Dronning Elizabeth døde i Skottland. Hun elsket sitt Balmoral slott i vakre Aberdeenshire. Der fikk hun også dø. Hennes mann hadde tittelen Duke of Edinburgh, også det i Skottland.

Men selv om skottene har tatt et tårevått farvel med dronning Elizabeth denne uka, er de ikke like begeistret for å være en del av Det forente kongeriket. Førsteminister Nicola Sturgeon vil holde en folkeavstemning om skotsk selvstendighet i oktober neste år.

Britisk høyesterett skal avgjøre om hun får lov. Den britiske regjeringen ønsker nemlig ikke å godta nok en folkeavstemning bare ni år etter den forrige.

Men poenget er at det har vært en økende stemning i Skottland for å løsrive seg fra den britiske unionen etter at britene forlot EU mot det skotske flertallets vilje.

En rundreise i skepsis

Kong Charles og dronning Camilla reiste rett fra Skottland til Nord-Irland, for å motta folkets kondolansehilsener og dele sorgen over tapet av dronning Elizabeth også med folket der.

En jente legger ned en blomsterhilsen til dronning Elizabeth utenfor kong Charles' residens Hillsborough Castle utenfor Belfast. Foto: PAUL FAITH / AFP

I såkalt lojalistiske miljøer der, viser folk sin sorg over dronningen og sympati med kongen. Men på andre siden av de såkalte fredsmurene er stemningen en annen. Nasjonalistene, de som vil gjenforenes med Irland, er likegyldige, melder britiske medier.

I det nordirske valget i mai i år ble Sinn Féin største parti for aller første gang. Det er et parti som er tuftet på irsk gjenforening – som igjen betyr adskillelse fra den britiske unionen og farvel til monarkiet.

Men veien dit er trolig lang. Slik veien har vært lang for forholdet mellom Storbritannia og den delen av den irske øya som er en selvstendig republikk.

Dronning Elizabeth spilte en viktig rolle i å forsone landene i løpet av de siste årene av livet sitt.

Forsoning tar tid

I 2011 var hun den første britiske monarken som besøkte republikken Irland siden landet ble selvstendig i 1922. I år har irene feiret sine 100 uavhengige år. Først etter nesten 90 var altså partene modne for å møtes.

Dronning Elizabeth holdt en forsonende tale i Dublin i 2011, men uten å beklage historiske hendelser. Foto: John Stillwell / AP

Før besøket i 2011 var det stor spenning knyttet til om hun kom til å be om unnskyldning for den lidelsen britene påførte landet de tok styringen over i århundrer. Folk vi snakket med i Dublin den gang hadde store forventninger til at dronningens besøk skulle innebære forandring.

Hun brukte ikke ord som «unnskyld» eller «beklager», men gikk så langt som noen kongelig har gjort. Hun sa at folk på begge sider var påført lidelse. Og hun sa at det i etterpåklokskapens lys var ting som burde vært gjort annerledes. Og som ikke burde vært gjort i det hele tatt.

Han som var nordirsk viseførsteminister den gang ble overrasket. Og Martin McGuinness var ingen utpreget monarkist.

Det historiske håndtrykket

Nord-Irland forble tilknyttet Det forente kongeriket etter at Irland ble selvstendig. Konflikten mellom de som ønsket at også øyas nordlige landsdel skulle være irsk og tilhengerne av britisk styre tiltok. Det vokste seg til en fullblods borgerkrig som varte i 30 år.

Den irske republikanske hæren IRA kjempet for frihet fra britene. Med terror og vold. Organisasjonen sto bak attentatforsøk og drap, og tok blant annet livet av Louis Mountbatten. Han var dronningens tremenning. Han var også onkelen til dronningens ektemann og en nær fortrolig av den nåværende kongen.

Det var derfor et svært viktig øyeblikk da dronning Elizabeth i 2012 håndhilste på daværende viseførsteminister Martin McGuinness på nok et historisk besøk på den irske øya.

Et av verdens viktigste håndtrykk, ble det kalt. Dronning Elizabeth håndhilste på den tidligere IRA-mannen Martin McGuinness' i Belfast i 2012. Foto: PAUL FAITH / AFP

McGuinness hadde selv vært med i IRA under borgerkrigen. Vi som fulgte håndtrykket på nært hold holdt pusten da dronningen kom inn i rommet.

«Et av de viktigste håndtrykkene i verden», sa en av Nord-Irlands mest kjente journalister til meg den gang.

«Hun var faktisk hyggelig», sa Martin McGuinness selv senere.

IRA-mann gir kongen folkets hilsen

Kong Charles er tirsdag på sitt første besøk i Nord-Irland som konge. Da får han folkets kondolanser presentert av presidenten i den nordirske forsamlingen. Alex Maskey tilhører Sinn Féin og var tidligere medlem av IRA.

Han jobber altså for et forent Irland. Han ønsker altså å bli del av en republikk, uten en monark som overhode.

Nå er den politiske situasjonen i Nord-Irland kaotisk, fordi det største unionistpartiet DUP – som er tilhenger av den britiske unionen – nekter å sitte i en selvstyreregjering med Sinn Féin.

Når kongen i dag møter Michelle O'Neill, er hun ikke førsteminister nettopp på grunn av dette kaoset. Nord-Irland mangler en regjering av sammen grunn. Men det er Sinn Fein-politikeren som i normale omstendigheter hadde innehatt den posten nå. Dog normalt - det ville vært første gang en nasjonalist, altså republikaner, ville vært nordirsk førsteminister.

DUP var det største partiet før valget, men hadde allerede da trukket seg i protest mot grensekontrollene mellom Storbritannia og Nord-Irland som oppsto etter at britene gikk ut av EU.

Det er mange oppgaver som venter den nye kongen, Charles III. Og for den nesten like nye statsministeren, Liz Truss. En av de viktigste blir å holde Det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland samlet.