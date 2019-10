Kokker raser mot gåseleverforbud

Med 42 mot 6 stemmer bestemte byens folkevalgte at gåselever blir forbudt vare i metropolen.

Både restauranter og delikatessebutikker vil bli ilagt bøter hvis de serverer eller selger den franske spesialiteten. Forbudet gjelder fra 2022 såfremt byens borgermester Bill de Blasio signerer forbudsvedtaket, noe det er ventet at han vil gjøre.

Millionbyen følger dermed etter California, som vedtok et forbud i 2012. Chicago innførte et lignende forbud allerede i 2006, men det ble opphevet etter to år.

18. juni i år demonstrerte dyrevernere med krav om at New Yorks politikere skulle vedta et forbud mot gåselever. Denne uken ble de hørt. Foto: Angela Weiss / AFP

Klekkelige bøter

I likhet med California argumenterer New Yorks politikere med dyrevelferdsgrunner. De mener oppforingen av gjess som brukes i gåseleverproduksjon er uetisk.

Dyrene tvangsfores de siste ukene de lever, slik at leveren tidobles i størrelse og får riktig fetthetsgrad.

Det er spesielt metoden med å stikke et rør ned i halsen til gjessene for at de skal få i seg unormale mengder mat som opprører mange.

– Vi ønsker å være en by som dømmes for hvordan vi behandler våre medmennesker, men også for hvordan vi behandler dyr og hvordan vi startet å bry oss om dem, sa Corey Johnson, leder av bystyret i New York.

Dyrevernere jubler over vedtaket, mens i New Yorks restaurantverden blir forbudet ikke ønsket særlig velkomment. Rundt 1000 restauranter har gåselever i ulike former på menyen.

Brytes forbudet når det er innført venter 2000 dollar, eller i overkant av 18.000 kroner, i bot, og det for hver forseelse.

Selv om flere av gåseoppdretterne har endret produksjonsmåtene, blir dyrene fortsatt foret med ekstra mat de siste tre ukene av sitt liv. Foto: Bebeto Matthews / AP

Full leverfyr på Twitter

– Dette er toskete kortsiktig og misforstått, skrev kokken David Chang på Twitter. Chang arbeider på Momofuku, som har flere profilerte restauranter både i USA og i utlandet.

Chang kaller vedtaket «idiocracy», og engasjementet lot ikke vente på seg.

– Et forbud er tåpelig, hevder Ken Oringer, prisbelønnet kokk og medeier av tapasrestauranten Toro, som har ulike gåselevervarianter på menyen.

Han og andre mener forbudet er vedtatt på gale premisser. Kokkene viser til at USAs to største gåseleverprodusenter har innført strenge oppdrett- og produksjonsmåter, som de mener tilfredsstiller krav til dyrevelferd.

De to oppdrettsfarmene har til sammen har 350.000 gjess. En lever selges for rundt 125 dollar eller rundt 1150 kroner.

Gårdsarbeidere stilte opp for å forsvare arbeidsplassene sine under høring om forbudet i sommer. Foto: Angela Weiss / AFP

New York regnes som toppmarkedet for amerikanske gåseleverprodusenter. Blir forbudet stående antas det å være kroken på døren for flere av oppdretterne og deres arbeidere.

I tillegg vil lokale bønder som dyrker spesialfor og andre i landbruksnæringen merke konsekvensene.

I California ble forbudsvedtaket forsøkt omgjort, men domstoler opprettholdt politikernes beslutning.

I Frankrike fikk gåseleverindustrien i 2006 spesialbeskyttelse fordi gåselever regnes som en del av den kulturelle og gastronomiske nasjonalarven.