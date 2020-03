Kollapset hotell hadde koronapasienter i karantene

Det er storavisen Folkets Dagblad som skriver på Twitter at 70 mennesker fortsatt skal være begravt i ruinene. Ulykken skjedde i 19.30 tida lokal tid lørdag.

I følge den siste meldingen fra Departementet for nødssituasjoner er 28 mennesker nå reddet ut av ruinene. Det melder avisa South China Morning Post.

Hotellet skal være brukt til å huse folk som er i kantene på grunn av koronaepidemien, ifølge offisielle kilder sitert at nyhetsbyrået Reuters.

Stor redningsoperasjon

Bilder delt i sosiale medier viser en helt sammenrast bygning, omgitt av redningsarbeidere. 147 brannmenn og 26 redningsarbeidere er nå på stedet.

Quanzhou ligger Fujian-provinsen sørøst i Kina og har i underkant av 9 millioner innbyggere.

Øyenvitne tror det var en eksplosjon

Et øyenvitne som bor rett over gata sier ifølge South China Morning Post at han satt og spiste middag da han hørte et høyt smell. Han tenkte med en gang at det var en eksplosjon og løp ut på balkongen for å se.

Da hadde allerede hele bygningen rast sammen.