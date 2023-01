Årsaken er at den andre republikanske kandidaten, Byron Donalds, fikk 20 stemmer.

Dermed hindret han republikanernes favoritt McCarthy i å sikre et flertall.

McCarthy fikk 201 stemmer, men trenger støtte fra 218 republikanere for å bli leder i Kongressen.

Dette gjelder så lenge alle politikerne fra Demokratene stemmer på sin kandidat.

Nå har McCarthy tapt fem stemmerunder i kampen om å bli «speaker», som det kalles i USA.

Lederen i Representantenes hus har den tredje viktigste politiske posisjonen i USA etter presidenten og visepresidenten.

Tapte også fjerde runde

Også i den fjerde runden fikk Kevin McCarthy for få stemmer. Denne avstemningen var ferdig rundt klokken 19.15, norsk tid.

Også da stemte 20 republikanere på den andre kandidaten, Byron Donalds. Han ble nominert som kandidat til leder av Representantenes hus av partifelle Chip Roy.

Donalds var blant de konservative republikanerne som ikke ville stemme på McCarthy i går.

Demokratenes kandidat Hakeem Jeffries fikk 212 stemmer, slik som ved de tre tidligere avstemningene tirsdag.

Donalds: – Washington er ødelagt

Byron Donalds snakket med Fox News like etter den fjerde stemmerunden.

44-åringen fra Florida har sittet i kongressen siden 2021, og har blant annet vært kritisk til den amerikanske militære støtten til Ukraina

– Jeg tror veien fram er veldig vanskelig for Kevin. Noe av det viktigste er at Washington er ødelagt. Man ikke bare komme hit og få makt. Lederskap er noe man må gjøre seg fortjent til her i Washington, sa Donalds til Fox News.

Byron Donalds, og republikanerne som stemte på ham, krever en regel som vil gjøre det mulig å kaste lederen i Representantenes hus når som helst ved å be om en avstemning.

Donalds sier til Fox News: – Hvis sjefen i et selskap ikke gjør en god jobb, kan styret sparke ham.

– Hvorfor kan det ikke være slik i politikk? spør Donalds.

Donalds sier til Fox News han ikke tror han vil bli «speaker», men legger til: – Alt kan skje i Washington.

Republikaneren Ken Buck fra Colorado, som støtte McCarthy, sier til CNN at McCarthy enten må finne en måte å vinne på eller trekke seg, og at han bør gjøre det i dag.

Buck sier dette er siste gang han vil love å stemme på McCarthy, og at Steve Scalise fra Louisiana kan være et alternativ til McCarthy.

Republikanernes favoritt Kevin McCarthy på vei inn i Kongressen onsdag. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Kaosdøgn fortsetter

Etter fem avstemninger på et drøyt døgn fortsetter stemmekaoset rundt valget av ny leder til Representantenes hus.

Det er 100 år siden sist det har skjedd at politikerne har måttet stemme i flere omganger for å bli enige om en leder.

Heller ingen av de tre avstemningene som ble holdt tirsdag ga republikanernes favoritt Kevin McCarthy flertallet han trengte for å bli leder.

Også da møtte han motstand hos sine mest konservative partifeller.

Etter det tredje nederlaget sa McCarthy til CNN at han ikke har til hensikt å trekke seg.

Nøkkeltall: 218 stemmer

Republikanerne har etter mellomvalget i høst fått 222 seter i Representantenes hus.

For å bli valgt som leder trenger en kandidat støtte fra mer enn halvparten av de 435 representantene.

Det betyr at en ny leder må ha flertall. Hvis alle politikerne stemmer, betyr det støtte fra minst 218 representanter.

Med andre ord: McCarthy får ikke flertall hvis flere enn fire republikanere stemmer på en annen kandidat.

Måtte «snu» 15 partifeller

I den tredje og siste avstemningsrunden tirsdag fikk McCarthy 202 stemmer.

De 20 siste republikanske stemmene gikk til en annen politiker fra Republikanerne, Jim Jordan.

Stemningen var spent under gårsdagens avstemninger i Representantenes hus. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Han ble nominert av en gruppe konservative republikanere som ikke ville stemme på McCarthy.

Dette skjedde etter at Jordan selv hadde gitt sin støtte til McCarthy og bedt partifellene stemme på ham.

Før den fjerde avstemningen onsdag måtte dermed McCarthy klare å «snu» 15 av de konservative republikanerne som tidligere har stemt imot ham.

Blant demokratene stemte samtlige på partiets kandidat, Hakeem Jeffries, i alle tre valgrundene. Han fikk 212 stemmer.