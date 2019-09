Koner og diplomati i vår tid

Den første påstanden her vil alltid kunne diskuteres. Altså om flokene blir løst. Det kan også selvsagt settes spørsmålstegn ved hvem som har stelt i stand problemene i første omgang.

Vi er på G7-møtet i Biarritz. G7 er klubben av verdens rikeste vestlige demokratier, men det finnes en klubb til: Koneklubben.

Og under årets G7-møte i Biarritz havnet vertinnen i skuddlinjen.

Brigitte Macron representerte sitt land. President Trump sa hun gjorde en utmerket jobb og at han for sin del mener fru Macron er en strålende kvinne.

Amazonas-stikket

Det lå et stikk her. Det skjønte alle som fulgte med. Stikket var til den amerikanske presidentens ellers nære allierte, Jair Bolsonaro, Brasils president.

Kun noen timer før står Frankrikes statssjef på talerstolen. Denne gang alene uten Trump ved siden av:

– Hva gjelder de særdeles nedsettende kommentarene om mine kone?

– Hva skal jeg si? Det er trist. Det er trist for brasilianerne.

I flere dager hadde president Macron og president Bolsonaro ligget i ordkrig om Amazonas og skogbrannene. Det var først da Bolsonaro kommenterte og delte et Facebook-innlegg om Brigitte Macron at den franske presidenten la høflig diplomati til side.

«Du forstår hvorfor Macron taper, Bolsonaro?» skrev en Bolsonaro-tilhenger og postet et mindre flatterende bilde av Brigitte Macron og et mer flatterende bilde av Michelle Bolsonaro. Den brasilianske presidenten kommenterte lattermildt og la til flere emojier. Foto: Skjermdump fra Facebook / Skjermdump fra Facebook

«Slutt å ydmyke fyren», kommenterte Bolsonaro innlegget som sammenlignet et bilde av hans egen 25 år yngre kone med Macrons 24 år eldre kone.

– Brasils kvinner er uten tvil flaue når de leser dette om sin president, og jeg håper de snart får en president som lever opp til de standarder som følger embete, sa Macron.

Den franske presidenten avsluttet med å gjenta at Bolsonaro hadde løyet direkte til ham da han tidligere i år hadde sagt han vil innføre tiltak for å slukke skogbrannene i Amazonas.

Bolsonaro hadde ikke lenger kun skogbranner å slukke. En klok president ville kanskje nå straks forsøke å få flammene under kontroll, men Bolsonaro svarte med at Macron måtte be om unnskyldning for sine fornærmelser, og hans kolonialistiske holdning til landene i Amazonas.

Yngre og eldre koner

La oss for å holde orden på tallene repetere aldersforskjellene som gjorde at den diplomatiske uoverensstemmelsen brått handlet om noe annet enn Amazonas.

Emmanuel Macron er 41 år og 24 år yngre enn sin kone.

Bolsonaro er 64 år og 25 år eldre enn sin kone Michelle Bolsonaro.

Vi kan ta med at Donald Trump er 24 år eldre enn Melania Trump.

Det er noe utakknemlig over det å være gift med et statsoverhode eller en regjeringssjef. Du er ikke valgt av folket, og du har i grunn heller ikke valgt dem.

Du har i hvert fall aldri valgt at din alder og ditt utseende skal bli trukket inn i uoverensstemmelser av din manns politiske motstandere.

Ikke mene noe og ikke koste noe

Det stilles krav som er vanskelig å balansere. Du skal representere ditt land, men skal være forsiktig med å forsøke å øve noen form for politisk påvirkning. Videre er det best om du ikke er en ekstra belastning for skattebetalerne.

Du har på mange måter en jobb som ikke er definert som en jobb. Du har et verv direkte knyttet opp til et politisk embete som like fullt er definert som upolitisk. I de fleste land er rollen noe du også utfører uten noen formell eller offisiell ramme.

Mens G7s regjeringssjefer diskuterer verdensøkonomien besøker G7-konene en gård som dyrker økologisk paprika. Mens seks mannlige regjeringssjefer og Angela Merkel diskuterer likestilling ser konene på en oppvisning i folkedans. Mens lederne, minus Trump som sendte en stedfortreder, diskuterer klima og biologisk mangfold, besøker konene surferne på stranda i Biarritz.

G7-konene inkludert Melania Trump og Brigitte Macron ser en oppvisning i baskisk folkedans under G7-møtet. Foto: Regis Duvignau / AP

EU-president Donald Tusks Instagram-melding om at konene utgjorde den «lettere siden av styrken» var nok til å få The Guardians kommentator Zoe Williams til å skrive at ektefellene heretter bør nekte å reise med sine menn til internasjonale møter.

Dessuten er ikke koneklubben helt hva den var.

