Flere tusen personer brøt gjennom barrikadene ved Kongressen.

Klokken 20.20 norsk tid ble sesjonen i Kongressen avbrutt på grunn av demonstrantene.

Før det kom så langt hadde republikanernes majoritetsleder i Senatet, Mitch McConnell, tatt kraftig avstand fra presidentens oppførsel. Det skjedde da Senatet debatterte om de skulle godta resultatene fra presidentvalget.

– Vi kan ikke bare erklære oss selv som en nasjonal valgkommisjon på steroider, sa han.

Han gjorde det klart at han ville stemme for å godkjenne resultatet fra Arizona.

– Velgerne, domstolene, delstatene har alle sagt sitt. Hvis vi overkjører dem vil vi skade republikken for alltid, fortsatte McConnell.

McConnell kommer etter alt å dømme til å miste jobben som flertallsleder ettersom Demokratene trolig vinner de to senatsplassene i Georgia som var på valg tirsdag.

Normalt i få minutter

Normalt handler det bare om formaliteter når Kongressen skal godkjenne valgresultatet.

I år varte det normale bare i noen få minutter, før en del republikanere sa at de ikke ville godta resultatet fra Arizona.

Det er ventet at prosessen kan komme til å vare i flere timer fordi en del republikanere ikke vil innse nederlaget.

Møtet som startet klokken 19.00 er et felles møte for de to kamrene der de skal telle og bekrefte delstatenes stemmer i valgkollegiet.

Kan ta to timer per delstat

Delstatene skal godkjennes en etter en. Prosessen går alfabetisk.

De to første delstatene, Alabama og Alaska, ble godkjent i løpet av få minutter.

Når det kom til Arizona var det flere medlemmer av Representantenes hus og en senator som ikke ville godta resultatet. Joe Biden vant Arizona med knapt flertall.

Dermed ble prosessen stoppet for at Representantenes hus og Senatet skal kunne holde debatt om godkjennelsen. For hver delstat kan det ta to timer med debatt.

Selv om republikanere protesterer er det nesten helt sikkert at Kongressen kommer til å godkjenne resultatet og valget av Biden.

President Donald Trump talte til sine tilhengere i Washington. Foto: Samuel Corum / AFP

Trump holdt tale

Møtet i Kongressen skjedde samtidig som president Trump avsluttet en tale til sine tilhengerne i en annen del av Washington.

I sin tale gjentok Trump sine påstander om at demokratene hadde stjålet valget.

Presidenten kom med påstand etter påstand uten grunn i virkeligheten.

Etter at demonstrantene hadde angrepet Kongressen, sendte Trump ut en Tweet der han kritiserte sin egen visepresident.

Trump kritiserte Pence fordi visepresidenten hadde sagt at han ikke har myndighet til å forkaste valgmannsstemmene som har gått til Joe Biden.

