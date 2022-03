Kø av briter vil slåss mot russiske styrker i Ukraina

Hver dag strømmer briter til Ukrainas ambassade i London for å verve seg til innsats mot russiske styrker.

Flere hundre har meldt seg og noen av dem er allerede på plass i Ukraina, skriver Sky News.

Uten militær erfaring

Ikke alle som lar seg verve har militær erfaring fra før. Blant dem er kameratene Leon Dawson og Tom Konarzewski.

– Vi er unge, sterke og i bra form. Vi kan gjøre en innsats, så hvorfor ikke?

– Vi har sett på nyhetene, vi har sett det som skjer. Vi tror at vi kan være med å gjøre en forskjell så vi har møtt opp for å hjelpe til, sier 37 år gamle Dawson som til daglig driver et treningssenter.

Kameratene har aldri vært i forsvaret og de vet at de kan miste livet i Ukraina.

– Vi ønsker ikke å dø. Vi er redde. Men hvis vi er redde, tenk da hvor redde uskyldige kvinner og barn er, sier Dawson.

– Jeg kan ikke bare sitte her og se på det som skjer.

– I årene som kommer tror jeg at mange unge menn i vår situasjon vil angre på at de ikke valgte å hjelpe.

Kameraten Tom Konarzewski sier at planen er å fly fra London til Berlin på torsdag og dra videre med tog til Ukraina.

Hundrevis av unge menn skal ha oppsøkt Ukrainas ambassade de siste dagene for å verve seg til krigen i Ukraina. Bildet er fra en støttedemonstrasjon ved ambassaden sist helg. Foto: LEON NEAL / AFP

Mannen som til daglig driver en kennel sier han «ønsker å gjøre en forskjell».

– Vi ønsker å komme på plass i Ukraina så raskt som mulig, sier Konarzewski.

– Det jeg har sett på TV at russerne gjør, er feil, sier Konarzewski som er brite med polske aner.

300 briter vil slåss

Mange av dem som oppsøker Ukrainas ambassade blir møtt med åpne armer der. De får et skjema de skal fylle ut og et visittkort med en adresse de skal oppsøke.

Om lag 100 briter som har vervet seg er tilknyttet en paramilitær gruppe fra Georgia. Bildet viser grupperingen kalt Georgian National Legion på øvelse utenfor Kyiv 4. februar. Foto: SERHII NUZHNENKO / Reuters

Den paramilitære grupperingen «Georgian National Legion» hevder at om lag 100 av totalt 300 briter, er tilknyttet dem.

Sky News har snakket med en krigsveteran som leder gruppens innsats på bakken i Ukraina. Enheten jobber tett sammen med regulære regjeringsstyrker i Ukraina.

– Alle som oppsøker oss, vet hvilke trusler de kan bli utsatt for. De vet hva de signerer på, sier Mamuka Mamulashvili til Sky News.

– Vi kan alle komme til å miste livet her i Ukraina. Men det er verdt å slåss for frihet og for noe som er godt, sier offiseren i «Georgian National Legion».

– Russerne vil bli slått veldig raskt, sier offiseren.

Det skal være et nært forhold mellom regjeringsstyrker fra Ukraina og paramilitære styrker fra Georgia. Foto: SERHII NUZHNENKO / Reuters

– De neste 10 dagene vil bli et helvete for russere i Ukraina, sier mannen som har erfaring fra å kjempe mot russiske styrker tidligere i dette århundre.

60-åring verver seg

Mange av britene som melder seg til innsats har ingen relasjon til Ukraina fra før og det er briter i alle aldre som nå melder seg.

Sky News har snakket med 60 år gamle Brian Grove som sier han «er klar til å sette seg på flyet i morgen». I sin ungdom var han soldat i den britiske hæren.

På spørsmål om han er villig til å risikere livet i Ukraina, svarer Grove at «noen må stille opp».

– For øyeblikket er britiske og tyske selskaper med på å finansiere Putins krig ved å fortsatt handle med Russland, mener 60-åringen.

Hundrevis av britiske menn verver seg til innsats i krigen i Ukraina. Bildet er fra en demonstrasjon i London i helgen. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

– De bør slås i hartkorn med russerne, mener Brian Grove.

Mandag mottok han et søknadsskjema for å bli innrullert i det ukrainske forsvaret sammen med andre som oppsøkte den ukarianske ambassaden i London.

Oppmuntret av utenriksministeren

Mandag var det kø av britiske menn utenfor Ukrainas ambassade. De meldte seg til innsats etter å ha hørt utenriksminister Liz Truss oppmuntre briter til å melde seg.

– Jeg vil absolutt støtte briter som velger å slåss mot den russiske invasjonen, sa Truss til BBC søndag.

Mange briter verver seg etter å ha fått tommelen opp fra utenriksminister Liz Truss. Foto: TOM NICHOLSON / Reuters

Men da forsvarsminister Robert Ben Lobban Wallace fikk spørsmål om det samme, mente han det ikke er så lurt av briter å melde seg til krigen i Ukraina.

– Det er bedre måter for briter å støtte Ukraina på, sa Wallace.

– Fordi jeg hater Putin

Menn som verver seg til krigsinnsats i Ukraina er ikke enestående for Storbritannia.

Al Jazeera meldte tirsdag morgen at det er kø av personer utenfor Ukrainas ambassade i Georgias hovedstad Tbilisi.

Det kan ha sammenheng med landets historie. I 2008 rykket russiske soldater inn i Georgia og annekterte deler av landet, slik russiske styrker tok Krim i Ukraina i 2014.

Utenfor Ukrainas ambassade i London har også frivillige fra andre land meldt seg til krigsinnsats.

Akos Horvath er fra Ungarn og sier at han er villig til å ofre livet sitt for å forsvare Ukraina.

– Jeg vet at det ikke blir noen piknik, sier Horvath til Sky News.

– Det pågår en krig, jeg vet det er en mulighet for at jeg kan dø der.

En mann fra Iran som ikke vil oppgi hva han heter, sier han har vervet seg til krigen i Ukraina.

– Fordi jeg hater Putin, sier den iranske mannen tørt til Sky News.