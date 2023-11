Konas støtte til Gazas barn fikk fansen til å se rødt

Inntil for bare noen uker siden ble Dia Saba (30) forgudet av fansen.

Midtbanespilleren ble hentet til Israels beste fotballag Maccabi Haifa i fjor, og skrev under en femårskontrakt som sikrer ham mer penger enn noen annen spiller på laget.

– Han skårer mange mål og kom til oss da vi slet, sier Roey Telni til NRK.

51-åringen har holdt med Maccabi Haifa helt siden faren tok ham med på kamp som 8-åring, og går nå på nesten alle kampene laget spiller.

FOTBALLFAN: Roey Telni (50) på en tidligere kamp med Maccabi Haifa. Foto: Privat

Han gir Dia Saba æren for at de vant det israelske mesterskapet.

Maccabi Haifa ligger også som nummer to etter belgiske Gent i sin gruppe i den europeiske serieligaen.

Mistro til arabere

Maccabi Haifa skiller seg ut i Israel ved å være et blandet lag der arabere, jøder, drusere og kristne spiller sammen.

«Et usannsynlig symbol på sameksistens» skrev den israelske avisen Haaretz så sent om i august.

– I motsetning til mange andre fotballag tror vi at jøder og arabere kan leve sammen. Men vi er Israel, og du tisser ikke i en brønn du drikker fra, understreker Telni.

Det begynte med et innlegg i sosiale medier noen dager etter at krigen startet. Der uttrykte kona til Dia Saba en bekymring for palestinske barn.

«Det er barn i Gaza også», skrev hun på Instagram.

Terrorangrepet den 7. oktober fikk Israel til å gå til krig mot Hamas på Gazastripen. Angrepene har i løpet av de siste sju ukene kostet flere tusen palestinske barn livet, ifølge Hamas sine helsemyndigheter.

At den første kommentaren ikke handlet om Hamas-massakeren, men om Gaza, fikk fanklubben til å stille spørsmål ved parets lojalitet.

– Jeg trodde han ville gi uttrykk for at han støttet oss etter at kvinner ble voldtatt og barn tatt som gisler, sier Roey Telni.

Med «oss» mener han Israel.

INGEN STJERNE: Maccabi Haifa spilte en kamp i den europeiske serieligaen tidligere i november, og da var ikke stjernespiller Saba med. Foto: Reuters

Dia Saba og kona er blant rundt 20 prosent arabere som er israelske statsborgere.

De er etterkommere av palestinere som ikke dro da majoriteten ble fordrevet i 1948 da Israel ble opprettet.

Hver gang Israel er i krig eller konflikt blir den arabiske befolkningen avkrevd svar om hvilken side de egentlig står på, sier journalist Daniel Macdowell i TV-kanalen Sport 5 i Israel.

– Det ligger en mistenkeliggjøring under. Det er veldig urettferdig, men det kreves av arabere at de står frem og viser at de er på Israels side, sier han.

Kjendiser raskt på banen

Macdowell forklarer at tidsvinduet er veldig kort før det er «for sent».

Både fotballspillere, skuespillere og andre kjendiser var raskt ute med å vise sin avsky mot Hamas etter terrorangrepet.

Men Saba forble taus inntil kona noen dager etter viste omsorg for Gazas barn.

Selv om meldingen ble slettet og Dia Saba forsøkte å forklare, fortsatte kritikken.

– Mulighetene for at han får bli på laget er svært små, sier Daniel Macdowell.

Klubben har så langt ikke ville kommentere saken.

FULLSATT TRIBUNE: Maccabi Haifa-fans før en kamp mot Panathinaikos i Haifa to dager før terrorangrepet. Foto: AP

Han mener grunnen er at Israel på det tidspunktet hadde behov for at alle sto sammen bak nasjonen.

– Det hun gjorde ble tolket som at hun ikke hadde empati for de 1200 menneskene som ble brutalt drept i Israel, men i stedet for den andre siden, som hadde bevist at de både var imot jøder og Israel. Selv om hun ikke mente det, var det slik det ble oppfattet, sier han.

Første kamp siden angrepet

Rundt 50 medlemmer av fanklubben til Maccabi Haifa ble drept i terrorangrepet. Roey Telni sier han ikke kan tilgi.

– Familier som hver uke kom for å se ham spille er bortført eller drept. Vanligvis er jeg villig til å tilgi, men ikke denne gang.

Lørdag spilte Maccabi Haifa sin første kamp etter terrorangrepet 7. oktober – uten publikum på tribunen eller Dia Saba på banen.

Macdowell mener klubben også må ta sin del av ansvaret for at stjernespilleren kan forsvinne, og sier det vil være et tap for laget.

Han tror ikke andre arabisk-israelske spillere vil få lignende problemer, fordi de var raskt ute med å gjøre det som var forventet av dem i Israel.

– De andre har vist seg å stå på den rette siden, sier Macdowell.