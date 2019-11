Kongressen inviterer Det hvite hus til riksrettshøringene

– Komiteen ser fram til din deltakelse i riksrettsprosessen når komiteen etterlever sine grunnlovsplikter, sier Jerry Nadler (D), som leder representanthusets justiskomite.

Riksrettsprosessen går dermed inn i en ny fase. Jurister med grunnloven som ekspertfelt skal uttale seg. Også president Trump kan få delta i utspørringen.

Fakta om riksrettsgranskingen mot Trump Ekspandér faktaboks 25. juli hadde USAs president Donald Trump en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj der han ba Ukraina etterforske demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter, som har sittet i styret til et ukrainsk gasselskap.

Noen dager tidligere hadde Trump stanset en utbetaling på 390 millioner dollar (nær 3,6 milliarder kroner) i militær bistand til Ukraina.

Kjernen i riksrettsgranskingen er hvorvidt Trump brukte militærbistanden som brekkstang for å presse Ukraina til å etterforske mannen som kan bli hans motstander under presidentvalget neste år.

Innholdet i telefonsamtalen ble kjent i midten av september som følge av et internt varsel til generalinspektøren for de amerikanske etterretningstjenestene og påfølgende lekkasjer til pressen.

24. september kunngjorde demokraten Nancy Pelosi at det innledes en etterforskning i Representantenes hus som kan føre til at Trump blir stilt for riksrett. Siden 3. oktober har et titall vitner forklart seg bak lukkede dører. Det har også vært åpne høringer.

Trump sier at han ikke har gjort noe galt og kaller prosessen en heksejakt. Han har også krevd å få vite identiteten til varsleren som først opplyste om telefonsamtalen med Zelenskyj.

Avtroppende energiminister Rick Perry, Trumps stabssjef Mick Mulvaney og USAs avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton er blant dem som nekter å avgi vitnemål etter ordre fra Trump. Kilder: NTB, AP, AFP, DPA og Reuters

Ifølge Nadlers brev til president Trump er målet å se hvilket juridisk grunnlag representanthuset har for en riksrettsprosess.

Det hvite hus må svare innen uka er omme om presidenten, eller hans advokater, ønsker å delta.

Det er ikke ventet at Trump svarer ja fordi han er varslet til Nato-toppmøtet i London samme dag som høringene starter.

New York Times skriver at president Trump visste om varslersaker mot ham da han snudde og likevel utbetalte militærhjelp til Ukraina.

Ifølge avisas kilder ble presidenten orientert av Det hvite hus' advokater i slutten av august. Få dager senere ble hjelpen overført.

Advokatene ville vurdere om loven krevde at de varslet Kongressen om klagen.

Donald Trump gjentok at riksrettsprosessen er en heksejakt da han møtte støttespillere i Florida i natt. Foto: YURI GRIPAS / Reuters

President Donald Trump holdt i natt det første velgermøtet i Florida siden han meldte flytting fra New York til Florida. Her gjentok han at riksrettsprosessen er en heksejakt.

– De radikale Demokratene forsøker å rive i stykker nasjonen. Først med Russland og Mueller-granskningen. Nå vil de samme gærningene ha riksrett, sa Trump.

Demokratene i representanthuset går raskt fram for å avgjøre om president Trump misbrukte sin makt. De ønsker å bli ferdige med riksrettsprosessen før jul. Deretter oversendes anklagene til Senatet.

Trumps talsmann har tidligere sagt at presidenten håper han blir stilt for riksrett siden utfallet avgjøres i Senatet.

– Trump mener at Senatet vil være det eneste kammeret der han kan forvente en rettferdig behandling i henhold til grunnloven, sa Hogan Gidley, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Neste uke legger også etterretningskomiteen trolig fram sine funn. Komiteen har hatt flere åpne høringer. Hvilke bevis de har, og anbefalinger videre, sammenfattes nå i en rapport, som sendes til justiskomiteen.

Demokraten Adam Schiff er leder av etterretningskomiteen i Representantenes hus. Han ledet riksrettshøringene om president Donald Trumps omstridte samtale med Ukrainas leder. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Seertallet til amerikanske TV-selskaper har økt i november fordi de har valgt å sende direkte fra høringene mot president Trump, skriver NTB.

Tall fra Nielsen Media Researchs seertallsmålinger viser at 70,8 millioner seere var innom overføringene til skjerm i minst seks minutter. Undersøkelsen inkluderer ikke de som fulgte med på nett, så antallet er trolig enda høyere.

Til sammenligning så 98,2 millioner seere Super Bowl, mens 29,6 millioner så Oscar-prisutdelingen på amerikansk tv i år, ifølge tilsvarende målinger fra Nielsen.

Det er derimot uklart om noen har skiftet oppfatning i løpet av riksrettsprosessen.