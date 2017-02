Konservativ toppsamling avlyser alt-right aktivist

33-åringen er en av redaktørene i det høyreorienterte nettstedet Breitbart News. Den britiske statsborgeren er selverklært nettroll og en av de mest kjente aktivistene for idestrømningen «alternative høyre», kalt alt-right.

Han er omstridt etter negative uttalelser om kvinner og muslimer, og har også blitt utestengt fra Twitter etter rasistisk hets.

Nå vender flere ham ryggen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Den amerikanske konservative unionen, som er vertskap for den høytstående CPAC-samlingen i Washington denne uka, trekker invitasjonen til å tale på den topptunge konferansen.

Arrangørene mener Yiannopoulos ser gjennom fingrene med pedofili og ønsker ikke å bli forbundet med ham.

Kontroversen startet etter opptredenen i podkasten «Drunken Peasants» for rundt ett år siden. Der diskuterte Yiannopoulos jøder, seksuelt samtykke, utuktig omgang med mindreårige, barnemishandling og homoseksualitet.

Klipp fra sendingen ble lagt ut på nettet på nytt forrige helg da invitasjonen til å tale på CPAC-konferansen ble kjent.

Uttalelsene hans er blitt tolket som et forsvar for seksuell omgang mellom menn og gutter ned til 13 års alderen, ifølge nyhetsbyrået Ap.

President Donald Trump, visepresident Mike Pence og senator Ted Cruz er trekkplastre på konferansen. Også presidentens sjefstrateg Steve Bannon, som var kollega med Yiannopoulos i Breitbart News, og stabssjef Reince Priebus står på plakaten.

CPAC-konferansen skriver at de opprinnelig inviterte Yiannopoulos fordi han har vært forhindret fra å holde taler på universiteter.

Både Berkeley og Davis-universitetene i California avlyste de planlagte foredragene tidligere i år på grunn av protester og opptøyer.

Flere hundre studenter demonstrerte 1. februar på Berkeley før arrangementet med Yiannopoulos. De knuste vinduer, satte fyr på trepaller og kastet fyrverkeri og steiner mot politiet, som på sin svarte med tåregass. Foto: Ben Margot / AP

Det var ventet at Breitbart-redaktøren på studentarrangementene ville snakke om en kampanje mot universiteter som beskytter papirløse innvandrere.

Universitetsledelsens avgjørelse om å avlyse gjorde at president Trump stilte spørsmål ved ytringsfrihet og føderale finansiering via sosiale medier.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også forlaget Simon & Schuster har valgt å avbryte arbeidet med Milo Yiannopoulos' selvbiografi.

Boka skulle etter planen utgis i juni og forfatteren har, ifølge Hollywood Reporter, fått over 2,1 millioner kroner i forskudd for prosjektet. Forlaget utdyper ikke hvorfor de ikke vil trykke boka.

Yiannopoulos mister bokkontrakt og taletid på CPAC-konferansen etter uttalelser om pedofili. Foto: DREW ANGERER / Afp

På sosiale medier skriver Yiannopoulos at han beklager hvordan uttalelsene hans er tolket. Han mener at enkelte av klippene fra podkasten er redigert for å skape et skjevt inntrykk, men innser at hans form for humor, og unøyaktig språkbruk, kan ha virket respektløst og sårende.

Yiannopoulos, som er åpent homofil, understreker at han er opprørt over pedofili.

Ifølge ham selv nevnte han tallet 13 som eksempel på da han hadde sex første gang, men at han ikke forsvarer sex med 13-åringer. Han skriver at han ble misbrukt som barn og ikke ville tatt til orde for ulovlig oppførsel.

Han har via sin Facebookside varslet en pressekonferanse tirsdag kveld.