Likestilling stod på møteprogrammet under G7 og ble skrevet i sanden sammen med portretter av en kvinne, Angela Merkel, og seks menn. Foto: Philip Lote / NRK

Koneklubben ikke bare koner

Ektemannen til Angela Merkel, Joachim Sauer, er forsker og professor i kvantekjemi. Han var ikke i Biarritz og unngår offentlig oppmerksomhet.

Andre ektemenn er mer interessert. I 2017 ledsaget

Gauthier Christian Destenay Luxemburgs statsminister på Natomøte i Brussel. Destenay er arkitekt og gift med Luxemburgs homofile statsminister Xavier Bettel. Destenay stilte entusiastisk opp på gruppebilde sammen med de andre medfølgende ektefellene.

I gruppebildet av ledsagerne som det Hvite Hus la ut på sin side var navnet til Destenay først utelatt selv om samtlige andre fikk sitt navn og sin tilhørighet korrekt gjengitt. Dette ble litt senere rettet etter kritikk og anklager om homofobi.

Gauthier Destenay, mannen til Luxemburgs homofile statsminister, ved siden av Brigitte Macron og Melania Trump under toppmøtet i 2018. Ingrid Schulerud som er gift med Jens Stoltenberg, og på dette tidspunktet også var Norges ambassadør til Belgia, deltar som Natos «Førstedame». Foto: VINCENT KESSLER / Reuters

Seansen var Donald Trumps debut i Europa og Belgia som president.

Macron, Tintin og Astrix

Du vet du er i Belgia når du en ettermiddag, i bilen på vei til kontoret, hører en lengre samtale på radioen hvor to akademikere sammenligner Tintins univers med Astrix og Oblixs verden: L'univers de Oblix et Astrix kontre le monde de Tintin.



Etter å nettopp ha landet etter fem dager i det universet som omgir G7 virket ikke diskusjonen helt fjern. At Astrix levde i en mer overnaturlig og eventyrlig verden hvor han var avhengig av de magiske styrkedråpene.

Tintins verden derimot er mer naturalistisk. Tintin stoler på sin egen kløkt, intelligens og fysikk.

På flamsk heter Tintin, Kuifje, etter den gjenstridige hårvirvelen som står rett opp. Minus denne virvelen er det lett å tenke at Macron er Tintin, guttaktig, ikke spesielt høy, smal, kvikk, selvsikker og ambisiøs.

Macrons styrkedråpe

I en løs prat med en redaktør i en av Frankrikes storaviser for et drøyt år siden, plasserte redaktøren Macron som menneske og person et sted som jeg tror må være litt nærmere landsbyen til Astrix og Oblix. I likhet med de to gallerne kommer jo Macron også fra nord i Frankrike.



Hun mente langt på vei at Brigitte Macron er kilden, dråpen om du vil, bak Macrons styrke og suksess.

Da han som 16-åring klarte å forføre sin da 24 år eldre år gymnaslærer, og 13 år senere også giftet seg med henne, var dette beviset på at han kunne klare alt.

Brigitte Macron er den umulige erobringen som ligger til grunn i alle Macrons senere ambisjoner.

Dog spilte Brigitte Macron en hovedrolle i Emmanuel Macrons første politiske retrett som president. Da Macron etter valgseieren i 2017 luftet tanken om gi sin ektefelle en mer institusjonell rolle tilsvarende førstedamen i USA, reagerte mange franskmenn. Frankrike er ikke USA. Franske velgere hadde valgt han og ikke henne.

I løpet av den sommeren kom en klargjørende pressemelding fra Élyséepalasset, det franske presidentkontoret, om at fru Macron vil få en sekretær, et kontor, men ikke noe eget budsjett.

Oppgavene som følger å være gift med republikkens president skulle fremdeles håndteres innenfor rammene av det ikke helt definerte, og frem til nå har Brigitte Macron klart dette med glans, også når det stormer litt.

Brigitte takket Brasils kvinner

Og hva gjelder oppslutning og popularitet etter G7? Ekteparet Macron vant. Macron har nå samme oppslutning som før de gule vestenes protester begynte i fjor.

I en offentlig opptreden nylig sa Brigitte Macron at folk må stå opp mot kjønnstrakassering og takket flere tusen brasilianske kvinner for støtten de har gitt henne.

Bolsonaro har stupt på målinger. Presidenten avlyste deltagelse på et regionalt møte om Amazonas på grunn av en medisinsk operasjon. Dog har han satt inn militæret for å slukke branner.

Bolsonaros ene gode poeng om at G7 diskuterte Amazonas uten at noen land fra Amazonas var til stede, ble helt borte i Facebook-meldingen om Brigitte Macron.

Å harselere med aldersforskjeller mellom koner og presidenter, er kanskje litt utaktisk og noe utdatert, kanskje litt som koneklubben i seg selv.