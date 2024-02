Kong Charles viste seg offentleg etter kreftdiagnosen

Kong Charles og dronning Camilla forlèt tysdag ettermiddag Clarance House i London. Kongen har det siste døgnet kvilt og fått behandling i den kongelege bustaden, nokre få hundre meter frå Buckingham Palace.

Det er første gong kong Charles viser seg offentleg etter at det blei kjent at han hadde fått ein form for kreft.

Like etterpå letta eit helikopter frå Buckingham Palace med kongeparet om bord, med kurs for den kongelege bustaden i Sandringham i Norfolk.

Helikopteret med det britisk kongeparet om bord letta frå Buckingham Palace tysdag. Foto: AFP

Kreften blei oppdaga då kongen nyleg fekk behandling for forstørra prostata. Kreften skal ha blitt oppdaga på eit tidleg stadium.

Det britiske hoffet har ikkje sagt kva type kreft kongen har fått, men det skal ikkje vere snakk om prostatakreft.

Prins Harry kom på besøk

Tysdag landa også prins Harry i London for å besøke faren, etter at dei to skal ha snakka saman om sjukdommen måndag.

Prins Harry og kona Meghan har sagt frå seg kongelege plikter og har flytta til Los Angeles, der dei bur med sonen Archie og dottera Lilibet.

Harry har hatt eit konfliktfylt forhold til faren og det britiske kongehuset dei siste åra. I boka «Spare» skreiv Harry om ting som skjedde i kongefamilien før brotet.

Prins Harry kom til London for å besøke kong Charles tysdag. Foto: Kin Cheung / AP

Harry har blitt skulda medlemmar av kongefamilien for å spreie løgner om han og familien hans til tabloidpressa for å sjølve kome i eit betre lys.

Men meldinga om at prins Harry no har vore i London for å møte faren, har skapt spekulasjonar om at det kan bli ei forsoning med både kong Charles og broren prins William.