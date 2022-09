Tusenvis av menneske hadde møtt opp og sto langs gjerda ved innkøyrselen til slottet.

De to parene tok seg god tid til å helse på folk. De vekslet både handtrykk og ord med de frammøtte, ikkje ulikt slik kong Charles gjorde fredag utanfor Buckingham Palace.

– Sorg er prisen for kjærleik

Same dag som Charles III offisielt blei kunngjort som kongen av Storbritannia, talte son hans, tronarvingen prins William av Wales, offentleg om sorga for første gong.

– Eg visste at denne dagen ville kome, men det vil ta tid før livet utan «besta» kjem til å kjennast verkeleg.

Det sa prins William av Wales på instagramprofilen sin laurdag kveld. Dette er første gongen han har uttalt seg etter at bestemora døydde.

Han takka henne på vegne av sin generasjon for «eit eksempel på teneste og verdigheit i det offentlege som var frå ei anna tid, men alltid relevant for oss alle saman».

– Bestemora mi har som kjent sagt at sorg er prisen vi betalar for kjærleik. Alt det triste vi kjem til å føle på i løpet av dei neste vekene vil vere eit testament til kjærleiken vi følte for vår ekstraordinære dronning.

Frå venstre: kong Charles, den avdøde dronninga Elizabeth II, prins George, prins William og prinsesse Charlotte. Foto: Jonathan Buckmaster / AP

Gjentok løftet om teneste

Laurdag føremiddag blei Charles III offisielt kunngjort som kongen av Storbritannia under eit møte med tiltredingsrådet, som formelt må samlast kort tid etter at ein ny monark har teke over trona.

Dronning Camilla var til stades fremst i rommet, saman med statsminister Liz Truss og erkebiskop Justin Welby.

Han gav dei, og samtidig folket, det same løftet som mor hans gjorde då han sjølv var fire år gammal: at han ville tene folket livet ut.

Kongen sa også at han var «djupt klar over» pliktene og ansvaret som høyrde til den nye rolla.

– Når eg tek føre meg dette ansvaret skal eg strekke meg etter å følge det inspirerande eksempelet ho har sett.

– Eg ber om rettleiing og hjelp frå gud den allmektige.

Mora sin bortgang var, ifølge kong Charles, eit «tap som ikkje kan reparerast».

– Min mor gav oss eit eksempel på livslang kjærleik og sjenerøs teneste. Hennar velde var unikt i lengd, dedikasjon og hengivenheit.

Kongen signerer eit løfte om å tene det britiske folket. Foto: Victoria Jones / AP

Etter talen signerte han teksten som inneheldt dette løftet, og vitna følgde på med prins William i spissen.

Eit augeblikk der kongen vifta med ei hand for å få fjerna boksen som pennen hadde kome i, har sidan gått viralt på sosiale medium.

Likar at kongen viser kjensler

Blant dei tusenvis av menneska som flokka til Buckingham Palace laurdag, var Rebecca Davis og Matt Finch.

Sambuarparet for ned til palasset laurdag føremiddag for å sjå på alt oppstyret og legge solsikker på eit minnesmerke i Green Park.

– Eg såg talen til Charles i dag tidleg. Eg synest han verka ganske emosjonell, og likte eigentleg det ganske godt, fortalde Rebecca.

Matt sa seg einig i dette, og la til:

– Han takla det veldig fint. Særleg med tanke på at han hadde mista mora si dagen før.

Sambuarparet Rebecca Davis og Matt Finch utanfor Buckingham Palace. Foto: Ingrid Emilie Waaler

Også Laura Neyrink var til stades, saman med dei to barna sine, Rosie på to år og Ella på seks månader. Mora sa ho var begeistra over kongen si tale.

– Eg likte veldig godt at han nemnde Harry og Meghan. Det verka som han snakka frå hjartet heile vegen, og han var veldig varm, på ein måte.

– Eg trur Charles kjem til å meistre rolla som konge godt. Det verkar som han er klar for utfordringane som følger med.