Kongressen har fått sin første representant frå «generasjon Z»

– Eg heiter Maxwell Alejandro Frost, og eg kjem til å bli den første i generasjon Z i kongressen i USA, sa Frost (25) til eit jublande publikum i Orlando Florida natt til onsdag norsk tid.

Han tilhøyrer generasjonen som har vakse opp på 1990- og 2000-talet, og han blir no eit tilskot til venstrefløya i det demokratiske partiet.

Frost har vakse opp med frykta for skuleskytingar og er oppteken av våpenlovar og klimapolitikk. Dette var også sentrale tema under kampanjen hans saman med abortrettar og utviding av helsevesenet.

Gamle folkevalde

Frost vil skilje seg ut i salane til kongressen i USA, som har ein gjennomsnittsalder på 58 år, skriv NBC-news.

Dei siste 20 åra har nasjonalforsamlinga i USA berre blitt eldre. Talet på kongressmedlemmar over 70 år har auka, skriv Insider.

I 2002 var 8 prosent av medlemmane over 70 år, og i 2022 har talet auka til 23 prosent.

Leiaren for Representantane sitt hus i kongressen, Nancy Pelosi er til dømes 82 år.

Nancy Pelosi er klar for ein ny periode i kongressen. Her er ho på ein pressekonferanse i slutten av september. Foto: MANDEL NGAN / AFP

For å vere eit kongressmedlem i USA må ein ha fylt 25 år. I senatet må ein ha fylt 30 år, og ein skal helst vere 35 år for å vere president.

Men landet har ikkje noko øvre aldersgrense, skriv The Washington Post. Senatoren i South Caroline Storm Thurmond fekk sitte til han vart 100 år. I 2003 bestemde han seg for å pensjonere seg etter 48 år i senatet. Seks månadar seinare døde han, skriv avisa.

I 1986 fjerna kongressen pensjonsgrensa i dei fleste yrkjer, unntatt i militæret, i politiet, for pilotar og flygeleiarar.

Her feira senator Storm Thurmon 100 årsdagen sin i det kvite hus saman med blant andre tidlegare president George W. Bush i 2003. Foto: SUSAN WALSH / AP

Starta å engasjere seg som 15 åring

Allereie som 15 åring viste Frost at kampen mot våpenvald var kallet hans i livet.

Det var etter at 20 barn og seks vaksne vart drepne i skuleskytinga ved Sandy Hook barneskule i Connecticut i 2012 at Frost vart oppteken av våpenlovar.

– Eg byrja å engasjere meg som 15 åring fordi eg ikkje ville bli skoten på skulen.

Den unge demokraten jobba også som nasjonal organiseringsdirektør i March for our Lives. Det ein studentbasert organisasjon som jobbar med å stramme inn våpenlovane.

Maxwell Frost seier han starta med politikk etter ei rekke med skuleskytingar i USA. Foto: Lynne Sladky / AP

– Folk lengtar etter dristige leiarar som trur på dei dristige endringane vi treng, sa Frost etter sigeren.

NBC news skriv at Frost var ein favoritt i det blå valdistriktet Orlando i Florida.

Han slo den 72 år gamle republikanske motstandaren Calvin Wimbish. Nesten alle røystene er talde i delstaten og Frost fått 58 prosent av dei, medan Wimbish har fått 39 prosent.

Fleire unge registrerte seg for å røyste

Ein annan 20-åring som låg an til å få ein plass i kongressen var republikanaren Karoline Leavitt (25).

Insider skriv at Leavitt blant anna har jobba som taleskrivar og assisterande kommunikasjonsrådgivar for Donald Trump då han var president.

I mellomvalet utfordra ho demokraten Chris Peppas i det første valdistriktet i New Hampshire. Det førte ikkje fram denne gongen, og Peppas vann.

Republikanaren Karoline Leavitt på veg opp på scena for å snakke til veljarane etter tapet mot Peppas. Foto: Mary Schwalm / AP

– Det er ikkje dette resultatet vi ville ha, sa Leavitt og takka for alle som hadde røysta på ho.

Sjølv om det ikkje er så mange unge amerikanarar som sitt ved makta, har talet på unge veljarar auka.

Langt fleire amerikanarar i alderen 18–24 år har registrert seg for å røyste ved dette mellomvalet enn for fire år sidan. Det viser ein undersøking frå Circle, eit forskingssenter for informasjon, samfunn og politisk deltaking.

I den viktige vippestaten Michigan var aukinga på heile 38 prosent og 18 prosent i Nevada.

Frost sin siger styrkar representasjonen av yngre røyster i politikken i USA.

– Vi har laga historie for folk i Florida, generasjon Z og alle som meiner vi fortener ei betre framtid, sa han ifølge BBC.