Kongressen vedtok midlertidig budsjettavtale

Avtalen passerte Representantenes hus med en 231–188 stemme og deretter med 66–32 i Senatet. Demokrater fra republikanske delstater sørget for å gi akkurat nok stemmer. Det er ventet at president Donald Trump undertegner avtalen som går fram til 19. januar.

Den gir politikerne fra begge partier mer tid til å komme til enighet om en rekke stridstemaer for resten av budsjettåret 2018 som slutter 30. september.

Trump tvitret at Demokratene ønsket at alt ble stengt i julehøytiden for å trekke oppmerksomheten bort fra «den veldig populære skattereformen». «Republikanere, ikke la det skje. Få gjennom den avtalen I DAG og hold vår administrasjon ÅPEN!", skrev han på Twitter.

Dersom partene ikke hadde kommet til enighet, ville både offentlige kontorer og virksomheter bli stengt ved midnatt natt til fredag.

– Nå gjenstår det noen svært vanskelige beslutninger om hvordan vi skal komme oss videre i første og andre kvartal neste år. Det er mye å gjøre i neste måned. Jeg er ikke bekymret i dag. Jeg venter til januar med å være bekymret, om du skjønner, sa republikaneren Mark Meadows.