Kunstneren hadde bestemt seg for å ta pengene selv.

Det nye kunstverket bestående av to tomme rammer fikk et passende navn – «Take the Money and Run».

– Jeg går i månedsvis og sier til meg selv, «det tørr du ikke å gjøre», men til slutt overbeviser jeg meg selv. For det blir rett og slett et bedre verk. Dette verket hadde mye større samfunnsrelevans enn vi hadde planlagt, sier kunstneren selv.

Omtalt over hele verden

Ifølge Haaning selv var det nye kunstverket og kontraktbruddet en protest mot godtgjørelsesvilkårene som museet tilbød. Han mener at verket blir ødelagt dersom han gir pengene tilbake.

– Jeg betaler ikke pengene tilbake under noen omstendigheter, sier Haaning til DR.

Mandag gikk fristen for tilbakebetaling ut. Kunstmuseet har nå valgt å saksøke Haaning, melder DR.

Det plager ikke Haaning. Han er klar i sin tale om at «Take the Money and Run» er et av de viktigste kunstverkene han har skapt.

Historien om kunstneren som tok pengene og stakk av har blitt omtalt av flere utenlandske medier, blant annet The New York Times og den arabiske TV-stasjonen al-Jazeera.

– Jeg er veldig glad for at jeg etter 25 år endelig har klart å lage et verk som når utenfor kunstverdenen og den vestlige verden, sier Haaning.

Hvem er Jens Haaning? Ekspandér faktaboks Født i 1965

Bor og jobber i København

Har deltatt på utstillinger flere steder i verden

Han har skapt flere kunstverk som har provosert Kilde: DR

– Vi har et ansvar

Pengene skulle vært tilbake på museets bankkonto innen utstillingens avslutning. Hvor pengene er, og hva de skal brukes til, vil ikke kunstneren røpe.

DR har snakket med museumsdirektør Lasse Andersson. Kunstmuseet har overlevert saken til advokaten deres, som skal reise et sivilt søksmål mot Haaning.

– Utstillingen er skapt med midler fra store og private fond. Vi har et ansvar overfor dem. Vi har også et ansvar for vårt publikum om å få mest mulig ut av midlene, sier Andersson mandag.